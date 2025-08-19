Evita que tus compañeros del trabajo espíen tu PC activando esta opción en la computadora

Si sueles dejar tu computadora encendida y desbloqueada al ausentarte, lo recomendable es cambiar ese hábito y usar el modo suspensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si acostumbras dejar tu computadora encendida y desbloqueada cuando tomas un descanso o sales a almorzar en la oficina, es recomendable cambiar ese hábito y activar el modo de suspensión en el dispositivo.

De hecho, en la propia página de soporte de Windows se aconseja: “Usa Suspensión cuando vayas a estar fuera de tu PC durante un rato, como cuando tomas un descanso”.

Qué es el modo suspensión de una computadora

El modo suspensión de una computadora consume muy poca energía, permite que el equipo se inicie más rápido y te devuelve al instante al punto donde lo dejaste.

Windows recomienda activar este modo si el usuario va a tomar un descanso. (Windows)

No debes preocuparte por perder tu trabajo si la batería se agota, ya que Windows guarda automáticamente toda la información y apaga el dispositivo en caso necesario.

En la mayoría de los equipos, especialmente en portátiles y tabletas, la suspensión se activa de forma automática al cerrar la tapa o al presionar el botón de encendido/apagado.

Cómo activar el modo suspensión en Windows

Para activar el modo suspensión, sigue estos pasos:

Desde el menú de inicio

Haz clic en el botón Inicio (icono de Windows).

Selecciona el icono de Encendido.

Elige la opción Suspender.

El proceso puede cambiar ligeramente entre sistemas operativos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Configuración automática

Ve a Configuración > Sistema > Energía y suspensión.

Ajusta el tiempo para que tu PC entre en suspensión automáticamente al estar inactiva.

Cómo activar el modo suspensión en Mac

El modo suspensión en Mac se denomina reposo y se activa de la siguiente manera:

Selecciona menú Apple > Reposo.

En una laptop Mac, cierra la pantalla.

Si tienes la opción en el teclado, presiona la tecla Opción + Comando + Tecla de expulsión de discos

Qué más consejos de seguridad tener en cuenta

Otros consejos de seguridad que se deben tener en cuenta en la oficina al usar una computadora y dejarla en un sitio que no está a la vista son:

Bloquear la pantalla siempre antes de levantarte, incluso si solo te ausentas por unos minutos.

Evitar dejar documentos sensibles sobre el escritorio, ya que pueden ser vistos o tomados por terceros.

Si compartes computador, el modo de suspensión puede ser muy útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No compartir contraseñas con compañeros de trabajo y usar claves seguras que incluyan letras, números y símbolos.

Guardar dispositivos externos como memorias USB o discos duros en lugares seguros cuando no se estén utilizando.

Activar el inicio de sesión con contraseña o PIN , de modo que nadie pueda acceder a tu equipo sin autorización.

Instalar actualizaciones de seguridad en el sistema operativo y programas, para reducir vulnerabilidades.

Desconectar sesiones en la nube o correos electrónicos si el equipo no es de uso personal exclusivo.

Qué podría pasar si no se siguen estos consejos

Si no se siguen estas medidas de seguridad en la oficina, la información personal y laboral puede quedar expuesta a accesos no autorizados. Un equipo desbloqueado facilita que terceros lean correos, copien archivos o incluso modifiquen datos importantes sin que lo notes.

Tu información personal y la de empresa podrían estar en riesgo si no sigues estos consejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, aumenta el riesgo de robo de contraseñas, instalación de programas maliciosos o pérdida de documentos confidenciales. En casos graves, esta falta de precaución puede derivar en fraudes, sanciones disciplinarias o daños a la reputación de la empresa.

Proteger la computadora en tu ausencia no solo resguarda tu trabajo, también la seguridad de toda la organización.

Qué hacer si utilizo WhatsApp Web en el computador de la oficina

Si utilizas WhatsApp Web en el computador de la oficina, es importante tomar precauciones para proteger tu privacidad y la información de tus contactos. Lo primero es asegurarte de cerrar la sesión al terminar tu jornada laboral o si vas a alejarte del puesto por un tiempo prolongado.

Es recomendable desactivar la sesión de WhatsApp Web si se comparte computador. (Imagen ilustrativa Infobae)

Dejar la sesión abierta puede permitir que otras personas lean tus mensajes o incluso envíen contenido en tu nombre.

Además, evita activar la opción de ‘mantener sesión iniciada’ en equipos compartidos y verifica periódicamente desde tu celular en el apartado ‘Dispositivos vinculados’ qué computadoras tienen acceso a tu cuenta. Si notas alguna actividad sospechosa, cierra todas las sesiones inmediatamente.