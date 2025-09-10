El audio sin pérdida llegó a Spotify y sin pagar de más: de qué se trata esta función

La función de audio sin pérdidas llega a más de 50 mercados y se activa progresivamente hasta octubre. (REUTERS/Brendan McDermid)

Spotify ha comenzado finalmente el despliegue de su tan esperada función de audio sin pérdidas (“lossless”) para sus usuarios del plan Premium.

Este lanzamiento convierte a la aplicación en uno de los últimos grandes servicios de música en línea en sumarse a la tendencia de ofrecer música en calidad superior, después de años de reclamos por parte de una comunidad de usuarios exigente, que comparaba constantemente su catálogo y calidad con el de Tidal, Apple Music, Qobuz y Amazon Music.

Cuándo llegará esta nueva función a Spotify

La llegada del audio sin pérdidas a Spotify no ha pasado desapercibida. Su anuncio oficial ocurrió en 2021, cuando la empresa prometió una mejora “HiFi” que nunca llegó a materializarse del todo.

Durante este tiempo, rivales como Apple Music y Amazon Music se posicionaron al ofrecer calidad de sonido superior y, en ocasiones, sin incremento del precio para suscriptores. La incertidumbre y la espera convertían el asunto en tema habitual de bromas y memes en la comunidad amante de la música digital.

La nueva función no tiene coste adicional para suscriptores Premium, salvo el aumento general de tarifas en octubre. (EFE/RITCHIE B. TONGO)

No fue hasta ahora que Spotify decidió avanzar, integrando la función en el plan Premium y desplegándola por fases. La actualización no tiene coste adicional para los usuarios actuales más allá de la subida general de tarifas programada para octubre, lo que significa que la calidad lossless queda incluida en la suscripción Premium estándar.

El despliegue será progresivo hasta octubre y abarcará más de 50 mercados, entre los que figuran Australia, Austria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y España. En algunos territorios la función ya está activa, mientras que en otros los usuarios recibirán una notificación en la aplicación cuando llegue el turno para su activación.

Qué es el audio sin pérdidas y para qué sirve

La función de audio sin pérdidas permite a los usuarios escuchar música con la máxima fidelidad posible, es decir, sin la compresión destructiva que reduce la calidad de las pistas convencionales.

Spotify concreta esta característica mediante el formato FLAC, con resoluciones de hasta 24-bit/44,1 kHz, lo que mejora significativamente la experiencia auditiva en comparación con el audio comprimido estándar.

La activación del audio sin pérdidas requiere ajustes manuales en cada dispositivo compatible con Spotify Connect. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal beneficio radica en ofrecer una reproducción musical que mantiene la integridad de la grabación original, con más matices, detalle y profundidad. Esta calidad resulta especialmente apreciada por melómanos, audiófilos o cualquier persona con equipamiento de audio de alta gama, capaz de mostrar la diferencia entre un archivo comprimido y otro de alta resolución.

No obstante, la verdadera distinción en resoluciones muy superiores solo es perceptible para oídos entrenados y equipos con un costo de varios miles de euros, como reconocen los propios expertos de la industria.

Cómo activar el audio sin pérdidas en Spotify

Una vez habilitada la función para la cuenta del usuario, aparecerá una notificación dentro de la aplicación. A partir de ese momento es posible activar manualmente la reproducción sin pérdidas desde el menú de configuración, siguiendo unos sencillos pasos:

Tocar el ícono de perfil, ubicado en la esquina superior izquierda, para acceder a Configuración y privacidad. Entrar en el apartado de Calidad del contenido multimedia o Calidad de medios. Activar la opción transmisión en calidad sin pérdida para WiFi, datos móviles y descargas. Elegir entre las diferentes opciones de calidad, visualizando el consumo de datos asociado a cada una.

Esta función se puede utilizar no solo en teléfonos móviles, sino también en ordenadores, tablets y la mayoría de dispositivos compatibles con Spotify Connect, incluidas marcas reconocidas como Sony, Bose, Samsung y Sennheiser. Es necesario activar la calidad sin pérdidas manualmente en cada dispositivo, ya que por el momento la app no sincroniza automáticamente los ajustes de usuario entre plataformas.

El catálogo sin pérdidas cubre casi todas las canciones, aunque algunas pistas siguen en formato comprimido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aprovechar totalmente el audio sin pérdidas en Spotify

Aunque la llegada del audio sin pérdidas a Spotify representa una mejora significativa, la implementación actual posee limitaciones técnicas relevantes. El principal obstáculo lo representa el Bluetooth: la propia plataforma ha advertido que las conexiones inalámbricas típicas no cuentan con suficiente ancho de banda para transmitir el audio FLAC sin compresión.

Por ello, Spotify recomienda el uso de auriculares con cable o altavoces conectados por WiFi mediante la función Spotify Connect. En el caso del streaming móvil, los archivos lossless ocupan más espacio y pueden requerir algunos segundos adicionales para la carga inicial, aunque una vez se almacenan en caché la reproducción mejora en fluidez.

Otra limitación es que, a pesar de contar con un extenso catálogo de más de 100 millones de canciones, la función sin pérdidas cubre “casi todas las canciones”, pero algunas pistas podrían seguir disponibles únicamente en versiones comprimidas, según indica la compañía.