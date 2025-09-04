Tecno

Cómo puedo dejar de recibir llamadas de números desconocidos en mi celular

Bloquear o silenciar llamadas de números desconocidos es una forma efectiva de proteger tu privacidad, evitar interrupciones y reducir el riesgo de caer en estafas telefónicas

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Bloquear o silenciar números desconocidos
Bloquear o silenciar números desconocidos ayuda a proteger tu privacidad y evitar distracciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estás cansado de recibir llamadas de números desconocidos en tu celular, ya sea iPhone o Android, puedes seguir un proceso muy sencillo que solo te tomará unos segundos, sin importar el sistema operativo que uses.

Bloquear o silenciar llamadas de números desconocidos es una opción muy útil para mantener tu privacidad y evitar interrupciones innecesarias.

Al activar esta función, tu teléfono podrá filtrar automáticamente llamadas de números no registrados en tu agenda, permitiéndote concentrarte en lo que importa y reducir el estrés causado por llamadas no deseadas. Además, muchas aplicaciones ofrecen alertas y registros de intentos de contacto de estos números.

Apple recomienda respaldar tus contactos
Apple recomienda respaldar tus contactos clave antes de activar la función. (Imagen ilustrativa)

Cómo bloquear llamadas de números desconocidos en Android

El proceso para bloquear llamadas de números desconocidos en un celular Android es el siguiente:

  1. Abre la app de Teléfono.
  2. Presiona Más.
  3. Selecciona ‘Configuración’ y luego ‘Números bloqueados’.
  4. Activa ‘Desconocido’.

Esta acción bloqueará las llamadas de números privados o no identificados. Seguirás recibiendo llamadas de números de teléfono que no estén guardados en tus contactos.

Para desbloquear un número en concreto, considera este paso a paso:

  1. Ir a la app de Teléfono.
  2. Presiona Más.
  3. Pulsar ‘Configuración‘ y luego ‘Números bloqueados‘.
  4. Junto al número que quieras desbloquear, presiona ‘Borrar‘ y ‘Desbloquear‘.

Ninguna de las llamadas que hayas recibido del número mientras estaba bloqueado aparecerá en el historial de llamadas.

Apple aconseja guardar primero tus
Apple aconseja guardar primero tus contactos importantes antes de activar esta función. REUTERS/Florence Lo/File Photo

Cómo silenciar llamadas de números desconocidos en iPhone

Para silenciar llamadas de números desconocidos en un iPhone se deben seguir estos pasos:

  1. Ve a ‘Configuración’ > ‘Apps’ > ‘Teléfono’.
  2. Desplázate hacia abajo hasta ‘Llamadas’.
  3. Toca ‘Silenciar números de teléfono desconocidos’.
  4. Toca para activar la funcionalidad.

Apple recomienda que antes de activar esta función, asegúrate de tener guardados los contactos que más te interesen. De lo contrario, podrías perderte una llamada importante.

La llamada igualmente se enviará al buzón de voz y aparecerá en la lista de llamadas recientes, pero no obtendrás una notificación cuando te estén llamando.

Las estafas por llamadas desconocidas
Las estafas por llamadas desconocidas buscan engañar a las personas para obtener dinero o datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, ten en cuenta que si se realiza una llamada de emergencia, la función Silenciar números de teléfono desconocidos se deshabilita temporalmente durante las siguientes 24 horas para que se puedan comunicar con tu iPhone.

Estafas telefónicas con llamadas de números desconocidos

Las estafas telefónicas mediante llamadas de números desconocidos son intentos de fraude que buscan engañar a las personas para obtener dinero, información personal o acceso a cuentas bancarias. Suelen presentarse de varias formas:

  • Suplantación de identidad (spoofing): el estafador hace que la llamada aparezca como proveniente de un número confiable, como un banco, una empresa de servicios o incluso una institución gubernamental.
  • Ofertas falsas o premios: informan que has ganado un sorteo, premio o regalo y solicitan datos personales o pagos para reclamarlo.
  • Problemas ficticios: dicen que hay un problema con tu cuenta bancaria, tarjeta de crédito o servicios públicos y te piden información o transferencias.
  • Amenazas o presión: usan miedo o urgencia, diciendo que enfrentarás consecuencias legales o multas si no actúas de inmediato.
No contestes llamadas desconocidas ni
No contestes llamadas desconocidas ni compartas información personal, como contraseñas o datos de tarjetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas llamadas buscan generar confianza, miedo o prisa para que la víctima actúe sin pensar. Por eso, nunca se debe proporcionar información personal ni realizar pagos a números desconocidos.

Cómo protegerse de las estafas vía telefónica

Protegerse de las estafas telefónicas requiere precaución y medidas simples. Evita responder llamadas de números desconocidos y nunca compartas información personal, como contraseñas, números de tarjeta o códigos de seguridad.

Si recibes una llamada que parece provenir de un banco o institución oficial, cuelga y verifica contactando directamente al número oficial.

Bloquear o silenciar números sospechosos y utilizar aplicaciones que detecten fraudes conocidos también ayuda a reducir riesgos. Mantener la calma es clave, ya que los estafadores suelen presionar con urgencia o amenazas.

