Cómo limpiar y liberar espacio en WhatsApp sin perder chats importantes

En la papelera se guardan todos los archivos enviados y recibidos, permitiendo gestionarlos con seguridad. (WhatsApp)

Si necesitas liberar espacio en tu WhatsApp, pero no quieres perder los mensajes importantes, puedes aprovechar la función de la papelera, disponible en la aplicación móvil tanto para Android como para iPhone. Allí se almacenan todos los archivos enviados y recibidos, lo que te permite gestionarlos de manera segura.

Vaciar esta sección es ideal para quienes buscan liberar espacio en el celular de forma rápida y eficiente, eliminando archivos que se acumulan con el tiempo, como fotos, videos, documentos y notas de voz que ya no necesitas, pero que ocupan un espacio considerable.

Dónde está la papelera de WhatsApp

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Para encontrar la papelera de WhatsApp, los usuarios deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Ir a Ajustes. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’.

Para borrar un archivo, simplemente toca ‘Seleccionar’, marca los elementos que quieras eliminar y presiona el icono de la papelera.

Por qué WhatsApp suele ocupar tanto espacio en el celular

Los archivos multimedia y documentos que se envían y reciben se guardan automáticamente y, con el tiempo, pueden ocupar gigabytes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp suele ocupar mucho espacio en el celular debido a la forma en que maneja los mensajes y archivos. Las fotos, videos, audios, stickers y documentos que se envían y reciben se almacenan automáticamente en el dispositivo, y con el tiempo pueden sumar gigabytes.

Cada conversación, incluso los mensajes de texto, se guarda localmente, por lo que los chats largos o los grupos activos contribuyen al aumento del almacenamiento usado.

La aplicación también genera copias de seguridad automáticas que consumen espacio, tanto en el celular como en la nube.

A esto se suma la descarga automática de archivos multimedia y el almacenamiento de datos temporales y en caché, creados para que los chats se carguen más rápido, lo que incrementa aún más el consumo de memoria.

La app también crea copias de seguridad automáticas, que ocupan espacio tanto en el dispositivo como en la nube. (WhatsApp)

Más formas de ahorrar espacio en WhatsApp

Ahorrar espacio en WhatsApp es posible si se aplican algunos ajustes sencillos dentro de la aplicación.

Una de las opciones más efectivas es eliminar archivos innecesarios, como fotos, videos, documentos y notas de voz que ya no necesitas. Asimismo, puedes revisar los chats más pesados y borrar los archivos más antiguos o que ocupan mucho espacio.

Otra estrategia útil es desactivar la descarga automática de multimedia, de modo que solo se guarden en tu teléfono los archivos que realmente quieras conservar.

Además, vaciar la caché y los archivos temporales de la aplicación ayuda a liberar memoria sin afectar tus conversaciones. Por último, puedes aprovechar la función de almacenamiento dentro de WhatsApp, que permite ver cuáles chats y archivos ocupan más espacio y gestionarlos de forma rápida y segura.

Esta nueva función de WhatsApp se encuentra disponible inicialmente en inglés. (WhatsApp)

Qué funciones nuevas hay en WhatsApp

Las nuevas funciones que hay en WhatsApp son:

Asistente de escritura.

WhatsApp ha lanzado una función con inteligencia artificial pensada para mejorar la redacción de los mensajes. Esta herramienta permite corregir la ortografía y ajustar el tono antes de enviarlos.

Con el asistente llamado ‘Ayuda para la Escritura’ (o Writing Help en inglés), los usuarios pueden recibir sugerencias de IA en diferentes estilos, como profesional, divertido o de apoyo, eligiendo la opción que mejor se adapte a su mensaje o continuando la edición para perfeccionarlo, según explica WhatsApp.

Para usar la ‘Ayuda para la Escritura’, basta con comenzar a redactar un mensaje en un chat individual o grupal y tocar el nuevo ícono de lápiz que aparece junto a la barra de texto.

WhatsApp ha lanzado los chats de audio para grupos de todos los tamaños, de manera que los usuarios podrán comunicarse mediante audios en tiempo real en cualquier momento. (WhatsApp)

Chats de audios.

Los chats de audio en WhatsApp ofrecen a los grupos con más de tres miembros la posibilidad de mantener conversaciones de voz en tiempo real, con mayor flexibilidad que las llamadas tradicionales.

A diferencia de una llamada convencional, no se recibe un aviso de llamada entrante; en su lugar, los participantes reciben una notificación y pueden unirse al chat cuando lo deseen.