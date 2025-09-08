Tecno

Samsung deja sin soporte a varios de sus celulares en 2025: estos son los modelos afectados

Samsung confirmó que tres modelos de gama media y los últimos Galaxy Note dejan de recibir actualizaciones de seguridad y de sistema operativo

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Samsung dejará de brindar soporte
Samsung dejará de brindar soporte a varios de sus equipos Galaxy. (Foto: Samsung)

Samsung ha confirmado que varios de sus teléfonos dejarán de recibir soporte oficial, lo que marca el final de su vida útil en cuanto a actualizaciones de seguridad y de sistema operativo.

La compañía surcoreana detalló que tres modelos de gama media y los últimos representantes de la icónica serie Galaxy Note han quedado fuera de la lista de dispositivos compatibles tras la publicación del parche de seguridad de agosto de 2025.

Los smartphones que ya no recibirán nuevas versiones de Android ni parches de seguridad son el Galaxy A22, el Galaxy M32 y el Galaxy F22. Se trata de modelos lanzados entre 2021 y 2022, que tuvieron gran presencia en mercados emergentes gracias a su equilibrio entre precio accesible y características avanzadas.

Samsung Galaxy A22 ya no
Samsung Galaxy A22 ya no recibirá soporte. (Samsung)

El Samsung Galaxy A22 fue uno de los más populares dentro de este grupo. Destacaba por su pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas con tasa de refresco de 90Hz, que ofrecía fluidez y buena calidad visual en su segmento. Su procesador MediaTek Helio G80, acompañado de 4GB o 6GB de RAM y almacenamiento expandible, lo convirtió en una opción sólida para tareas cotidianas.

En fotografía, incluía una cámara principal de 48MP con estabilización óptica, complementada por sensores adicionales y una batería de 5000 mAh con carga rápida de 15W.

Por su parte, el Galaxy M32 ganó terreno en regiones como India y América Latina. Equipado con una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas Full HD+ y 90Hz, ofrecía colores vibrantes y protección Gorilla Glass 5. Con el mismo procesador Helio G80, opciones de hasta 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y un sistema de cámaras cuádruple con sensor principal de 64MP, este modelo fue uno de los más valorados en la gama media de su época.

Samsung Galaxy M32 quedará obsoleto.
Samsung Galaxy M32 quedará obsoleto. (Samsung)

El Galaxy F22, lanzado en 2021 y pensado originalmente para el mercado indio, también destacó por su pantalla de 90Hz y batería de larga duración. Aunque su resolución era solo HD+, mantenía un diseño atractivo y prestaciones similares a sus hermanos, como el procesador Helio G80 y cámaras de 48MP y 13MP en la parte trasera y frontal, respectivamente.

La salida de estos tres modelos de la lista de soporte implica que ya no recibirán más parches de seguridad, lo que en la práctica los deja más expuestos a vulnerabilidades con el paso del tiempo.

Varios equipos de Samsung ya
Varios equipos de Samsung ya no recibirán más actualizaciones. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

El adiós definitivo a la serie Galaxy Note

Además de los modelos de gama media, Samsung también confirmó que los Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra dejan de recibir actualizaciones. Con ello, se cierra oficialmente la histórica familia Note, que marcó un antes y un después en la industria de los smartphones.

Estos dispositivos llegaron en agosto de 2020 con Android 10 y recibieron soporte durante cinco años, incluyendo la actualización hasta Android 13 en 2023. El último parche de seguridad que recibieron fue el de julio de 2025, cumpliendo así con la promesa de la compañía de garantizar un ciclo de soporte prolongado.

El fin de la serie Note no sorprende, ya que Samsung había trasladado muchas de sus características —como el S Pen— a la línea Galaxy S Ultra, dejando de lanzar nuevos Note desde hace varias generaciones. Sin embargo, el anuncio simboliza el cierre definitivo de una era que comenzó en 2011 y que popularizó los smartphones de gran tamaño conocidos como “phablets”.

Modelos de Samsung Galaxy Note
Modelos de Samsung Galaxy Note 20 ya no recibirán actualizaciones. (Samsung)

Un paso más en la política de actualizaciones

Samsung ha reforzado en los últimos años su compromiso con la longevidad del software, ofreciendo hasta cinco años de actualizaciones en algunos modelos premium y cuatro años en gamas medias. Sin embargo, el ciclo tiene un final inevitable, y dispositivos como los mencionados ahora forman parte de la lista de equipos que quedan sin soporte.

Para los usuarios, la recomendación es evaluar alternativas más recientes si desean mantener sus dispositivos actualizados y protegidos, ya que la falta de parches de seguridad puede comprometer la experiencia a mediano plazo.

