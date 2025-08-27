WhatsApp en modo caracol: qué es y cómo se activa

Esta es una serie de configuraciones que se activan manualmente, no se trata de una función oficial. (Fotocomposición: Infobae)

El modo caracol en WhatsApp consiste en una serie de configuraciones que los usuarios pueden activar para personalizar su experiencia en la aplicación, ideal para los amantes de este simpático animal.

Por ejemplo, con Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado, es posible generar imágenes del caracol realizando actividades inusuales, como comiendo una hamburguesa en un restaurante. Estas ilustraciones pueden utilizarse como fondo de chats.

Es importante destacar que el modo caracol no es una función oficial de WhatsApp, sino un conjunto de opciones que el usuario activa manualmente para darle un toque creativo y divertido a la aplicación.

Muchos usuarios conocen a Meta AI por su ícono del círculo azul. (Meta)

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp con el modo caracol, se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Pulsar el ícono del círculo azul ubicado en la parte inferior de la app. Empezar un chat con la IA para darle la indicación de la fotografía.

Algunos prompts que los usuarios pueden utilizar son:

“Un caracol usando gafas de sol en la playa al atardecer”.

“Caracol chef cocinando en una cocina profesional”.

“Caracol astronauta caminando sobre la luna con bandera”.

“Caracol leyendo un libro en una biblioteca antigua”.

“Caracol montando una bicicleta en un parque urbano”.

“Caracol tomando café en una cafetería parisina”.

“Caracol pintando un cuadro en un estudio de arte”.

“Caracol tocando la guitarra en un concierto de rock”.

“Caracol practicando yoga en un jardín zen”.

“Caracol viajando en globo aerostático sobre montañas nevadas”.

Los usuarios pueden solicitarle imágenes de caracoles realizando cualquier tarea. (WhatsApp / Meta AI)

Cómo cambiar el fondo de los chats de WhatsApp

Para cambiar el fondo de los chats de WhatsApp en el modo caracol se deben considerar este paso a paso:

Ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’. Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’. Escoger la foto, ajustar tamaño y brillo, y pulsar el ícono de un chulo verde ubicado en la parte superior derecha para guardar los cambios.

Asimismo, los usuarios cuentan con la posibilidad de cambiar el color de las burbujas de los chats para que combinen mucho con el fondo seleccionado.

Los usuarios pueden escoger entre más de 30 colores para las burbujas de los chats. (WhatsApp)

Cómo consultarte a Meta AI datos sobre los caracoles

Para consultar información sobre caracoles mediante Meta AI, basta con activar la función de inteligencia artificial en la plataforma tocando el ícono del círculo azul. Una vez activada, los usuarios pueden hacer preguntas como:

“¿Cuánto vive un caracol común?”

“¿Qué comen los caracoles terrestres?”

“¿Cuáles son las especies de caracoles más raras del mundo?”

“Explica cómo se reproducen los caracoles.”

“Diferencias entre caracoles de agua dulce y de tierra.”

Además de obtener datos, Meta AI puede generar imágenes o ilustraciones creativas relacionadas con los caracoles, como un caracol explorando la ciudad o practicando alguna actividad divertida. Esto permite aprender de manera interactiva mientras se disfruta de contenido visual único.

Para qué sirve el modo caracol en WhatsApp

El modo caracol en WhatsApp permite personalizar la experiencia del usuario activando funciones manuales que combinan información y diversión.

Los usuarios pueden realizar cualquier tipo de consulta de cultura general con Meta AI. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Con él, es posible consultar datos sobre caracoles, generar imágenes creativas del animal en situaciones inusuales y utilizar estas ilustraciones como fondos de chat o contenido educativo y entretenido.

Qué funciones nuevas hay en WhatsApp

WhatsApp ha añadido nuevas funciones como:

Música en los estados.

WhatsApp lanzó una nueva función que permite agregar música a las actualizaciones de estado. Al crear un estado, los usuarios encontrarán un ícono de nota musical en la parte superior de la pantalla.

Al tocarlo, podrán explorar una biblioteca con millones de canciones, incluyendo éxitos actuales, estrenos recientes y clásicos populares.

Chats de audio.

Los chats de voz de WhatsApp son conversaciones de audio en tiempo real, similares a un “walkie-talkie”, pensadas para grupos grandes, donde los participantes pueden entrar y salir libremente sin recibir notificaciones molestas.