Cómo rastrear mi smartphone si lo perdí o fue robado

Estos trucos solamente son válidos para dispositivos Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida o el robo de un smartphone constituye una de las situaciones de mayor preocupación para los consumidores actuales, no solo por el valor del dispositivo sino por la cantidad de información personal que almacena. Existe una alternativa tecnológica accesible para los usuarios de Android: la función “Encontrar mi dispositivo”.

Esta herramienta, desarrollada por Google, ofrece la posibilidad de rastrear, bloquear o borrar el teléfono de forma remota, aumentando las probabilidades de recuperación y disminuyendo riesgos para la privacidad.

Condiciones para el rastreo de un dispositivo Android

El sistema para rastrear el teléfono funciona bajo requisitos muy específicos que se deben cumplir de antemano:

Para localizar el teléfono es necesario que se encuentre encendido y conectado a internet - (Imagen ilustrativa Infobae)

El dispositivo debe estar encendido . Si el equipo se apaga, ya sea porque alguien lo apaga manualmente o porque la batería se agota, las funciones de ubicación dejan de estar disponibles.

Es obligatorio tener iniciada sesión con la misma cuenta de Google registrada en el equipo que se desea localizar. Sin esta sincronización, el sistema no permitirá realizar ninguna acción remota.

El teléfono, la tablet o el reloj deben contar con conexión activa a internet , ya sea a través de datos móviles o por WiFi. Las tablets y otros accesorios dependen mucho más del acceso a WiFi, mientras que los móviles suelen tener un plan de datos asociados.

La función de ubicación debe estar habilitada . Esta opción puede variar de acuerdo con la versión de Android, pero siempre implica que el GPS permanezca activo, permitiendo así determinar el punto geográfico exacto.

Es necesario instalar y configurar la aplicación “Encontrar mi dispositivo” desde Google Play . Recuerda asociarla a la misma cuenta Google utilizada en el dispositivo.

Asimismo, se recomienda activar la verificación en dos pasos para fortalecer la seguridad y evitar accesos indebidos a la localización del equipo.

Cómo proteger tu información si pierdes un Android: herramientas, alertas y bloqueo remoto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si alguna de estas condiciones no se cumple, por ejemplo, si la ubicación no está activa o no existe una cuenta Google sincronizada, las herramientas de rastreo remoto no funcionarán adecuadamente y el teléfono podría perderse definitivamente.

Cómo rastrear el teléfono móvil paso a paso

En caso de extravío o robo, es fundamental actuar con rapidez y seguir un procedimiento ordenado:

Verifica los requisitos, sigue un protocolo oficial y utiliza herramientas de rastreo para minimizar daños y garantizar la protección de tus datos ante cualquier incidente con tu smartphone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verifica el nombre y el modelo exacto del dispositivo perdido. Si tienes más de un equipo asociado a tu cuenta de Google, identificarlo correctamente en la lista facilitará la gestión. Accede al sitio web android.com/find utilizando un ordenador o, si lo prefieres, otro dispositivo móvil seguro. Inicia sesión con la cuenta Google vinculada al dispositivo perdido. El sitio desplegará un listado de todos los equipos registrados y un mapa. Localiza el equipo en el mapa. La precisión de la ubicación depende de factores como la cobertura móvil, el acceso a datos y el entorno geográfico. En zonas urbanas suele ser muy exacta; en áreas rurales puede mostrar solo un radio aproximado. Selecciona la acción más adecuada según tu caso: Reproducir sonido: activa una alarma sonora de hasta cinco minutos, incluso si el teléfono está en modo silencioso o bloqueado. Bloquear dispositivo: permite establecer de forma remota un nuevo PIN o contraseña y, además, enviar un mensaje personalizado que aparecerá en pantalla. Borrar dispositivo: elimina todos los datos personales almacenados en el equipo, incluyendo fotos, contactos y archivos. Esta opción es irreversible y es recomendable solo si no existen esperanzas de recuperar el dispositivo.

Ten presente que si el dispositivo está actualmente desconectado, la plataforma solo mostrará la última ubicación reportada antes de la pérdida de conexión.

Del rastreo al borrado remoto: tecnología clave para enfrentar la pérdida de un smartphone Android - (Google)

Sugerencias clave para el proceso de recuperación

Si se confirma un robo, no intentes recuperar el dispositivo por tu cuenta. Contacta siempre a las autoridades , proporciona la información de ubicación y actúa bajo supervisión policial.

Mantén la calma y sigue paso a paso las indicaciones oficiales de Google para estos casos.

Conserva el número de serie del dispositivo (IMEI) en un lugar seguro. Esto facilita las denuncias ante las autoridades y ante la propia compañía telefónica.

Una preparación adecuada puede ser la diferencia entre perderlo todo y mantener a salvo la información más valiosa.