Tecno

Por qué la nevera hace ruidos y crujidos durante la noche

Muchos de estos sonidos pueden ser normales, pero otros son indicios de posibles daños graves

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
Los crujidos y chasquidos suelen
Los crujidos y chasquidos suelen deberse a la dilatación de piezas internas por cambios de temperatura. (Imágen Ilustrativa Infobae)

El silencio de la noche suele hacer que pequeños ruidos domésticos cobren más relevancia de lo habitual. Entre ellos, los sonidos que emite la nevera o el refrigerador resultan especialmente notorios, a tal punto que muchas personas reportan que estos electrodomésticos interrumpen su descanso o generan inquietud acerca de su buen funcionamiento.

Los chasquidos, crujidos, zumbidos y otros sonidos pueden deberse a causas completamente normales, pero también pueden ser el primer síntoma de algún problema técnico. Analizar el origen de estos ruidos y aprender a distinguirlos se vuelve esencial para mantener el equipo en buen estado y evitar molestias o averías más graves.

Cuál es el origen de los ruidos nocturnos en la nevera

Las neveras forman parte del grupo de electrodomésticos que funcionan de manera continua, pues su tarea de mantener los alimentos en condiciones óptimas exige actividad constante, sin importar la hora del día. Como consecuencia, es habitual que se perciban una variedad de sonidos, más evidentes cuando la casa queda en silencio durante la noche.

La mayoría de estos ruidos tiene una explicación sencilla y no representa riesgo alguno para el funcionamiento o la vida útil del aparato. Uno de los motivos más frecuentes es la dilatación de las piezas internas debido a los cambios de temperatura.

Modelos antiguos sin tecnología No
Modelos antiguos sin tecnología No Frost pueden producir ruidos por desprendimientos de hielo en el congelador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo natural de congelación y descongelación, que ocurre varias veces al día, provoca que algunas partes del frigorífico se expandan o contraigan, generando los característicos crujidos o chasquidos. Cuando la puerta se abre con frecuencia y el compresor debe recuperar rápidamente la temperatura interna, la intensidad de los sonidos puede aumentar.

Además, los gorgoteos o burbujeos suelen ser producidos por el movimiento del refrigerante a través de los tubos internos. Este fluido esencial circula para garantizar la refrigeración, y su paso por el circuito origina sonidos perceptibles, en especial cuando el entorno está en calma. Los silbidos o leves zumbidos obedecen generalmente al paso del aire por el interior del sistema.

En los modelos más antiguos, especialmente los que no cuentan con la tecnología “No Frost” o “Frost Free”, el ruido también puede deberse a desprendimientos de hielo en las paredes del congelador. En cambio, los frigoríficos modernos evitan la acumulación de hielo, aunque igualmente pueden producir ruidos similares por las variaciones naturales de los materiales y el movimiento de fluido.

El funcionamiento del motor y
El funcionamiento del motor y los ventiladores forma parte del proceso regular de la nevera y no debe alarmar. (Imágen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento del motor o de los ventiladores de evaporación tampoco debe alarmar, ya que forma parte del proceso regular de estos electrodomésticos. Las alarmas sonoras que alertan acerca de puertas abiertas o aumentos inesperados de la temperatura cumplen una función preventiva y no implican avería.

Cuándo el ruido del refrigerador indica un problema

Aunque la mayoría de los sonidos resultan normales, también existen ruidos que merecen atención por su posible relación con fallos en el equipo. Entre las señales de alerta mencionadas por técnicos y empresas de reparación destacan los silbidos muy intensos, zumbidos fuertes, vibraciones anómalas o un funcionamiento excesivamente ruidoso del compresor. Estos pueden deberse a piezas sucias, desgastadas o incluso dañadas.

Las vibraciones suelen estar ligadas a problemas de instalación. Si la nevera no está bien nivelada, entra en contacto con paredes o muebles, o las patas inferiores no se ajustaron correctamente, se generan ruidos molestos. El mal encaje de baldas internas o una mala distribución de los alimentos también contribuyen a los sonidos.

Una mala instalación, patas desniveladas
Una mala instalación, patas desniveladas o baldas mal colocadas pueden causar vibraciones y ruidos molestos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Otra fuente potencial de ruido es la bandeja de goteo, especialmente si no se encuentra alineada con el suelo. Asimismo, un ventilador demasiado ruidoso puede señalar acumulación de suciedad, escarcha o directamente un fallo en el ventilador o el compresor. Cuando estas situaciones se presentan, el equipo puede requerir atención técnica para evitar daños mayores.

El contexto en el que surgen los ruidos también resulta clave. Si un sonido especial se acompaña por pérdida de capacidad de enfriamiento, malos olores, fugas o sobrecalentamiento en la parte trasera, aumenta la probabilidad de que se trate de una avería que precisa una revisión profesional cuanto antes.

Temas Relacionados

NeveraElectrondomésticosHogarRefrigeradorTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Adiós a Magis TV y Cuevana: tres aplicaciones para ver películas y series gratis

Plataformas oficiales ofrecen acceso a contenido audiovisual sin costo ni riesgos de malware en teléfonos inteligentes, computadoras y Smart TV, sin exponer información privada

Adiós a Magis TV y

El dispositivo que debe estar lejos del router WiFi para no afectar el internet

La interferencia se manifiesta en caídas de velocidad, microcortes y dificultades para mantener videollamadas o streaming

El dispositivo que debe estar

Dónde ubicar el router de WiFi en el hogar para evitar que funcione lento el internet durante el día

Factores incluyen elegir un punto central, evitar obstáculos como paredes y materiales metálicos, y mantenerlo alejado de otros electrodomésticos que puedan comprometer su rendimiento

Dónde ubicar el router de

La empresa exitosa que aún usa Windows 95 como hace 30 años y se niega a actualizarlo por razones poderosas

El mantenimiento del sistema requiere buscar piezas en mercados de segunda mano y realizar reparaciones artesanales ante la falta de repuestos

La empresa exitosa que aún

Cómo saber qué persona nos ha bloqueado en WhatsApp

La aplicación no notifica oficialmente los bloqueos, pero existen indicios claros para detectarlos sin descargar nada adicional

Cómo saber qué persona nos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los candidatos nacionales del peronismo

Los candidatos nacionales del peronismo se suman a la campaña bonaerense para robustecer la unidad

En medio del escándalo de la ANDIS y a días de las elecciones en PBA, Milei viajará a EEUU para reunirse con empresarios

Maltrato animal en Bahía Blanca: atropelló a una cachorrita, se dio a la fuga sin asistirla y todo quedó filmado

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: votó el candidato peronista Martín Ascúa y pidió “que la gente participe para cambiar la historia” de la provincia

Los 10 autos 0km más vendidos de agosto: un mercado fragmentado y $43 millones de precio promedio

INFOBAE AMÉRICA
El tango se convierte en

El tango se convierte en el mejor aliado de pacientes con Parkinson en Buenos Aires

Vladimir Putin se reunió con Xi Jinping y le informó sobre las conversaciones que mantuvo con Donald Trump en Alaska

Josh Freese habla tras dejar Foo Fighters: “No resonaba con la música de la banda”

Lucrecia Martel presenta la voz de indígenas argentinos en el Festival de Venecia

Alianza naval contra Rusia: el Reino Unido venderá a Noruega fragatas por 11.550 millones de euros

TELESHOW
Noche de baile y amigos

Noche de baile y amigos en la casa de Wanda Nara: al cuidado de Zaira y con los hijos de Evangelina Anderson

Gustavo Conti recordó con tristeza a Silvina Luna a dos años de su muerte: “Siento que el tiempo se detuvo”

Fredy Villarreal contó el motivo de su rivalidad con Mario Pergolini: “Estaba enemistado conmigo porque lo imitaba”

Khea vuelve a las raíces del trap en su nuevo EP: la tristeza que lo impulsó y el equilibrio entre exigencia y descanso

La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte