Tecno

Así puedes convertir tu TV LG en el centro artístico de la sala

Para utilizar Gallery+ es importante que el televisor LG cuente con la última versión de webOS

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Gallery+ amplía notoriamente las posibilidades
Gallery+ amplía notoriamente las posibilidades respecto a la galería original de LG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

LG ha dado un paso adelante en la ambientación digital del hogar con la introducción de Gallery+, una función destinada a transformar cualquier televisor LG moderno en una auténtica pieza de arte digital cuando no se utiliza activamente.

Esta evolución de la tradicional Galería multiplica las opciones de personalización visual, permitiendo a los usuarios convertir su televisor en el centro estético de la sala a través de miles de imágenes, obras y escenas de calidad profesional.

La nueva función propone no solo decorar el entorno durante el uso pasivo del televisor, sino también brindar una experiencia visual renovada y dinámica, adaptada a los gustos y ocasiones de cada persona o familia.

Los televisores LG integran sistemas
Los televisores LG integran sistemas inteligentes como webOS, que facilita el acceso a aplicaciones de streaming y opciones de conectividad. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Convierte tu TV LG en el centro artístico de la sala

Gallery+ amplía notoriamente las posibilidades respecto a la galería original de LG, incorporando un catálogo de más de 4.000 contenidos. Entre las opciones se encuentran paisajes, escenas temáticas, obras icónicas provenientes de instituciones como el National Gallery de Londres, e incluso imágenes tomadas del mundo de los videojuegos o el cine.

Pensada como una solución visual envolvente, la función dirige todo su potencial para que, durante los momentos inactivos, la gran pantalla se convierta en un cuadro decorativo, ideal para amenizar reuniones, celebraciones o visitas en casa.

Las imágenes no son estáticas: Gallery+ se actualiza mensualmente con nuevas colecciones y, para quienes buscan mayor personalización, ofrece la integración con Google Photos y la posibilidad de crear arte personalizado apoyándose en Gemini, el generador de imágenes basado en inteligencia artificial.

TV LG.
TV LG.

El acceso a esta función varía según el modelo de televisor y el país. A partir de agosto de 2025, una versión ligera y gratuita comenzará a estar disponible en todos los televisores LG de ese año en más de 150 países. La versión completa, con selección ampliada y funciones premium, se lanzará inicialmente en 23 naciones, incluidas varias europeas como España.

Además, modelos de años anteriores podrán acceder próximamente mediante las actualizaciones webOS Re:New, repartidas de manera progresiva.

Cómo instalar y configurar Gallery+ en tu televisor LG

Para utilizar Gallery+ es fundamental que el televisor LG cuente con la última versión de webOS. La actualización puede verificarse en Ajustes generales, dentro de la opción “Acerca de esta TV”. Una vez actualizado, hay que buscar Gallery+ en la Content Store y proceder con la instalación como si se tratara de cualquier otra app.

Al abrir la aplicación, el usuario podrá navegar por las distintas categorías y seleccionar su fondo de pantalla favorito.

La actualización puede verificarse en
La actualización puede verificarse en Ajustes generales, dentro de la opción “Acerca de esta TV”. (xataka.com)

Gallery+ también permite configurar el modo Always On Display o Salvapantallas, activando la visualización artística automáticamente cuando el televisor entra en reposo o tras varios minutos de inactividad.

Esta flexibilidad facilita que el televisor cumpla una doble función: ofrecer entretenimiento audiovisual en uso, y convertirse en un elegante cuadro decorativo el resto del tiempo, potenciando la armonía y el atractivo visual de cualquier espacio del hogar.

Características, tecnología y opciones de los televisores LG

Los televisores de LG destacan por su innovación en tecnología de imagen y sonido. Entre sus principales características se encuentran los paneles OLED y QNED, que ofrecen colores precisos, negros profundos y una alta calidad visual. Estos equipos son reconocidos por la nitidez de sus pantallas y la fluidez en la reproducción de contenido.

Además, los televisores LG integran sistemas inteligentes como webOS, que facilita el acceso a aplicaciones de streaming y opciones de conectividad. Cuentan con asistentes de voz y compatibilidad con otros dispositivos del hogar inteligente.

La marca también incorpora tecnologías de optimización de audio y funciones específicas para juegos, convirtiéndolos en una opción versátil para entretenimiento, trabajo y uso familiar.

Temas Relacionados

TVTV LGLG Gallery+Cuadro artísticoLGLo último en tecnología

Últimas Noticias

¿Cuál es el verdadero significado de tecnología?

La tecnología es algo que puede parecer complicada pero en realidad es más simple si se le dedican unos minutos para aprender sobre ella

¿Cuál es el verdadero significado

MrBeast planea tener su propia compañía telefónica, al estilo de Luisito Comunica

De acuerdo con un documento filtrado, el proyecto podría ver la primera luz en 2026

MrBeast planea tener su propia

Consiguen manipular a ChatGPT para que haga cosas que no debe

Un equipo demostró que incluso los sistemas con filtros diseñados para evitar respuestas riesgosas pueden ser convencidos de quebrantar sus propias reglas

Consiguen manipular a ChatGPT para

El significado real del emoji de cara abrazada y cuándo utilizarlo en WhatsApp

Un aspecto interesante de este ícono es su ambigüedad, producto de la disposición torpe —e incluso poco definida— de sus manos

El significado real del emoji

Convierten routers WiFi domésticos en dispositivos que registran los latidos del corazón

Durante las pruebas, realizadas en 118 personas, el sistema logró resultados equiparables a los de un monitor médico tradicional

Convierten routers WiFi domésticos en
ÚLTIMAS NOTICIAS
La inteligencia artificial vino a

La inteligencia artificial vino a resaltar los buenos profesionales, a valorar su inteligencia real

La comunidad académica de América Latina, el Caribe y la Unión Europea ante la próxima Cumbre CELAC-UE

Inteligencia artificial en la educación: una oportunidad para transformar el aula

Un estudio reveló cómo los seres humanos influyeron en el tamaño de los animales domésticos y salvajes

Las exportaciones del agro aportarán USD 10.000 millones más en lo que resta del 2025

INFOBAE AMÉRICA
El regreso de Oasis estimula

El regreso de Oasis estimula el poder de la música como ritual colectivo de varias generaciones

Guzmán Paz, en un pequeño mundo caótico de voluntades perdidas

Todos los Camus posibles: novelista, romántico e ¿influencer?

El debut internacional de la hija de Kim Jong-un en China aviva las especulaciones sobre la línea sucesoria del régimen

China, Rusia y Corea del Norte sellaron su alianza autoritaria con un desfile militar en Beijing para desafiar a Occidente

TELESHOW
Natalia Oreiro presentó su película

Natalia Oreiro presentó su película La mujer de la fila: el deslumbrante look que eligió y la compañía de Ricardo Mollo

Un triple empate sorprendió en La Voz Argentina y dejó fuera a un participante del Team Luck Ra

La Tora Villar se quebró en llanto al hablar de su separación de Maxi Kilates: “No quiero llorar”

La respuesta de Carmen Barbieri ante los rumores de romance entre Fede Bal y Evelyn Botto

A pura cumbia y con guiños a la Selección Argentina, Dante Ortega, el nieto de Palito, lanzó un nuevo tema