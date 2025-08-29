Tecno

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de setiembre de 2025

Meta explicó que la decisión responde a la necesidad de reforzar la seguridad y actualizar el servicio con nuevas funciones

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
WhatsApp dejará de funcionar en
WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares antiguos en setiembre de 2025. (Foto: Composición)

A partir del 1 de septiembre de 2025, WhatsApp dejará de ser compatible con una lista de dispositivos considerados antiguos, medida que afectará a millones de usuarios en todo el mundo. La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, informó que los equipos que no cumplan con los requisitos técnicos de las próximas actualizaciones perderán el acceso al servicio, lo que obligará a quienes aún usen estos teléfonos a actualizarlos o buscar alternativas.

La decisión responde a la necesidad de la compañía de centrar sus esfuerzos en tecnologías más avanzadas, que garanticen tanto la seguridad como el correcto funcionamiento de la aplicación. Meta explicó que mantener soporte para sistemas operativos obsoletos limita la evolución del servicio, especialmente ahora que WhatsApp ha comenzado a integrar funciones de inteligencia artificial, chatbots y herramientas de protección de datos más sofisticadas.

Dejar de lado equipos con más de una década de antigüedad permite, según la empresa, mejorar la experiencia de usuario y reforzar la privacidad en un entorno digital cada vez más complejo. La práctica no es nueva: periódicamente WhatsApp actualiza la lista de equipos compatibles, retirando soporte a dispositivos que ya no reciben actualizaciones de software oficiales.

Lista de celular que no
Lista de celular que no podrán usar WhatsApp. (foto: PQS)

Lista de dispositivos que perderán acceso a WhatsApp

La medida impactará tanto a modelos de Apple como a dispositivos Android de distintas marcas, especialmente aquellos que ya no reciben soporte de sus fabricantes.

Modelos de Apple afectados:

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6 y 6 Plus
  • iPhone 6s y 6s Plus
  • iPhone SE (primera generación)

Modelos de Motorola sin soporte:

  • Moto G (primera generación)
  • Droid Razr HD
  • Moto E (primera generación)
Motorola G.
Motorola G.

Modelos de LG incluidos:

  • Optimus G
  • Nexus 4
  • G2 Mini
  • L90

Dispositivos Huawei:

  • Ascend D2

Modelos Sony afectados:

  • Xperia Z
  • Xperia SP
  • Xperia T
  • Xperia V
Sony Xperia.
Sony Xperia.

Dispositivos HTC que quedarán fuera:

  • One X
  • One X+
  • Desire 500
  • Desire 601

Cómo comprobar si tu teléfono seguirá siendo compatible

Para saber si un dispositivo seguirá siendo compatible con WhatsApp después del 1 de septiembre de 2025, basta con revisar la versión del sistema operativo:

  • En Android: ir a Configuración > Acerca del teléfono > Información del software y verificar la versión de Android instalada.
  • En iPhone: acceder a Configuración > General > Información y consultar la versión de iOS.

Si el equipo tiene una versión antigua que no puede actualizarse de manera oficial, lo más probable es que deje de tener soporte.

Existe una forma de saber
Existe una forma de saber si tu celular seguirá siendo compatible. (AP foto/Patrick Sison)

Qué hacer si tu celular se queda sin WhatsApp

Meta recomienda a los usuarios afectados tomar medidas para no perder sus conversaciones ni archivos importantes. Estas son las principales sugerencias:

  • Actualizar el dispositivo: adquirir un modelo compatible con las versiones más recientes de WhatsApp.
  • Resguardar la información: realizar una copia de seguridad de chats y archivos en la nube (Google Drive para Android o iCloud en iPhone).
  • Usar WhatsApp Web temporalmente: mientras el teléfono siga operativo, es posible mantener conversaciones desde un ordenador.
  • Explorar alternativas: en caso de perder definitivamente el acceso, se pueden considerar aplicaciones de mensajería como Telegram o Signal.
  • Revisar actualizaciones del sistema: comprobar si alguna versión pendiente del software permite conservar la compatibilidad.
  • Contactar soporte técnico: ante dudas específicas, acudir a la ayuda oficial de WhatsApp.
Lo que debes de hacer
Lo que debes de hacer si ya no te funciona WhatsApp. Photo: Zacharie Scheurer/dpa.

Seguridad y evolución tecnológica

La exclusión de estos modelos no implica que los usuarios pierdan acceso inmediato a sus conversaciones, pero sí significa que a partir de septiembre de 2025 los teléfonos afectados ya no podrán enviar ni recibir mensajes, ni tampoco descargar futuras actualizaciones de seguridad.

Con esta medida, Meta busca garantizar que WhatsApp se mantenga como un servicio seguro, rápido y adaptable a las innovaciones tecnológicas. La migración hacia dispositivos modernos se vuelve indispensable, ya que no solo se trata de acceder a nuevas funciones, sino también de evitar riesgos de vulnerabilidad en un entorno donde la protección de datos es cada vez más crítica.

Temas Relacionados

WhatsAppMetaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuáles son los mejores nombres para gato, según la IA

Si acabas de adoptar una mascota, herramientas como ChatGPT, Gemini o Meta AI pueden ayudarte a elegir un nombre que se ajuste a tu estilo

Cuáles son los mejores nombres

Entrenador de inteligencia artificial, el nuevo trabajo con altos sueldos para recién egresados

Jóvenes profesionales de distintas disciplinas reciben hasta 160 dólares por hora para entrenar modelos de inteligencia artificial en temas especializados

Entrenador de inteligencia artificial, el

La inteligencia artificial y la computación cuántica redefinen la defensa militar

El desarrollo de plataformas autónomas y comunicaciones inviolables impulsa una transformación profunda en la protección de infraestructuras y la gestión de amenazas emergentes

La inteligencia artificial y la

Una IA identificó más de 1.000 revistas científicas sospechosas

El avance tecnológico permite distinguir publicaciones con estándares editoriales cuestionables y resalta la importancia de la supervisión humana en el proceso

Una IA identificó más de

Día del Gamer: las cinco habilidades que entrenas sin darte cuenta al jugar videojuegos

Expertos destacan que el gaming favorece la comunicación, el trabajo en equipo y la resiliencia frente a los desafíos

Día del Gamer: las cinco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tres detenidos por el crimen

Tres detenidos por el crimen de Leonardo Vence, asesinado frente a su hijo durante un robo Quilmes

El correntino Gustavo Valdés se sumó al frente electoral de los gobernadores de “Provincias Unidas”

Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en septiembre 2025

Más de 300 mil poemas de Borges, Alejandra Pizarnik y Julio Cortázar llegan gratis a las calles argentinas

El Gobierno analiza recortar subsidios a la electricidad en invierno y al gas en verano para focalizar la asistencia

INFOBAE AMÉRICA
Park Chan-wook regresa a Venecia

Park Chan-wook regresa a Venecia con un thriller sobre el miedo a perder el trabajo

Macron y Merz pedirán a Trump que imponga sanciones si Putin no se sienta a negociar con Zelensky

Bolivia: Camacho se alista para salir de prisión tras obtener medidas sustitutivas en cuatro procesos

Noboa envió a la Asamblea un nuevo proyecto de ley sobre los fondos de la seguridad social

Tras tocar máximos históricos, Wall Street cotiza con pérdidas por los nuevos datos de inflación

TELESHOW
La confesión de Tiago PZK

La confesión de Tiago PZK sobre sus primeros pasos en la música: “Me preparaba para ser un laburante”

El sorpresivo video de Juana Repetto para anunciar su embarazo y la reacción de Reina Reech: “Te esperamos bebé”

Anita Espasandin celebró su primer aniversario con Benjamín Vicuña con un álbum de fotos: “Un año en loop”

Romina Uhrig criticó a Daniela Celis en medio de la crisis con Thiago Medina: “Sigue la vida del reality”

El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre y respondió las acusaciones de Carmen Barbieri