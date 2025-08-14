OpenAI estaría preparando el plan de suscripción mensual más barato de ChatGPT: costaría menos de 5 dólares

Este sería plan más económico de ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

OpenAI estaría preparando un nuevo plan de suscripción para ChatGPT a un precio mucho más accesible, con un costo aproximado de 4,80 USD al mes. Este plan, llamado ChatGPT Go, incluiría acceso a GPT-5, mensajería y carga de archivos ampliadas, así como creación de imágenes mejorada.

El hallazgo fue realizado por un usuario en X (antes Twitter), quien aseguró que “el nuevo plan ChatGPT Go ha sido añadido a la página de precios en la versión web de ChatGPT”.

Actualmente, OpenAI ofrece dos planes de pago: Plus, con un costo de 20 USD mensuales, y Pro, que asciende a 200 USD al mes.

ChatGPT Go costaría un poco menos de 5 dólares. (X: btibor91)

Qué características tendría ChatGPT GO

ChatGPT Go ofrecería acceso a GPT-5, mensajería y carga de archivos ampliadas, creación de imágenes mejorada, investigación profunda limitada, mayor capacidad de memoria y contexto, así como funciones extendidas de análisis avanzado de datos. Este plan, disponible solo en determinadas regiones, tendría un costo aproximado de 4,80 USD al mes.

Qué diferencias hay entre ChatGPT Go y Plus

Las principales diferencias entre ChatGPT Go y ChatGPT Plus estarían en las funciones adicionales que ofrece el plan más costoso.

Plus incluye acceso a Sora, el modelo de generación de video de OpenAI; la posibilidad de utilizar GPTs personalizados; y el uso del modo Thinking de GPT-5 de forma manual, con un límite ampliado.

La IA cuenta con dos planes pagos disponibles a nivel mundial. (ChatGPT)

ChatGPT Go únicamente ampliaría el uso de algunas funciones que ya existen en la versión gratuita. Aun así, su expansión a más mercados podría ser una alternativa para usuarios que requieren más capacidad que el plan básico, pero que no alcanzan o no necesitan los límites del plan Plus.

Cuál fue el último lanzamiento de OpenAI

El lanzamiento más reciente de OpenAI fue GPT-5, un modelo de lenguaje de última generación que destaca por su mayor capacidad de comprensión, razonamiento y generación de texto en contextos complejos.

De acuerdo con la compañía, este modelo sobresale en diversas pruebas multimodales, incluyendo razonamiento visual, análisis de video, interpretación espacial y comprensión científica.

Según OpenAI, GPT-5 cuenta con mejores capacidad para procesas código. (OpenAI)

Gracias a estas mejoras, ChatGPT puede analizar con mayor precisión imágenes y otros formatos no textuales, ya sea interpretando un gráfico, resumiendo una diapositiva o respondiendo preguntas sobre un diagrama.

GPT-5 debutó apenas unos días antes de que Elon Musk anunciara que su empresa de inteligencia artificial, xAI, emprendería acciones legales contra Apple. Musk acusa a la compañía de prácticas antimonopolio que, según él, dificultan que otras empresas de IA compitan con OpenAI en la App Store.

Rechazo a GPT-5 y regreso del modelo anterior

El reciente lanzamiento de GPT-5 por parte de OpenAI provocó una oleada de inconformidad e incluso desconsuelo entre los usuarios de ChatGPT, lo que llevó a la compañía a dar marcha.

En Reddit, diversos usuarios se quejaron del nuevo modelo de OpenAI. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

La empresa anunció que permitirá nuevamente a los suscriptores de pago utilizar GPT-4o, luego de que miles de personas expresaran su malestar por los cambios y la desaparición de versiones anteriores.

Sam Altman, CEO de OpenAI, confirmó la medida y explicó que la compañía monitorizará el uso para decidir durante cuánto tiempo se mantendrá activo el modelo anterior.

En Reddit, varios usuarios describieron la eliminación de GPT-4o como “la pérdida de una compañía cercana”. Algunos lamentaron su reemplazo por GPT-5 y afirmaron sentirse “vacíos” o incluso “culpables” de usar el nuevo modelo, como si estuvieran “engañando” a su asistente digital previo.

Sam Altman, CEO de OpenAI, confirmó que monitorizan el tiempo de uso del nuevo modelo. (Reuters)

Un usuario cuestionó públicamente cómo se podía justificar la eliminación, sin previo aviso, de “un flujo de trabajo de ocho modelos” para clientes que pagan.

Aunque OpenAI promocionó GPT-5 como una versión capaz de ofrecer respuestas más atractivas y relevantes, muchos usuarios reportaron lo contrario: textos más cortos, respuestas más lentas y menor profundidad en comparación con las versiones anteriores.