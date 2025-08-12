Tecno

Merlina temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena la segunda parte, tráiler, reparto y más

Desde su estreno, Merlina se posicionó rápidamente como una de las ficciones más populares del servicio de streaming, batiendo récords de audiencia

Por Renzo Gonzales

Los pormenores de la segunda parte de la temporada 2 de Merlina. (Netflix)

El regreso de Merlina a la pantalla de Netflix ha generado gran expectación, luego de que la primera parte de su segunda temporada debutara con éxito en la plataforma. Con nuevos misterios por resolver, la protagonista enfrenta desafíos personales y sobrenaturales en Nevermore, mientras los seguidores de la serie permanecen atentos a los próximos episodios y las sorpresas anunciadas en el elenco.

Desde su estreno original, Merlina se posicionó rápidamente como una de las ficciones más populares del servicio de streaming, batiendo récords de audiencia y consolidando a Jenna Ortega como figura central de la historia. La segunda temporada renueva sus apuestas narrativas al introducir personajes inéditos, manteniendo la fórmula de intriga, humor y oscuridad que ha cautivado a millones en todo el mundo.

¿De qué tratará la segunda parte de la temporada 2 de Merlina?

En la primera parte de la segunda temporada, los espectadores regresan a Nevermore para seguir a Merlina en su lucha por controlar sus habilidades psíquicas y salvar a Enid, tras una visión que le advierte de un peligro mortal para su amiga. Además de enfrentar un acosador, Merlina investiga la desaparición de un grupo de Outcasts y se sumerge en los enigmas del hospital Willow Hill, mientras surgen nuevas conexiones con Galpin, el padre de Tyler.

Los cuatro episodios restantes de "Merlina" verán la luz en septiembre. (Netflix)

Aunque la trama específica de la segunda parte no ha sido revelada, el relato continuará con Merlina buscando salvar a Enid, resolver cuestiones familiares y restaurar sus poderes. Se espera mayor protagonismo de Pericles, la abuela Addams y nuevos miembros del reparto como la profesora de música, papel de Billie Piper.

¿Cuándo se estrena la parte 2 de la segunda temporada de Merlina?-

La próxima entrega estará disponible el 3 de septiembre de 2025 en Netflix. La filmación de esta temporada comenzó en mayo de 2024 y concluyó hacia el cierre del mismo año en Irlanda. El desempeño de la serie ha sido notable desde su estreno el 23 de noviembre de 2022. De acuerdo con un comunicado oficial de la plataforma, “la producción batió récord en tan solo una semana, alcanzando los 341,23 millones de horas vistas acumuladas en una primera ocasión y 411,29 millones una segunda vez”.

¿Cuántos capítulos tendrá la parte 2 de la segunda temporada de Merlina?

La segunda parte constará de cuatro capítulos, igual que la primera entrega que ya está disponible en la plataforma. Los títulos de los episodios que abren esta temporada son: “Y un día sombrío volvió”, “Más vale un sombrío demonio conocido”, “El llamado de la sombría naturaleza” y “Si estas sombrías paredes hablaran”. Los siguientes episodios estimulan la expectativa sobre los derroteros de Merlina y sus aliados.

Tráiler de Merlina temporada 2

Y un sombrío día volvió. Estas son las nuevas imágenes del regreso de Merlina con su segunda temporada en Netflix.

Merlina temporada 2: reparto

El elenco principal estará encabezado por Jenna Ortega en el rol de Merlina Addams. Se suman los regresos estelares de Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams, Luis Guzmán en la piel de Gomez, Unati Lewis-Nyawo como Ritchie Santiago, además de Emma Myers como Enid Sinclair y Hunter Doohan en el papel de Tyler.

Nuevos personajes

Netflix confirmó la incorporación de actores reconocidos y nuevos personajes interpretados por Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor, Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo y Joonas Suotamo. Sus papeles contribuirán a expandir la historia y aportar nuevas subtramas al universo de Merlina.

Presencia Lady Gaga en la temporada 2 de Merlina

Fuentes citadas por Variety dieron a conocer en noviembre de 2024 la participación de Lady Gaga, aunque los detalles sobre su personaje se mantienen bajo reserva. Se espera que su presencia, aunque breve, sume atractivo y expectativas a una de las series de mayor impacto reciente en la plataforma.

