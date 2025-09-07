Tecno

Este es el celular Motorola que dicen que se parece a un iPhone

El sistema de cámaras del Motorola Edge 50 Pro apunta a usuarios que priorizan la fotografía y el video, rivalizando con otros smartphones de gama alta

Rafael Montoro

Rafael Montoro

El atractivo de este modelo
El atractivo de este modelo Motorola reside en la combinación de una batería de larga duración y una pantalla superior a la del iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el competitivo universo de los smartphones, existe un modelo de Motorola que ha comenzado a llamar la atención por su desempeño y características que lo ubican cerca de los estándares de Apple. El Motorola Edge 50 Pro, lanzado como una opción potente y asequible, está generando opiniones favorables entre usuarios que lo comparan directamente con el popular iPhone 13 Pro Max.

Su propuesta radica en ofrecer un hardware avanzado, una gran autonomía y un sistema de cámaras sobresaliente, pero con un precio considerablemente más accesible que el terminal insignia de Apple.

Motorola Edge 50 Pro vs. iPhone 13 Pro Max: rendimiento y tecnología

El atractivo de este modelo Motorola reside en la combinación de una batería de larga duración y una pantalla superior a la del iPhone 13 Pro Max. El Edge 50 Pro cuenta con una batería de 4.500 mAh (157,5 Wh) que brinda autonomía extendida, algo que destaca especialmente en jornadas de uso intensivo.

La serie se encuentra conformada
La serie se encuentra conformada por Motorola Edge 50 Ultra, Motorola Edge 50 Pro y Motorola Edge 50 Fusion. (Motorola)

La carga rápida de 125W le permite recuperar energía completa en pocos minutos, lo que resulta práctico en escenarios de alto consumo.

La pantalla es una pOLED de 6,70 pulgadas con una tasa de refresco de 165 Hz, lo que asegura fluidez y nitidez en cualquier experiencia audiovisual. Este parámetro ubica al Edge 50 Pro por encima de la media del segmento, brindando calidad tanto en juegos como en streaming de video, y superando en especificaciones a la del iPhone 13 Pro Max en varios aspectos clave.

Cámara, grabación y opciones de fotografía HD

El sistema de cámaras del Motorola Edge 50 Pro apunta a usuarios que priorizan la fotografía y el video, rivalizando con otros smartphones de gama alta. El dispositivo integra una triple cámara trasera: un lente principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 13 megapíxeles y un teleobjetivo de 10 megapíxeles.

Así luce el Motorola Edge
Así luce el Motorola Edge 50 Pro. (techsplash22112303)

Esta configuración permite obtener imágenes de nivel profesional y grabar videos en formato 4K, con un zoom óptico de 3x e híbrido de hasta 30x, sumando versatilidad a la captura en diferentes escenarios.

En cuanto a selfies, la cámara frontal del Edge 50 Pro no se queda atrás, pues ofrece 50 megapíxeles para lograr retratos nítidos sin importar las condiciones de luz del entorno, algo que equipara su desempeño con terminales mucho más costosos.

Procesador, memoria RAM y almacenamiento en el Motorola Edge 50 Pro

En el apartado de rendimiento, el Edge 50 Pro emplea el procesador Snapdragon 7 Gen 3, reconocible por su eficiencia en la gestión multitarea y el soporte de aplicaciones exigentes. Además, está disponible en dos versiones de memoria RAM: 8 GB y 12 GB, lo que facilita un funcionamiento fluido tanto para tareas cotidianas como para el uso profesional y de entretenimiento.

iPhone 13 Pro y Pro
iPhone 13 Pro y Pro Max. APPLE

El almacenamiento interno, otra de sus fortalezas, se ofrece en capacidades de 256 GB o 512 GB, ubicando al dispositivo entre los smartphones con más espacio del mercado actual. Esta amplia capacidad permite al usuario almacenar fotos, videos y aplicaciones sin mayores restricciones.

El Motorola Edge 50 Pro no solo impresiona por su potencia y características avanzadas, sino que también destaca por su valor en el mercado. En 2025, su precio se mantiene por debajo de lo que cabría esperar para un terminal de estas especificaciones, situándolo como un serio competidor ante el iPhone 13 Pro Max, que sigue considerándose uno de los dispositivos más completos de Apple.

Dentro del segmento, el Motorola combina eficiencia energética, pantalla inmersiva y capacidades fotográficas avanzadas, acercando prestaciones de alta gama a un público mucho más amplio. Esta suma de elementos lo ha hecho merecedor de comparaciones con uno de los equipos de referencia del universo Apple.

