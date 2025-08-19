Tecno

Evita que tus compañeros del trabajo espíen tu PC activando esta opción en la computadora

Windows recomienda activar el modo de suspensión cuando vayas a estar lejos de tu PC por un momento, como al tomar un descanso

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Si sueles dejar tu computadora
Si sueles dejar tu computadora encendida y desbloqueada al ausentarte, lo recomendable es cambiar ese hábito y usar el modo suspensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si acostumbras dejar tu computadora encendida y desbloqueada cuando tomas un descanso o sales a almorzar en la oficina, es recomendable cambiar ese hábito y activar el modo de suspensión en el dispositivo.

De hecho, en la propia página de soporte de Windows se aconseja: “Usa Suspensión cuando vayas a estar fuera de tu PC durante un rato, como cuando tomas un descanso”.

Qué es el modo suspensión de una computadora

El modo suspensión de una computadora consume muy poca energía, permite que el equipo se inicie más rápido y te devuelve al instante al punto donde lo dejaste.

Windows recomienda activar este modo
Windows recomienda activar este modo si el usuario va a tomar un descanso. (Windows)

No debes preocuparte por perder tu trabajo si la batería se agota, ya que Windows guarda automáticamente toda la información y apaga el dispositivo en caso necesario.

En la mayoría de los equipos, especialmente en portátiles y tabletas, la suspensión se activa de forma automática al cerrar la tapa o al presionar el botón de encendido/apagado.

Cómo activar el modo suspensión en Windows

Para activar el modo suspensión, sigue estos pasos:

Desde el menú de inicio

  • Haz clic en el botón Inicio (icono de Windows).
  • Selecciona el icono de Encendido.
  • Elige la opción Suspender.
El proceso puede cambiar ligeramente
El proceso puede cambiar ligeramente entre sistemas operativos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Configuración automática

  • Ve a Configuración > Sistema > Energía y suspensión.
  • Ajusta el tiempo para que tu PC entre en suspensión automáticamente al estar inactiva.

Cómo activar el modo suspensión en Mac

El modo suspensión en Mac se denomina reposo y se activa de la siguiente manera:

  • Selecciona menú Apple  > Reposo.
  • En una laptop Mac, cierra la pantalla.

Si tienes la opción en el teclado, presiona la tecla Opción + Comando + Tecla de expulsión de discos

Qué más consejos de seguridad tener en cuenta

Otros consejos de seguridad que se deben tener en cuenta en la oficina al usar una computadora y dejarla en un sitio que no está a la vista son:

  • Bloquear la pantalla siempre antes de levantarte, incluso si solo te ausentas por unos minutos.
  • Evitar dejar documentos sensibles sobre el escritorio, ya que pueden ser vistos o tomados por terceros.
Si compartes computador, el modo
Si compartes computador, el modo de suspensión puede ser muy útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • No compartir contraseñas con compañeros de trabajo y usar claves seguras que incluyan letras, números y símbolos.
  • Guardar dispositivos externos como memorias USB o discos duros en lugares seguros cuando no se estén utilizando.
  • Activar el inicio de sesión con contraseña o PIN, de modo que nadie pueda acceder a tu equipo sin autorización.
  • Instalar actualizaciones de seguridad en el sistema operativo y programas, para reducir vulnerabilidades.
  • Desconectar sesiones en la nube o correos electrónicos si el equipo no es de uso personal exclusivo.

Qué podría pasar si no se siguen estos consejos

Si no se siguen estas medidas de seguridad en la oficina, la información personal y laboral puede quedar expuesta a accesos no autorizados. Un equipo desbloqueado facilita que terceros lean correos, copien archivos o incluso modifiquen datos importantes sin que lo notes.

Tu información personal y la
Tu información personal y la de empresa podrían estar en riesgo si no sigues estos consejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, aumenta el riesgo de robo de contraseñas, instalación de programas maliciosos o pérdida de documentos confidenciales. En casos graves, esta falta de precaución puede derivar en fraudes, sanciones disciplinarias o daños a la reputación de la empresa.

Proteger la computadora en tu ausencia no solo resguarda tu trabajo, también la seguridad de toda la organización.

Qué hacer si utilizo WhatsApp Web en el computador de la oficina

Si utilizas WhatsApp Web en el computador de la oficina, es importante tomar precauciones para proteger tu privacidad y la información de tus contactos. Lo primero es asegurarte de cerrar la sesión al terminar tu jornada laboral o si vas a alejarte del puesto por un tiempo prolongado.

Es recomendable desactivar la sesión
Es recomendable desactivar la sesión de WhatsApp Web si se comparte computador. (Imagen ilustrativa Infobae)

Dejar la sesión abierta puede permitir que otras personas lean tus mensajes o incluso envíen contenido en tu nombre.

Además, evita activar la opción de ‘mantener sesión iniciada’ en equipos compartidos y verifica periódicamente desde tu celular en el apartado ‘Dispositivos vinculados’ qué computadoras tienen acceso a tu cuenta. Si notas alguna actividad sospechosa, cierra todas las sesiones inmediatamente.

Temas Relacionados

PCTrabajoWindowsComputadoraLo último en tecnología

Últimas Noticias

10 herramientas de IA para crear un nombre comercial y transformarlo en marca

La inteligencia artificial ha revolucionado el naming, ofreciendo plataformas capaces de generar propuestas únicas en cuestión de segundos y optimizadas para branding y presencia digital

10 herramientas de IA para

Día del internauta: así fue la creación de la primera página web hace 34 años

La página aún está disponible en su interfaz original, la cual fue reconstruida con fines educativos

Día del internauta: así fue

Meta traduce ahora videos y texto con IA en español e inglés: aplica para Instagram

El sistema presentado por Meta destaca por mantener el tono y timbre originales del creador al traducir los contenidos

Meta traduce ahora videos y

Hombre vendió su imagen por 750 dólares y ahora una IA lo convirtió en ‘astrólogo’ de TikTok

El avatar del actor de Dallas promociona suplementos y seguros en distintos idiomas, aunque la persona en la realidad nunca grabó esos anuncios

Hombre vendió su imagen por

Sebastián Montoya puso a volar un vehículo eléctrico en pista: cómo fue su rendimiento

Infobae Tecno estuvo como copiloto del corredor colombiano para comprobar la velocidad y aceleración instantánea de un auto eléctrico, la eficiencia de su plataforma en materia de seguridad y la insonorización en su interior

Sebastián Montoya puso a volar
ÚLTIMAS NOTICIAS
La trama detrás de las

La trama detrás de las estafas de un financista de Rosario que ya acumula una veintena de víctimas

El cruce entre Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad de Axel Kicillof por los menores que delinquen

Refuerzo de presupuestos universitarios: hubo dictamen en el Senado y quedó listo para su sanción

Antes de la publicación del nuevo índice de precios, el Indec anunció dos cambios en su equipo técnico

Elecciones 2025: ¿quiénes pueden votar en Argentina el próximo 26 de octubre?

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea y Estados

La Unión Europea y Estados Unidos siguen negociando la declaración conjunta tras su acuerdo sobre los aranceles

Víctimas de la represión en Venezuela expusieron sus testimonios en el Congreso argentino

Guyana denunció que la mayoría de las drogas que ingresan al país provienen de Venezuela

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea acompañará la segunda vuelta de las presidenciales en Bolivia

Reino Unido retira demanda contra Apple en la que pedía acceso a los datos de los usuarios de iCloud

TELESHOW
Las estrellas internacionales que podrían

Las estrellas internacionales que podrían colaborar con Tini Stoessel: “Es genial”

La palabra de Nico Vázquez luego de que Gimena Accardi confirmara su infidelidad: “Nos estamos divorciando”

La historia del anillo de Tini Stoessel que confirmaría los rumores de compromiso con Rodrigo de Paul

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

Pampita y Martín Pepa volvieron al país luego de su reconciliación: “La idea era no contarlo hasta octubre”