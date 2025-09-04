Tecno

Cuál es el peor programa de la lavadora: derrocha agua y gasta energía

Los ciclos rápidos son prácticos para el día a día, aunque no ofrecen la misma eficiencia que uno normal, por lo que se aconseja usarlos sobre todo en cargas pequeñas

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Los programas rápidos lavan la
Los programas rápidos lavan la ropa de forma veloz, pero no son tan eficientes como los programas normales.

Actualmente, las lavadoras ofrecen distintos programas diseñados para adaptarse a diferentes estilos de vida.

Según La Casa del Electrodoméstico, los programas rápidos de estos electrodomésticos resultan útiles para el día a día, especialmente cuando disponemos de poco tiempo y no queremos invertir demasiado en las tareas del hogar.

Sin embargo, aunque permiten lavar la ropa de manera ágil, su eficiencia no es igual a la de un programa normal, por lo que se recomienda utilizarlos principalmente para cargas pequeñas o cuando se necesita un lavado rápido sin comprometer demasiado la limpieza.

Hoy en día, las lavadoras
Hoy en día, las lavadoras cuentan con programas pensados para distintos estilos de vida.

Por qué los lavados rápidos no son tan eficientes

Los lavados rápidos no son tan eficientes porque su duración y temperatura limitan la limpieza profunda de la ropa.

Por ejemplo, el ciclo de 15 minutos dedica solo unos 5 minutos al lavado, dejando el resto del tiempo para aclarado y centrifugado, por lo que solo resulta adecuado para ropa interior o prendas poco sucias usadas una sola vez, funcionando como un lavado de “refresco”.

Los ciclos de 30 a 44 minutos, aunque siguen siendo cortos, eliminan mejor la suciedad, mientras que algunos programas de 59 minutos se acercan a un lavado normal, combinando limpieza eficaz con cuidado de las prendas.

La eficiencia depende del modelo de lavadora, la duración del ciclo y la temperatura seleccionada.

Los ciclos de 30 a
Los ciclos de 30 a 44 minutos, aunque breves, limpian la ropa de manera más efectiva.

Cómo potenciar la eficiencia del lavado rápido

Para aprovechar al máximo la eficiencia del lavado rápido en una lavadora, es recomendable seguir algunos pasos clave:

  • Separar las prendas por colores: las prendas blancas o claras admiten temperaturas más altas que las de color o tejidos sintéticos.
  • Controlar la dosis de detergente: sigue siempre las indicaciones del fabricante, incluso un poco menos, ya que usar demasiado no mejora los resultados.
  • Realizar cargas más pequeñas: muchas lavadoras funcionan mejor con 2 a 5 kg de ropa para que el programa rápido sea eficaz.
  • Tratar las manchas previamente: aplicar un quitamanchas antes del lavado permite que las prendas queden limpias incluso a temperaturas bajas.
Las prendas blancas o claras
Las prendas blancas o claras pueden lavarse a temperaturas más altas que las de color o los tejidos sintéticos.

Qué programas usar de la lavadora ahorrar energía y agua

La Casa del Electrodoméstico recomienda utilizar programas largos para ahorrar energía y agua, ya que, aunque parezca contradictorio, consumen menos recursos que los ciclos cortos y resultan más eficientes.

Al usarlos habitualmente, se nota una reducción en el consumo. Además, muchas lavadoras permiten programar el inicio del ciclo desde el propio electrodoméstico o la app, de modo que la colada esté lista al llegar a casa.

Algunos modelos incluyen funciones como el modo ECO, que puede reducir hasta un 50% el consumo de energía al alargar el ciclo de lavado y disminuir la intensidad, logrando un resultado óptimo sin gastar de más.

Algunos modelos cuentan con funciones
Algunos modelos cuentan con funciones como el modo ECO, que permite reducir hasta un 50% el consumo de energía al prolongar la duración del ciclo de lavado.

En cambio, los programas automáticos no siempre garantizan ahorro, pues ajustan agua, presión y temperatura según la colada y el nivel de suciedad, lo que puede aumentar el consumo.

Cómo alargar la vida útil de la lavadora

Alargar la vida útil de una lavadora requiere cuidados simples pero constantes. En primer lugar, es importante seguir las indicaciones del fabricante respecto a la carga máxima y los programas adecuados para cada tipo de ropa.

Evitar sobrecargar el tambor previene el desgaste prematuro del motor y del sistema de centrifugado. Asimismo, separar las prendas por tipo y color no solo protege la ropa, sino que también evita esfuerzos innecesarios en el tambor y las piezas internas.

No sobrecargar el tambor ayuda
No sobrecargar el tambor ayuda a evitar el desgaste temprano del motor y del sistema de centrifugado.

Otro aspecto fundamental es utilizar la dosis correcta de detergente y suavizante, ya que el exceso puede generar residuos que afectan la eficiencia del lavado y provocan acumulación en filtros y tuberías.

Limpiar periódicamente los filtros, el cajetín del detergente y la goma de la puerta ayuda a prevenir obstrucciones, malos olores y desgaste de las piezas.

Se recomienda evitar lavar con agua demasiado caliente de manera frecuente, ya que puede dañar componentes internos y aumentar el consumo de energía. Por último, mantener la lavadora nivelada y revisar las conexiones de agua evita vibraciones excesivas y posibles fugas.

