Estos son los cuatro libros que le cambiaron la vida a Bill Gates, cofundador de Microsoft

Es una disciplina que ha mantenido desde antes de ser una de las personas más ricas del mundo. (Foto: canal de YouTube de Bill Gates)

La influencia de la literatura en la formación personal y profesional de Bill Gates ha sido un tema recurrente en sus intervenciones públicas, pero recientemente el cofundador de Microsoft ha detallado cuáles fueron los cuatro libros que, según sus propias palabras, resultaron determinantes en su vida.

En una serie de videos publicados en su canal de YouTube para acompañar el lanzamiento de su autobiografía ‘Código fuente: Mis inicios’, el filántropo estadounidense identificó las obras que, desde su adolescencia, moldearon su visión del mundo y su carácter.

A lo largo de los años, el empresario ha compartido detalles de su juventud, incluyendo episodios como el envío de una carta a sus socios Paul Allen y Ric Weiland durante una fiesta en Harvard, o sus experiencias con sustancias como la marihuana, el ácido y el LSD.

En varias ocasiones el filántropo a contado anecdotas de su vida personal y sus primeros años. (Foto: REUTERS/Julia Nikhinson/File Photo)

Sin embargo, en esta ocasión, el énfasis recayó en el papel fundamental que las obras literarias desempeñaron en su desarrollo personal y profesional, al punto de considerar que estos cuatro libros fueron decisivos para convertirse en uno de los empresarios tecnológicos más influyentes del siglo XX.

Qué libro le permitió a Bill Gates a entender cuál es la esencia del ser humano

Durante la promoción de su libro, Bill Gates dijo que su éxito no puede entenderse sin la huella que dejaron en él ciertas lecturas. El primero de estos títulos es ‘La naranja mecánica’, la novela de Anthony Burgess publicada en 1962 y adaptada al cine por Stanley Kubrick en 1971.

Es una obra que ha influenciado la creación de películas y otras demostraciones culturales. (Foto: EFE/Ian Langsdon/Archivo)

Gates explicó en el video que esta obra le permitió comprender que “el bien y el mal son partes necesarias de la experiencia humana”. Esta reflexión, extraída de una historia marcada por la violencia y la ambigüedad moral, le ofreció una perspectiva sobre la complejidad de la naturaleza humana.

Cuál libro de western es el favorito de Bill Gates

El segundo libro que Gates destacó fue ‘El incidente Ox-Bow’, escrito por Walter Van Tilburg Clark en 1940. Esta novela del género western le ayudó a entender “la ética de las acciones llevadas a cabo en Vietnam”, según relató el empresario en su canal de YouTube.

La obra, ambientada en uno de los periodos más oscuros de la historia reciente de Estados Unidos, le permitió reflexionar sobre la justicia, la responsabilidad colectiva y las consecuencias de las decisiones tomadas en situaciones límite.

Por qué a Bill Gates le llama la atención ‘El gran Gatsby’

El mundo de la innovación ey el dinero integra otro factor clave como la moral y la ética del negocio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tercer lugar, el empresario mencionó ‘El gran Gatsby’, la célebre novela de F. Scott Fitzgerald publicada en 1925. Gates afirmó que, gracias a este libro pudo comprender el funcionamiento de la sociedad de clases y las razones detrás de la brecha existente entre el dinero y la moral.

La historia de Jay Gatsby y su personalidad le sirvió a Gates para analizar las tensiones entre el éxito material y los valores éticos, un tema que resonó sobre todo en su trayectoria como líder empresarial.

Qué obra le ayudó a Bill Gates a entender las consecuencias de la guerra

Muchos eventos históricos han sido plasmados en obras que son referentes para varias guras exitosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuarto libro que incluyó el filántropo en su lista es ‘Suave es la noche’, también de F. Scott Fitzgerald y publicada en 1934. Según lo contado por el empresario, esta novela le permitió ver con mayor claridad “las relaciones adultas, las consecuencias de la guerra y la forma en que las apariencias pueden engañar”.

La exploración de las complejidades emocionales y sociales en la obra le ofreció al empresario herramientas para interpretar las dinámicas humanas, en contextos de alta exigencia y constante cambio.

Además, la selección de estos libros de diferentes enfoques evidencia la relevancia que la literatura tiene como guía de figuras que crearon organizaciones con impacto global como Bill Gates en la toma de decisiones e interpretación de retos diarios.