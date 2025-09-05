Cómo bloquear llamadas desconocidas en Android y iPhone

Google y Apple desarrollan herramientas para bloquear y gestionar llamadas no deseadas en Android e iOS.

El incremento de llamadas de números desconocidos se está volviendo una preocupación por posibles estafas telefónicas y molestias cotidianas. Frente a este escenario, tanto Google como Apple han desarrollado herramientas específicas para que los usuarios puedan gestionar y bloquear este tipo de comunicaciones no deseadas.

En dispositivos con sistema operativo Android 6.0 o superior, Google detalla que el uso del identificador de llamadas resulta fundamental para identificar posibles llamadas de spam y números no registrados en la agenda.

Esta función, que viene activada por defecto, permite que el usuario reciba una notificación cuando se detecta una llamada sospechosa. Además, es posible bloquear directamente los números desconocidos o simplemente optar por no responderlos.

La proliferación de llamadas de números desconocidos incrementa el riesgo de estafas telefónicas y molestias diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes deseen reforzar la protección, la opción “Filtrar llamadas de spam” puede activarse desde la aplicación Teléfono, lo que incrementa el nivel de filtrado de comunicaciones indeseadas.

Cómo bloquear un número específico en Android

El proceso para bloquear un número específico en Android es sencillo.

El usuario debe abrir la aplicación Teléfono. Acceder al historial de llamadas recientes. Seleccionar la llamada del número que desea bloquear. Elegir la opción correspondiente para bloquear o marcar como spam.

Si el buzón de voz visual está activado, los números bloqueados no podrán dejar mensajes de voz, lo que añade una capa adicional de privacidad.

El identificador de llamadas en Android permite detectar y bloquear posibles llamadas de spam y números desconocidos. (Infobae)

Cómo bloquear números desconocidos en un celular Android

Para bloquear números desconocidos, se debe hacer lo siguiente:

Ingresar en la sección de ajustes de la aplicación Teléfono. Seleccionar “Números bloqueados”. Activar la opción “Desconocido”. En caso de que se desee revertir el bloqueo de un número, el procedimiento implica acceder nuevamente a la lista de números bloqueados, seleccionar el número en cuestión y optar por desbloquearlo.

Esta configuración bloquea las llamadas de números privados o no identificados, aunque las llamadas de números no almacenados en la agenda seguirán llegando.

Las llamadas recibidas durante el periodo en que el número estuvo bloqueado no aparecerán en el historial de llamadas, lo que puede ser relevante para quienes requieran un registro completo de comunicaciones.

Apple ofrece la función 'silenciar números desconocidos' en iOS 13 o superior para bloquear llamadas de desconocidos.

Silenciar números en un iPhone

Por su parte, Apple ofrece en dispositivos con iOS 13 o versiones posteriores la función “silenciar números desconocidos”. Esta herramienta bloquea de manera automática las llamadas provenientes de números con los que el usuario nunca ha tenido contacto y que no figuran en la lista de contactos.

Las llamadas silenciadas se redirigen al buzón de voz y quedan registradas en la lista de llamadas recientes, permitiendo al usuario revisarlas posteriormente si lo considera necesario.

Cómo activar en iPhone la función para silenciar desconocidos

Para activar la función que silencia números desconocidos en iPhone, es necesario:

Abrir la aplicación de Ajustes. Desplazarse hasta la opción “Teléfono”. Seleccionar “Silenciar números desconocidos”. Al deslizar el interruptor hacia la derecha, la función queda habilitada, proporcionando una barrera eficaz contra llamadas no solicitadas.

Las llamadas silenciadas en iPhone se redirigen al buzón de voz y quedan registradas para su revisión posterior.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas herramientas, integradas en los sistemas operativos de Google y Apple, ofrecen a los usuarios mecanismos efectivos para reducir la exposición a llamadas no deseadas y protegerse frente a intentos de fraude telefónico.

Sin embargo, es importante saber que son ayudas que tenemos en los celulares, pero esto no significa que estamos 100% asegurados y que no seguimos en riesgo de estafa, robo o engaños; por tanto, es clave tener un antivirus en el celular y hasta ‘malicia indígena’ como dicen en algunos países latinos, es decir, intuición, para cuidarnos de mensajes de desconocidos.

De hecho, la recomendación más importante es que cada vez que un número desconocido llama y no tenemos certeza de dónde viene, se recomienda activar las sugerencias anteriores para evitar al máximo una llamada peligrosa. O bien, si se contesta, no hablar y esperar a que el otro sea el que hable para saber si es conocido o no.