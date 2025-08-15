Tecno

Cuándo se estrena el capítulo 5 de Merlina temporada 2 en Netflix

El siguiente capítulo se estrenará junto con los otros tres episodios faltantes para completar la segunda temporada

Captura de video del tráiler
Captura de video del tráiler de la segunda parte de la temporada 2 de Merlina. (Netflix)

La continuación de Merlina en Netflix está generando gran interés tras el éxito de la primera parte de la segunda temporada. El regreso al entorno sobrenatural de Nevermore presenta nuevos desafíos personales y misterios, mientras que la comunidad de seguidores permanece expectante ante sorpresas en el reparto y la trama que aún queda por descubrir.

La producción ha decidido incorporar nuevos personajes para refrescar la trama, sumando así elementos que potencian el misterio, el humor característico y ese ambiente sombrío que ha logrado atraer a una audiencia internacional. Desde el lanzamiento de la serie, Merlina—con Jenna Ortega al frente del reparto— escaló hasta convertirse en uno de los contenidos más vistos de la plataforma de streaming, estableciendo marcas históricas de visualizaciones.

¿Cuántos capítulos tiene la segunda temporada?

La segunda entrega de Merlina consta de ocho episodios. Actualmente, se encuentran disponibles los primeros cuatro capítulos:

  • Episodio 1: “Here We Woe Again”, escrito por Alfred Gough y Miles Millar, dirigido por Tim Burton.
  • Episodio 2: “The Devil You Woe”, escrito por Matt Lambert, dirigido por Paco Cabezas.
  • Episodio 3: “Call of the Woe”, escrito por Valentina Garza, dirigido por Paco Cabezas.
  • Episodio 4: “If These Woes Could Talk”, escrito por Lauren Otero, dirigido por Tim Burton.
Merlina temporada 2, segunda parte.
Merlina temporada 2, segunda parte. (Netflix)

¿Cuándo se estrena el capítulo 5 de la segunda temporada?

Los capítulos restantes —del 5 al 8— se liberarán en la plataforma el 3 de septiembre de 2025. El rodaje de todos los capítulos comenzó en mayo de 2024 y culminó a finales de ese año en Irlanda.

Trama de la segunda parte de la temporada 2 de Merlina

El tráiler oficial de la segunda parte de la temporada 2 de Merlina confirma el regreso de Larissa Weems (Gwendoline Christie) como guía espiritual de la protagonista, a pesar de su muerte al final de la primera temporada. En las imágenes, Weems aparece en el hospital Willow Hill, donde Merlina despierta de un coma y la encuentra en un entorno onírico; allí, Weems declara ser ahora su consejera sobrenatural, marcando un nuevo punto de apoyo tras la pérdida de Goody Addams.

El avance destaca la relación tensa con Enid (Emma Myers) y sitúa a Merlina enfrentando amenazas como Tyler Galpin (Hunter Doohan) y la presión de su madre Morticia (Catherine Zeta-Jones), mostrando a la protagonista admitiendo el peligro que ambas amigas afrontan. Weems, visible solo para Merlina, insiste en la urgencia de actuar.

El avance de los nuevos episodios anticipa nuevos desafíos y la aparición de Lady Gaga en el elenco

Gwendoline Christie expresó su entusiasmo por retomar el papel, mencionando cambios en la imagen del personaje y la inspiración en el cine clásico de Hitchcock. Los creadores de la serie, Miles Millar y Alfred Gough, señalaron que la decisión de traer de vuelta a Weems responde a la conexión emocional con el público, subrayando que “nadie en nuestro mundo está realmente muerto del todo”.

El tráiler concluye con una voz femenina advirtiendo que “habrá un precio que pagar”, frase atribuida a Lady Gaga, quien tendrá una participación especial en estos nuevos episodios.

Reparto de Merlina temporada 2

La protagonista Jenna Ortega regresa como Merlina Addams. El reparto principal lo completan Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams, Luis Guzmán como Gomez, Unati Lewis-Nyawo como Ritchie Santiago, Emma Myers como Enid Sinclair y Hunter Doohan como Tyler.

Nuevos personajes

La segunda parte amplía el universo con la llegada de actores reconocidos. Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor, Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo y Joonas Suotamo aportarán nuevas tramas y complejidad a la serie.

