Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de setiembre de 2025

WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares antiguos en setiembre de 2025. (Foto: Composición)

A partir del 1 de septiembre de 2025, WhatsApp dejará de ser compatible con una lista de dispositivos considerados antiguos, medida que afectará a millones de usuarios en todo el mundo. La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, informó que los equipos que no cumplan con los requisitos técnicos de las próximas actualizaciones perderán el acceso al servicio, lo que obligará a quienes aún usen estos teléfonos a actualizarlos o buscar alternativas.

La decisión responde a la necesidad de la compañía de centrar sus esfuerzos en tecnologías más avanzadas, que garanticen tanto la seguridad como el correcto funcionamiento de la aplicación. Meta explicó que mantener soporte para sistemas operativos obsoletos limita la evolución del servicio, especialmente ahora que WhatsApp ha comenzado a integrar funciones de inteligencia artificial, chatbots y herramientas de protección de datos más sofisticadas.

Dejar de lado equipos con más de una década de antigüedad permite, según la empresa, mejorar la experiencia de usuario y reforzar la privacidad en un entorno digital cada vez más complejo. La práctica no es nueva: periódicamente WhatsApp actualiza la lista de equipos compatibles, retirando soporte a dispositivos que ya no reciben actualizaciones de software oficiales.

Lista de celular que no podrán usar WhatsApp. (foto: PQS)

Lista de dispositivos que perderán acceso a WhatsApp

La medida impactará tanto a modelos de Apple como a dispositivos Android de distintas marcas, especialmente aquellos que ya no reciben soporte de sus fabricantes.

Modelos de Apple afectados:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6 y 6 Plus

iPhone 6s y 6s Plus

iPhone SE (primera generación)

Modelos de Motorola sin soporte:

Moto G (primera generación)

Droid Razr HD

Moto E (primera generación)

Motorola G.

Modelos de LG incluidos:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Dispositivos Huawei:

Ascend D2

Modelos Sony afectados:

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Sony Xperia.

Dispositivos HTC que quedarán fuera:

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

Cómo comprobar si tu teléfono seguirá siendo compatible

Para saber si un dispositivo seguirá siendo compatible con WhatsApp después del 1 de septiembre de 2025, basta con revisar la versión del sistema operativo:

En Android: ir a Configuración > Acerca del teléfono > Información del software y verificar la versión de Android instalada.

En iPhone: acceder a Configuración > General > Información y consultar la versión de iOS.

Si el equipo tiene una versión antigua que no puede actualizarse de manera oficial, lo más probable es que deje de tener soporte.

Existe una forma de saber si tu celular seguirá siendo compatible. (AP foto/Patrick Sison)

Qué hacer si tu celular se queda sin WhatsApp

Meta recomienda a los usuarios afectados tomar medidas para no perder sus conversaciones ni archivos importantes. Estas son las principales sugerencias:

Actualizar el dispositivo: adquirir un modelo compatible con las versiones más recientes de WhatsApp.

Resguardar la información: realizar una copia de seguridad de chats y archivos en la nube (Google Drive para Android o iCloud en iPhone).

Usar WhatsApp Web temporalmente: mientras el teléfono siga operativo, es posible mantener conversaciones desde un ordenador.

Explorar alternativas: en caso de perder definitivamente el acceso, se pueden considerar aplicaciones de mensajería como Telegram o Signal .

Revisar actualizaciones del sistema: comprobar si alguna versión pendiente del software permite conservar la compatibilidad.

Contactar soporte técnico: ante dudas específicas, acudir a la ayuda oficial de WhatsApp.

Lo que debes de hacer si ya no te funciona WhatsApp. Photo: Zacharie Scheurer/dpa.

Seguridad y evolución tecnológica

La exclusión de estos modelos no implica que los usuarios pierdan acceso inmediato a sus conversaciones, pero sí significa que a partir de septiembre de 2025 los teléfonos afectados ya no podrán enviar ni recibir mensajes, ni tampoco descargar futuras actualizaciones de seguridad.

Con esta medida, Meta busca garantizar que WhatsApp se mantenga como un servicio seguro, rápido y adaptable a las innovaciones tecnológicas. La migración hacia dispositivos modernos se vuelve indispensable, ya que no solo se trata de acceder a nuevas funciones, sino también de evitar riesgos de vulnerabilidad en un entorno donde la protección de datos es cada vez más crítica.