Tecno

Cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado para ahorrar dinero y energía en invierno y verano

Este ajuste debe complementarse con acciones como activar el modo “ECO” y combinarlo con ventiladores para favorecer la circulación del aire, el uso de termostatos, y una ubicación y mantenimiento adecuado

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
En cada epoca del año
En cada epoca del año este aparato puede ser útil para calentar o enfriar un espacio interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión adecuada de la climatización en el hogar es un elemento primordial para contener los costos de energía y minimizar el impacto ambiental. El ajuste correcto de la temperatura en cada estación permite lograr un uso eficiente de los sistemas de aire acondicionado, con un efecto directo en la factura eléctrica y en el confort térmico.

Según información de Repsol, los parámetros ideales pueden variar de manera considerable entre el invierno y el verano, obligando a los usuarios a prestar atención a los detalles técnicos que inciden en la demanda energética.

Asimismo, el desconocimiento sobre la temperatura óptima genera consumos excesivos y, en algunos casos, condiciones poco saludables en el hogar. Es importante no sólo seleccionar la temperatura adecuada, sino considerar la dirección del flujo de aire, el modo de funcionamiento y la integración de tecnologías auxiliares.

Qué temperatura es la más ideal para el aire acondicionado en invierno

Al implementar estos ajustes se
Al implementar estos ajustes se puede cuidar el valor de la tarifa mensual sin sacrificar el confort. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los meses fríos, la temperatura aconsejada por Repsol se sitúa entre 20°C y 22°C. Esta pauta busca lograr un equilibrio entre la percepción de calor y el ahorro económico, evitando el exceso de calefacción que afecta tanto a la factura como al medio ambiente.

Los sistemas de aire acondicionado modernos cuentan con funciones de calor, así que pueden emplearse en invierno siempre que se ajusten correctamente.

Además, la empresa señala que “durante el horario nocturno conviene programar el aparato para calentar la habitación una hora antes de dormir, manteniendo valores de entre 15°C y 17°C”, lo que favorece el descanso y el ahorro.

Añade que el flujo de aire caliente debe dirigirse hacia abajo, porque el aire caliente asciende, optimizando así la distribución térmica en el espacio habitado.

Cuál es la temperatura adecuada del aire acondicionado en verano

En esta temporada el uso
En esta temporada el uso del electrodoméstico se intensifica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repsol sugiere mantener el aire acondicionado entre 24°C y 26°C durante el verano. Esta franja contribuye a estabilizar la sensación térmica sin crear una brecha excesiva respecto al ambiente exterior.

El informe de la empresa subraya que “es conveniente evitar diferencias superiores a 12°C respecto a la temperatura exterior”, porque un contraste muy marcado puede provocar malestares físicos, como resfriados u otros síntomas vinculados al choque térmico.

También, resalta la importancia de la orientación del flujo de aire. Afirma que “el aire frío debe dirigirse hacia arriba, porque es más denso y su tendencia es descender”, lo cual favorece una distribución homogénea y eficiente del aire fresco en toda la estancia.

Cómo se puede reducir el consumo de energía del aire acondicionado

Hay modos que integran los
Hay modos que integran los modelos modernos que optimizan el gasto energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo “ECO” disponible en varios sistemas de climatización juega un papel relevante en la reducción del gasto energético. Activar esta modalidad, según describe Repsol, “optimiza el rendimiento y reduce el consumo eléctrico, manteniendo el confort”.

Los ajustes automáticos de este modo permiten operar el aparato con la mínima energía necesaria para alcanzar y estabilizar la temperatura seleccionada.

La empresa aconseja combinar el uso del aire acondicionado con ventiladores para mejorar la circulación del aire. Según el informe, “los ventiladores permiten mantener una temperatura ligeramente más alta en el aire acondicionado sin perder sensación de frescura”, lo que se traduce en un menor consumo energético.

Por qué se debe programar el apagado del aire acondicionado

Las funciones inteligentes permiten que
Las funciones inteligentes permiten que se adapte a cualquier escenario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de termostatos inteligentes se ha extendido como un recurso eficaz para la eficiencia energética. Los sistemas programables permiten definir horarios y temperaturas específicas según el momento del día, impidiendo el funcionamiento innecesario cuando no hay personas en casa.

Repsol detalla que “la programación del aire acondicionado y la gestión mediante tecnología inteligente constituyen herramientas clave para reducir el gasto de energía”, ajustando el aparato únicamente cuando es imprescindible.

La instalación correcta del sistema de aire acondicionado representa otro factor determinante para optimizar el consumo. Los expertos aconsejan situar el aire lejos de fuentes de calor y de la exposición directa al sol, lo cual garantiza “un rendimiento más eficiente y evita sobrecargas en el sistema”.

Se debe realizar mantenimientos periódicos a los aparatos de climatización, porque los filtros y los componentes en buen estado reducen el esfuerzo necesario para alcanzar la temperatura deseada y mejoran la calidad del aire al interior.

Temas Relacionados

Aire acondicionadoAhorroDineroEnergíaInviernoTemperaturaVeranoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Las empresas invierten miles de millones en desarrollar robots humanoides: cuáles son las posibilidades de adopción en hogares

Gigantes tecnológicos impulsan la llegada de estos dispositivos avanzados a la vida doméstica. Aunque un análisis difundido por IEEE Spectrum destacó que la desconfianza y las preocupaciones frenan el entusiasmo de integrarlos masivamente

Las empresas invierten miles de

Esta es la lista oficial de celulares Xiaomi que recibirán HyperOS 3 basado en Android 16

La compañía china confirmó que 33 modelos de la serie Xiaomi serán los primeros en recibir la actualización en octubre de 2025

Esta es la lista oficial

Conoce la forma más fácil de proyectar la pantalla de un celular Android a un televisor

La función de duplicación inalámbrica permite mostrar videos, presentaciones y aplicaciones desde el teléfono en el Smart TV, siempre que ambos dispositivos estén actualizados y conectados a la misma red WiFi

Conoce la forma más fácil

Adobe Premiere llegará de forma gratuita a iPhone: no agregará marcas de agua ni tendrá anuncios

Los usuarios solo deberán pagar por los créditos de inteligencia artificial generativa cuando utilicen funciones que requieran esta tecnología

Adobe Premiere llegará de forma

Qué es una VPN y porqué es la mejor opción para mantenerse seguro mientras se navega en internet

La implementación de túneles cifrados y ocultamiento de IP ofrece protección avanzada contra intentos de robo de datos, malware y rastreo, especialmente en redes públicas inseguras y entornos digitales de alto riesgo

Qué es una VPN y
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno expulsó a José

El Gobierno expulsó a José Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó al país

Video: descubrieron un invernadero subterráneo de marihuana en Córdoba

Alerta por los casos de grooming en Roblox: el “no converses con extraños” no es suficiente

Condenaron a la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado en Berazategui

Broda analizó la volatilidad del dólar: “Después de las elecciones hay que recalibrar el programa”

INFOBAE AMÉRICA
Cuando le empezamos a decir

Cuando le empezamos a decir “Ya está” a Lionel

Alarma en Alemania por la inminente liberación del principal sospechoso en caso Madeleine McCann

Nepal bloqueó Facebook, YouTube y X por no registrarse ante el Gobierno

Emergencia en Pakistán: 1,8 millones de desplazados por el desborde de tres ríos principales

Quién es Arturo Murillo, el ex ministro boliviano que enfrenta la cárcel tras ser deportado de EEUU

TELESHOW
“Diego se casa y quiere

“Diego se casa y quiere hacerse la ropa con vos”: la increíble anécdota de Maradona y Coppola con Giorgio Armani

Noche solidaria en lo de Guido Kaczka: el mago que recaudó una cifra millonaria para un niño con parálisis cerebral

Así fue el reencuentro de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa después de dos meses y en medio de rumores de separación

La boda de Valeria Mazza y Alejandro Gravier según Giorgio Armani: musa, arte, estilo y una galera desobediente

La primera salida de soltero de Nico Vázquez después de su divorcio de Gimena Accardi: a dónde fue y con quién