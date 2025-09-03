Tecno

Convierten routers WiFi domésticos en dispositivos que registran los latidos del corazón

Durante las pruebas, realizadas en 118 personas, el sistema logró resultados equiparables a los de un monitor médico tradicional

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
El método se basa en
El método se basa en aplicar algoritmos de aprendizaje automático a las señales inalámbricas para identificar cambios minúsculos ocasionados por los latidos del corazón. (Rawpixel)

En los hogares actuales, los routers WiFi han dado un salto inesperado en sus capacidades: ahora pueden convertirse en sensores de salud capaces de detectar los latidos del corazón.

Un equipo de ingenieros de la Universidad de California en Santa Cruz ha desarrollado un sistema innovador que transforma las señales inalámbricas domésticas en un recurso médico no intrusivo de alta precisión. Según los resultados, este avance permitiría medir la frecuencia cardiaca sin recurrir a relojes inteligentes, bandas pectorales ni equipos hospitalarios especializados.

Cómo funciona Pulse-Fi: WiFi como herramienta clínica accesible

Bajo el nombre de Pulse-Fi, la tecnología propuesta utiliza hardware económico y ampliamente disponible, como transmisores y receptores WiFi estándares en hogares y oficinas. El método se basa en aplicar algoritmos de aprendizaje automático a las señales inalámbricas para identificar cambios minúsculos ocasionados por los latidos del corazón, filtrando eficazmente el ruido causado por movimientos o interferencias ambientales.

Demostración del funcionamiento de Pulse-Fi.
Demostración del funcionamiento de Pulse-Fi. (UC Santa Cruz)

Durante las pruebas, realizadas en 118 personas, el sistema logró resultados equiparables a los de un monitor médico tradicional: tras solo cinco segundos de análisis, el margen de error fue de apenas medio latido por minuto. Al prolongar el monitoreo, la precisión aumentaba, independientemente de la postura o la actividad de los participantes.

Nayan Bhatia, doctorando que lidera el proyecto junto a la profesora Katia Obraczka, señaló que “nuestros resultados demuestran que esto puede funcionar en entornos cotidianos, sin necesidad de posicionamiento específico ni dispositivos caros”. Para el prototipo, el equipo usó chips ESP32, que cuestan entre 5 y 10 dólares, y placas Raspberry Pi valoradas en unos 30 dólares. A pesar de estos bajos costes, la fiabilidad del sistema se mantuvo alta, y los investigadores estiman que el empleo de routers comerciales convencionales podría mejorar aún más el rendimiento alcanzado.

El potencial del WiFi para el seguimiento remoto de la salud

Pulse-Fi basa su funcionamiento en analizar el comportamiento de las ondas de radiofrecuencia al interactuar con el cuerpo humano; los latidos provocan pequeñas variaciones en la absorción y dispersión de estas señales. El software aprende a distinguir estos cambios tras entrenarse con datos tomados de oxímetros convencionales: coteja las fluctuaciones de señal WiFi con mediciones reales de pulso.

Los autores del estudio Katia
Los autores del estudio Katia Obraczka y Nayan Bhatia, en el laboratorio. (UC Santa Cruz)

Para validar su sistema, los investigadores realizaron experimentos en la biblioteca de ciencia e ingeniería de la universidad y emplearon también un conjunto de datos generado previamente por científicos brasileños usando dispositivos similares.

El avance no se limita únicamente al pulso. El equipo trabaja ya en la extensión del sistema para monitorizar la frecuencia respiratoria, con el objetivo de aplicar la tecnología en la detección de condiciones como la apnea del sueño. Resultados preliminares aún no publicados muestran potencial en este sentido. Otra fortaleza es su capacidad para medir el pulso a distancias de hasta tres metros (casi 10 pies), sin que la exactitud disminuya, logro posible gracias a la arquitectura del modelo de aprendizaje automático. “Descubrimos que la distancia no tenía ningún efecto, lo cual fue un reto considerable en aproximaciones previas”, explicó Pranay Kocheta, estudiante de secundaria vinculado al proyecto a través del programa de pasantías de la universidad.

Las conclusiones del estudio han sido presentadas en las actas de la Conference on Distributed Computing in Smart Systems and the Internet of Things (DCOSS-IoT) de la IEEE del año 2025. Este desarrollo abre la puerta a una nueva generación de soluciones de salud remota, en la que la infraestructura inalámbrica doméstica puede convertirse en aliado diagnóstico sin cambiar el día a día de los usuarios.

Temas Relacionados

Router WifiCorazónTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

El significado real del emoji de cara abrazada y cuándo utilizarlo en WhatsApp

Un aspecto interesante de este ícono es su ambigüedad, producto de la disposición torpe —e incluso poco definida— de sus manos

El significado real del emoji

Grupo de seguridad recomienda que menores de 18 años no utilicen aplicaciones de acompañamiento de IA

En investigaciones realizadas con cuentas de prueba en apps de acompañamiento de IA, se detectaron conversaciones explícitas y respuestas capaces de generar graves consecuencias para el bienestar de los adolescentes

Grupo de seguridad recomienda que

Glosario de tecnología: qué significa Tecnología

La tecnología es algo que puede parecer complicada pero en realidad es más simple si se le dedican unos minutos para aprender sobre ella

Glosario de tecnología: qué significa

Microsoft y Paramount se unen para hacer la primera película de ‘Call of Duty’

El acuerdo contempla también la opción de expandir la franquicia hacia más películas e incluso series televisivas

Microsoft y Paramount se unen

Google elimina apps maliciosas y advierte a los usuarios del Play Store

La compañía advierte que, generalmente, cuando una aplicación deja de estar disponible en la tienda, no es resultado de una decisión del desarrollador, sino de un incumplimiento de las normas

Google elimina apps maliciosas y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Uno de los icebergs más

Uno de los icebergs más grandes del mundo se desintegra tras décadas a la deriva desde la Antártida

Rosario: hallaron un cuerpo flotando en el río Paraná y se determinó que tenía un fuerte golpe en la cabeza

Un nutriente de origen vegetal podría ser un aliado clave en la prevención del cáncer, según científicos

La autopsia al adolescente de 15 años que murió en un boliche de Quilmes determinó la causa del fallecimiento

Alerta en el Golfo de Panamá: por primera vez se interrumpió un fenómeno clave para la vida marina

INFOBAE AMÉRICA
Xi Jinping encabeza un desfile

Xi Jinping encabeza un desfile militar con Putin y Kim Jong-un para desafiar a Occidente y consolidar su alianza autoritaria

Trump acusó a Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un de conspirar contra Estados Unidos durante el desfile militar en Beijing

¿Un policía holográfico reduce la delincuencia nocturna en Seúl? Así es la patrulla virtual que revoluciona la seguridad en Corea

Zelensky denunció un nuevo despliegue de tropas rusas en Ucrania: “Rusia continúa lanzando ataques”

Una ONG denunció que el Ejército de Nicaragua es un “brazo represor” de la dictadura de Daniel Ortega

TELESHOW
Lionel Messi enloqueció la calle

Lionel Messi enloqueció la calle Corrientes en su visita a Rocky, la obra de Nicolás Vázquez: el momento de su salida

El enojo de Thiago Medina de GH por la producción subida de tono de Daniela Celis: “De mí no te olvidás nunca”

La pregunta de Susana Roccasalvo que descolocó a Sofía “Jujuy” Jiménez: “No sé cuál es tu intención”

Evelyn Botto le respondió a Sofía Aldrey, la exnovia de Fede Bal, tras acusarla de que “siempre lo persiguió”

La palabra de Cazzu luego de que Christian Nodal no la autorizara a viajar con su hija: “Salí sin poder respirar”