Google lanza Gemini for Home, su nueva IA para ayudarte con las tareas diarias en casa

El objetivo de esta IA es que los usuarios puedan realizar indicaciones mucho más complejas. (Google)

Imagina tener en casa un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial, capaz de comprender con precisión cada una de tus indicaciones. Por ejemplo, basta con pedirle a un altavoz inteligente que reproduzca la canción más popular de un año específico para que lo haga al instante.

Esa es la apuesta de Gemini for Home, la nueva IA de Google. Se trata de la tecnología más avanzada de la compañía, lista para generar ideas, resolver problemas y colaborar contigo en casi cualquier tema.

Está basada en los mismos modelos de Gemini, pero con funciones exclusivas diseñadas para el hogar. Ofrece asistencia confiable y manos libres, puede coordinar tareas complejas en todos tus dispositivos y está disponible tanto para los miembros de la familia como para tus invitados.

Se apoya en los mismos modelos de Gemini, aunque incorpora funciones únicas pensadas para el hogar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué puede hacer Gemini for Home

Gemini for Home es la evolución del clásico “Ok Google”, pero llevado a un nuevo nivel. Gracias a sus avanzadas capacidades de razonamiento, inferencia y búsqueda, ofrece una experiencia mucho más poderosa e intuitiva que el Asistente de Google.

Ya no es necesario limitarse a comandos rígidos: ahora puedes expresarte de forma natural, con solicitudes más matizadas y complejas que Gemini comprenderá en su contexto.

Entre sus principales funciones destacan:

Descubrimiento y reproducción de contenido multimedia: Puedes pedirle que reproduzca la canción ganadora del año 1990 o el tema principal de la película de autos de carrera más popular del verano, y lo encontrará en múltiples plataformas de streaming.

La IA puede entender una frase con varias indicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Controles inteligentes para el hogar: Permite dar varios comandos a la vez, como “atenúa las luces y sube la temperatura a 22 grados”. Incluso interpreta peticiones más complejas, como “apaga todas las luces excepto las de mi habitación”.

Organización de la vida familiar: Con su comprensión avanzada del lenguaje natural, crea calendarios, listas y temporizadores fácilmente. Puedes pedirle “añade los ingredientes para una auténtica lasaña italiana a mi lista de compras” o “programa un temporizador para hervir el brócoli”. También puede agendar eventos automáticamente, como el estreno de tu serie favorita.

Respuestas personalizadas a cualquier pregunta: Desde consejos prácticos, como “¿cómo evitar que los mapaches entren al jardín de noche?”, hasta recomendaciones complejas de viaje, como “cuál es la mejor época para visitar las islas griegas considerando clima, precios y multitudes”.

"Con el tiempo, Gemini for Home reemplazará al Asistente de Google en los altavoces y pantallas existentes, con versiones gratuitas y de pago. Comenzaremos el acceso anticipado en octubre y pronto compartiremos más detalles“, indica Google.

Con el paso del tiempo, Gemini for Home tomará el lugar del Asistente de Google en altavoces y pantallas actuales. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo/File Photo/File Photo

Qué es Gemini Live y cómo puede ayudar en el hogar

Gemini Live es una función de la aplicación móvil de Gemini que permite compartir en video el entorno del usuario y recibir información útil en tiempo real. En el hogar, esta herramienta puede resultar especialmente práctica en distintas situaciones:

Ayuda en la cocina.

Facilita la preparación de recetas y resuelve dudas culinarias más complejas. Por ejemplo, si dices: “Tengo espinacas, huevos, queso crema y salmón ahumado en el refrigerador.Ayúdame a preparar una comida deliciosa”, Gemini Live puede sugerir opciones como huevos florentinos, frittata o pasta, junto con instrucciones.

También responde preguntas mientras cocinas, como “¿Cómo sé si la sartén está lo suficientemente caliente?” o “¿Cómo lograr que los huevos queden esponjosos?”.

Gemini Live puede ayudar con tareas del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exploración de temas en profundidad.

Ofrece explicaciones claras y permite hacer preguntas de seguimiento sobre asuntos más complejos. Por ejemplo: “Estoy pensando en comprarme un coche nuevo…”. Además, brinda orientación adaptada a tus necesidades, como “Ayúdame a crear un plan de nutrición para la semana previa a mi primer maratón”.

Solución de problemas personalizad.

Al combinarse con la Búsqueda de Google, Gemini Live brinda asistencia inmediata para imprevistos en casa. Un ejemplo sería: “Mi lavavajillas no drena. ¿Podrías darme algunos pasos sencillos para solucionarlo yo mismo?”.