Redes, negocios y amor: así se proyecta Georgina Rodríguez tras compromiso con Cristiano Ronaldo

La modelo y empresaria combina su faceta personal con una fuerte presencia online que la ha convertido en rostro de campañas internacionales y protagonista de su propio show en Netflix

Por Pedro Noriega

Georgina Rodríguez y todas las marcas que la acompañan. (Foto: Instagram)

Desde su irrupción como pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez ha sabido consolidarse como una figura destacada del universo del entretenimiento, la moda y el marketing. Ella cuenta con 67 millones de seguidores en Instagram, lo que la ayudó a construir una carrera que combina colaboraciones de alto perfil y producciones audiovisuales.

La modelo, nacida en Argentina, ha forjado una sólida trayectoria colaborando con grandes firmas de moda y belleza. Ha protagonizado campañas para Gucci, Prada, Chanel, Guess y Dior, además de aparecer en portadas de Vogue, Harper’s Bazaar y Elle.

Actualmente, en su cuenta de Instagram, colabora con la marca de ropa deportiva alo, así como la empresa de moda y artículos de lujo Oscar de la Renta. Además, es rostro, junto a su pareja Cristiano Ronaldo, de Aroya Cruises, una línea de cruceros saudí.

Georgina Rodríguez colabora con marcas de ropa deportiva.

En su faceta como emprendedora, lanzó la línea de ropa OM By G en febrero de 2021. El éxito fue inmediato: el primer producto se agotó en su primer día de venta. También es socia, junto a Ronaldo, de la empresa Insparya Hair Medical Clinic, especializada en injertos capilares.

Su presencia en el mundo audiovisual incluye papeles en videos musicales —como el de Sebastián Yatra en 2023— y ser imagen de Uber Eats junto a su hermana Ivana en un anuncio estrenado en enero de 2024.

Georgina Rodríguez tiene su propio reality en Netflix

Desde el 27 de enero de 2022, Georgina Rodríguez es protagonista y productora ejecutiva de “Soy Georgina” (I Am Georgina), un docu-reality que permite al público adentrarse en su vida.

Georgina Rodríguez en su reality 'Soy Georgina' (NETFLIX)

La serie retrata su día a día junto a Cristiano Ronaldo, su familia y su entorno cercano. La primera temporada contó con seis episodios, seguida por una segunda, estrenada el 24 de marzo de 2023, y una tercera temporada que llegó a la plataforma en septiembre de 2024.

Su compromiso con Cristiano Ronaldo

Tras casi nueve años de relación, Georgina y Cristiano Ronaldo confirmaron su compromiso matrimonial en agosto de 2025 mediante una publicación en Instagram en la que ella luce un impresionante anillo de diamante ovalado rodeado por piedras laterales. La joya ha desatado intensos comentarios mediáticos no solo por su belleza, sino por su valor estimado.

Los expertos coinciden en señalar una horquilla de precio que va desde 2 millones de dólares hasta más de 5 millones de dólares, dependiendo de la pureza y quilataje del diamante central.

Georgina Rodríguez muestra el anillo de compromiso que le entregó Cristiano Ronaldo.

Algunas fuentes elevan esa cifra hasta alcanzar valores cercanos a 10 millones de dólares. El anillo ha sido calificado como un verdadero símbolo de ostentación y ha reavivado la discusión sobre los límites del lujo en la joyería contemporánea.

La fortuna de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez, reconocida empresaria, socialité e influencer, ha construido una fortuna propia gracias a su presencia en el mundo de la moda, el entretenimiento y las redes sociales.

La modelo ha diversificado sus ingresos a través de proyectos propios, como una empresa especializada en injertos capilares y una línea de ropa deportiva. Su impacto digital y su habilidad para capitalizar su imagen la han posicionado como una de las figuras más influyentes del panorama mediático.

Georgina Rodríguez ha participado en varias pasarelas de belleza. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Además de su faceta empresarial, Georgina protagonizó un reality en el que mostró aspectos de su vida personal, lo que incrementó su popularidad y le generó importantes beneficios económicos. De acuerdo con el diario La Razón, su patrimonio superaría los 10 millones de dólares, cifra que habría aumentado considerablemente gracias a las ganancias obtenidas por esta producción audiovisual.

