Gamer encuentra una RTX 5090 con una firma inusual y el precio lo deja totalmente sorprendido

Una RTX 5090 bañada en oro fue encontrada en una tienda local de Estados Unidos. (Nvidia)

Las últimas tarjetas gráficas de NVIDIA, en especial las de la serie 5000, han sido tema de conversación en los últimos meses no solo por su potencia y prestaciones técnicas, sino también por sus precios elevados.

Sin embargo, un reciente hallazgo ha llevado la discusión a un terreno completamente distinto: un modelo único de la RTX 5090 chapado en oro y firmado por Jensen Huang, CEO de NVIDIA, apareció en un comercio minorista de Estados Unidos, generando sorpresa y especulación en redes sociales.

La noticia salió a la luz gracias a un usuario de Reddit, quien compartió una fotografía en el subreddit r/pcmasterrace a mediados de agosto de 2025. La imagen mostraba una ASUS ROG Astral RTX 5090 Dhahab OC Edition, una versión especial de la GPU tope de gama de NVIDIA, expuesta en una vitrina. Aunque a simple vista parece una 5090 estándar, este modelo se distingue por estar chapado en oro de 24 quilates y, sobre todo, por llevar la firma del propio Huang.

Usuario de Reddit queda sorprendido al ver una RTX 5090 de oro. (Reddit)

Un modelo exclusivo con un alto precio

De acuerdo con la información oficial, esta GPU se comercializó en Arabia Saudí a un precio de 29.999 riales saudíes, equivalentes a unos 8.000 dólares. No obstante, debido a su rareza y al valor agregado de la firma del CEO de NVIDIA, el costo de reventa puede ser considerablemente mayor. Como ocurre con los objetos de colección, su precio final dependerá de cuánto esté dispuesto a pagar un comprador con bolsillos lo suficientemente profundos.

Lo llamativo del hallazgo es que, en principio, este modelo solo debía estar disponible en el mercado saudí. Por ello, los usuarios de Reddit comenzaron a especular sobre cómo la GPU pudo cruzar las fronteras y llegar a Estados Unidos.

Algunos apuntaron a que el dueño de la tienda debía tener contactos influyentes en la región, ya que no se trata de un objeto sencillo de pasar por aduanas, especialmente considerando que incluye 6,5 gramos de oro de 24 quilates.

RTX 5090 bañado en oro que es vendido en Arabia Saudí. (Nvidia)

La explicación detrás del misterio

Aunque la comunidad de internet barajó todo tipo de hipótesis, la realidad resultó ser más simple. La GPU formó parte de una subasta benéfica en la que un comprador pagó 24.200 dólares para hacerse con esta edición única.

Como gesto de agradecimiento, el adquiriente recibió junto con la tarjeta gráfica una litografía conmemorativa firmada por Jensen Huang, en la que se leía: “Querido Gordon, gracias por tu generosa contribución. Tu donación de 24.200 dólares es más valiosa que el oro puro de 24 quilates”.

Todo indica que el misterioso “Gordon” es, en realidad, el dueño de la tienda donde la tarjeta fue fotografiada, lo que explicaría por qué decidió exhibirla con orgullo como un auténtico trofeo tecnológico.

RTX 5090 de Nvidia.

Reacciones en redes sociales

La publicación en Reddit desató una oleada de comentarios, que iban desde comparaciones con un Pokémon shiny hasta bromas sobre un supuesto “error de Matrix”, dado lo inusual de encontrar una pieza tan exclusiva fuera de Arabia Saudí. Otros usuarios destacaron la ironía de que una tarjeta gráfica, pensada para videojuegos y tareas de alto rendimiento, terminara convertida en un objeto de lujo digno de exposición.

En definitiva, aunque el origen de esta RTX 5090 de oro firmada por Jensen Huang tiene una explicación mucho más terrenal que las teorías especulativas de internet, su aparición ha servido para reforzar el estatus casi mítico que alcanzan algunos productos tecnológicos cuando se combinan la exclusividad, el coleccionismo y el atractivo de una marca como NVIDIA.