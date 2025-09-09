Así están encontrando el bienestar y la autoestima las mujeres con tecnología de placer

El auge de la sextech revoluciona el placer femenino con innovación, salud y personalización - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exploración del placer femenino atraviesa una transformación histórica gracias al avance tecnológico, la innovación en dispositivos de sextech y el afianzamiento del autocuidado como eje central del bienestar. El debate en torno a la salud y la sexualidad deja de ser un tema silenciado o asociado al tabú, para establecerse como una dimensión legítima y necesaria de la vida cotidiana de muchas mujeres.

La importancia de la exploración femenina

Hoy son cada vez más las mujeres que encuentran en la masturbación y en la tecnología orientada al placer corporal una herramienta fundamental para el bienestar integral. Desde la perspectiva de Gleeden y profesionales como la sexóloga y psicóloga, Flavia Dos Santos, la autoexploración en la mujer abre puertas al conocimiento propio y repercute de manera positiva en la confianza y la toma de decisiones diarias.

Dos Santos indicó que la masturbación “permite a la mujer conocerse, saber cómo y dónde siente placer, y esto repercute directamente en su confianza y seguridad en la toma de decisiones”.

El acceso a soluciones personalizadas e inclusivas, sumado al respaldo profesional de especialistas como Flavia Dos Santos, abre un nuevo capítulo en la relación entre bienestar, sexualidad y tecnología - crédito: flavia2santos/Instagram

Junto al reconocimiento de la sexualidad femenina como parte del autocuidado, la reducción del estrés, el fortalecimiento de la autoestima y el equilibrio emocional surgen como elementos clave asociados al placer.

El autoconocimiento a través de la tecnología emerge así como un recurso para afrontar exigencias diarias, tensiones sociales y desafíos personales desde una mejor relación con el propio cuerpo.

El mercado mundial de sextech refleja este cambio profundo. Valuado en más de 27.000 millones de dólares en 2019 y proyectado a superar los 80.000 millones en 2033, el sector evoluciona rápidamente fomentando el bienestar y la ciencia aplicada al placer.

Dispositivos inteligentes en el placer de la mujer

Los actuales dispositivos inteligentes van más allá de la mera estimulación, incorporan sensores de precisión, materiales hipoalergénicos y sostenibles, y apuestan por la conectividad inteligente. Estas tecnologías no solo enriquecen la experiencia, sino que permiten personalizarla a partir de las necesidades individuales de cada mujer.

Ciencia, diseño y autonomía: así evoluciona la sextech como herramienta clave del bienestar de la mujer - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mirada de Flavia Dos Santos enfatiza este cambio de paradigma en la industria: los diseños y enfoques ya no se orientan solo al tamaño o la apariencia, sino a la estimulación adecuada del clítoris, a masajes localizados y a proporcionar autonomía y control sobre el propio placer.

La especialización de los dispositivos permite mayor adaptación a los distintos cuerpos y preferencias, haciendo del bienestar sexual una propuesta diversa y sin estigmas.

La evolución de los dispositivos en el sextech

Un rasgo destacable del nuevo panorama tecnológico es la accesibilidad. Existen juguetes especialmente diseñados para quienes presentan dificultades de movilidad, condiciones como la artritis o sensibilidad a ciertos materiales.

Así, la tecnología amplía la posibilidad de acceso para diferentes perfiles, generaciones y necesidades. Según Flavia Dos Santos, “la industria entiende que cada mujer es única y está creando soluciones personalizadas para cada necesidad”.

Más allá del tabú: sextech y autoconocimiento se convierten en aliadas en la vida cotidiana femenina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En países como Colombia esta transformación cultural es visible en el crecimiento del mercado: el 70% de quienes adquieren juguetes eróticos en el país son mujeres, según datos recientes y análisis de especialistas. Este fenómeno acompaña el fortalecimiento de valores como el amor propio y la salud emocional entre las nuevas generaciones.

Cómo el sextech ayuda al autoestima

La vivencia del placer femenino como parte del autocuidado posee efectos que trascienden la esfera privada. De acuerdo con la sexóloga “una mujer que se permite disfrutar de su cuerpo es una mujer que gana seguridad, autoestima y equilibrio emocional. Conocerse es el primer paso para cuidar de sí misma”.

La tecnología proporciona medios que facilitan los procesos de exploración, autonomía y autodeterminación, con impacto directo en el bienestar personal y la valoración de la propia corporalidad.

La integración entre salud, tecnología y placer abre el camino para que la conversación deje de lado los prejuicios, priorizando el diálogo sobre bienestar y el desarrollo de prácticas de autocuidado informadas, diversas y seguras.