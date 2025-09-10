Tecno

Gamer encuentra una RTX 5090 con una firma inusual y el precio lo deja totalmente sorprendido

Una tarjeta gráfica de edición limitada apareció en una vitrina de una tienda estadounidense y su precio causó impacto

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Una RTX 5090 bañada en
Una RTX 5090 bañada en oro fue encontrada en una tienda local de Estados Unidos. (Nvidia)

Las últimas tarjetas gráficas de NVIDIA, en especial las de la serie 5000, han sido tema de conversación en los últimos meses no solo por su potencia y prestaciones técnicas, sino también por sus precios elevados.

Sin embargo, un reciente hallazgo ha llevado la discusión a un terreno completamente distinto: un modelo único de la RTX 5090 chapado en oro y firmado por Jensen Huang, CEO de NVIDIA, apareció en un comercio minorista de Estados Unidos, generando sorpresa y especulación en redes sociales.

La noticia salió a la luz gracias a un usuario de Reddit, quien compartió una fotografía en el subreddit r/pcmasterrace a mediados de agosto de 2025. La imagen mostraba una ASUS ROG Astral RTX 5090 Dhahab OC Edition, una versión especial de la GPU tope de gama de NVIDIA, expuesta en una vitrina. Aunque a simple vista parece una 5090 estándar, este modelo se distingue por estar chapado en oro de 24 quilates y, sobre todo, por llevar la firma del propio Huang.

Usuario de Reddit queda sorprendido
Usuario de Reddit queda sorprendido al ver una RTX 5090 de oro. (Reddit)

Un modelo exclusivo con un alto precio

De acuerdo con la información oficial, esta GPU se comercializó en Arabia Saudí a un precio de 29.999 riales saudíes, equivalentes a unos 8.000 dólares. No obstante, debido a su rareza y al valor agregado de la firma del CEO de NVIDIA, el costo de reventa puede ser considerablemente mayor. Como ocurre con los objetos de colección, su precio final dependerá de cuánto esté dispuesto a pagar un comprador con bolsillos lo suficientemente profundos.

Lo llamativo del hallazgo es que, en principio, este modelo solo debía estar disponible en el mercado saudí. Por ello, los usuarios de Reddit comenzaron a especular sobre cómo la GPU pudo cruzar las fronteras y llegar a Estados Unidos.

Algunos apuntaron a que el dueño de la tienda debía tener contactos influyentes en la región, ya que no se trata de un objeto sencillo de pasar por aduanas, especialmente considerando que incluye 6,5 gramos de oro de 24 quilates.

RTX 5090 bañado en oro
RTX 5090 bañado en oro que es vendido en Arabia Saudí. (Nvidia)

La explicación detrás del misterio

Aunque la comunidad de internet barajó todo tipo de hipótesis, la realidad resultó ser más simple. La GPU formó parte de una subasta benéfica en la que un comprador pagó 24.200 dólares para hacerse con esta edición única.

Como gesto de agradecimiento, el adquiriente recibió junto con la tarjeta gráfica una litografía conmemorativa firmada por Jensen Huang, en la que se leía: “Querido Gordon, gracias por tu generosa contribución. Tu donación de 24.200 dólares es más valiosa que el oro puro de 24 quilates”.

Todo indica que el misterioso “Gordon” es, en realidad, el dueño de la tienda donde la tarjeta fue fotografiada, lo que explicaría por qué decidió exhibirla con orgullo como un auténtico trofeo tecnológico.

RTX 5090 de Nvidia.
RTX 5090 de Nvidia.

Reacciones en redes sociales

La publicación en Reddit desató una oleada de comentarios, que iban desde comparaciones con un Pokémon shiny hasta bromas sobre un supuesto “error de Matrix”, dado lo inusual de encontrar una pieza tan exclusiva fuera de Arabia Saudí. Otros usuarios destacaron la ironía de que una tarjeta gráfica, pensada para videojuegos y tareas de alto rendimiento, terminara convertida en un objeto de lujo digno de exposición.

En definitiva, aunque el origen de esta RTX 5090 de oro firmada por Jensen Huang tiene una explicación mucho más terrenal que las teorías especulativas de internet, su aparición ha servido para reforzar el estatus casi mítico que alcanzan algunos productos tecnológicos cuando se combinan la exclusividad, el coleccionismo y el atractivo de una marca como NVIDIA.

Temas Relacionados

NvidiaRTX 5090RedditLo último en tecnología

Últimas Noticias

Alertan sobre recibos falsos creados con IA que buscan engañar a las empresas

Las empresas enfrentan un nuevo reto: comprobantes inventados con inteligencia artificial que son casi imposibles de distinguir de los reales

Alertan sobre recibos falsos creados

Un romance frente al mar: el plan con el que sueñan los viajeros de Booking

Estar en la playa, supera cualquier otro plan como un café en la ciudad o visitar pueblos

Un romance frente al mar:

El debut del iPhone 17 coincide con un descenso en la cotización de Apple

Apple desveló sus novedades en productos para 2025, entre ellas el iPhone 17, pero la acción no logró repuntar y mostró una bajada en Wall Street

El debut del iPhone 17

Valor de las principales criptomonedas hoy 10 de septiembre 2025

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, registra un precio de 112.317,07 dólares

Valor de las principales criptomonedas

Cuáles son las diferencias entre el iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y Pro Max

Apple presentó cuatro modelos con un rediseño completo de su catálogo, donde destaca la llegada del nuevo iPhone Air

Cuáles son las diferencias entre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué líneas de colectivos ampliaron

Qué líneas de colectivos ampliaron sus métodos de pago del sistema Tarjeta SUBE

Convocaron a la audiencia preliminar del jury contra Julieta Makintach: cuándo y cómo será

Receta de torta de bizcochuelo de coco y vainilla, rápida y fácil

Cristina Kirchner recibió a Juan Manuel Urtubey tras 10 años de distanciamiento y respaldó su candidatura en Salta

Qué es Maldi-Bot, el sistema argentino de inteligencia artificial que ayuda a detectar bacterias

INFOBAE AMÉRICA
Científicos descrubrieron tres nuevas especies

Científicos descrubrieron tres nuevas especies de peces caracol en aguas profundas de California

Un adelanto del libro de Kamala Harris revela detalles inéditos sobre la campaña presidencial de 2024

“Cada día hay más mujeres peruanas haciendo empresa y generando millones de puestos de trabajo”

El día en que Hawái se queda sin sombras: el fenómeno solar que desconcierta a todos

“Sombras autoritarias”: cómo el Kremlin busca imponer su influencia en Centroamérica

TELESHOW
Ricardo Darín contó cómo se

Ricardo Darín contó cómo se enteró del embarazo del Chino y Úrsula Corberó

La felicidad de Florencia Bas y Clara Darín por el embarazo de Úrsula Corberó y el Chino: “Mis pichoncitos”

La sugerente respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi cuando reemplazó sus tatuajes por un lobo

Siguen los reconocimientos para Charly García: su último disco será distinguido por la Legislatura porteña

El momento más tierno de Isabel Macedo con sus hijas en el set de Margarita: entre juegos, disfraces y peluquería