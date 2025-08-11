Tecno

Glosario de tecnología: qué significa Historia de la radio

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Por Omar López

Guardar
La tecnología es muy útil
La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los años venideros seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó más que claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra rutina, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué significa Historia de la radio

La tecnología es sumamente útil
La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Freepik)

Historia de la radio es el estudio del desarrollo de la tecnología y uso de la radio a lo largo del tiempo, desde sus orígenes hasta el presente. Incluye los avances en la transmisión, teoría y práctica de las comunicaciones inalámbricas, así como también el surgimiento de los servicios radiotelefónicos y programación radial.

Desde su aparición hace más de un siglo, la radio ha sido un medio clave para transmitir información, entretenimiento y noticias. Esta evolución tecnológica ha llevado a la radio a convertirse en uno de los medios de comunicación más populares del mundo.

Origen de la radio

La radio es uno de los medios de comunicación más antiguos y populares del mundo y su origen se remonta a principios del siglo XX. En el año 1895, el científico italiano Guglielmo Marconi descubrió la forma de transmitir señales electrónicas a través del aire. Estas señales eran conocidas como ondas radioeléctricas.

Marconi fue el primero en transmitir un mensaje en forma de ondas radioeléctricas desde Inglaterra hasta Canadá con éxito. Esta fue la primera demostración exitosa de la tecnología de transmisión de radios y fue el inicio de la era moderna de la radio.

Desde entonces, las radios han evolucionado rápidamente para convertirse en lo que son hoy en día. Hoy en día, hay muchos tipos diferentes de radios que pueden ser utilizadas para escuchar emisoras locales, nacionales e internacionales alrededor del mundo. Estos incluyen:

Radios AM/FM . Estas son las radios tradicionales que todos conocemos bien. Se pueden sintonizar estaciones locales y estaciones nacionales/internacionales utilizando frecuencias AM/FM asignadas por el gobierno/industria. Radios por internet . Este tipo permite a los usuarios escuchar emisoras nacionales e internacionales directamente desde sus computadoras o dispositivos móviles sin necesidad de un receptor tradicional (una antena ). Radios digitales . Estos receptores reciben señales digitalizadas utilizando tecnología avanzada para proporcionar audio cristalino sin interferencia o ruido externo. Radios portátiles . Están diseñados para ser ligeros y transportables para su uso en exteriores u otros entornos fuera del hogar. Muchos también cuentan con funciones avanzadas como Bluetooth y USB para conectarse a otros dispositivos electrónicos comunes.

En general, gracias al trabajo visionario e innovador realizado por Guglielmo Marconi hace más de 100 años, ahora podemos disfrutar plenamente del mundo maravilloso que nos ofrece la radio moderna.

Historia y evolución de la radio al detalle

La radio es una tecnología que ha estado acompañando la vida de los humanos desde hace más de un siglo. Su historia comenzó en 1895, cuando el físico italiano Guglielmo Marconi realizó la primera transmisión de ondas de radio. Desde entonces ha ido evolucionando hasta convertirse en uno de los medios más importantes para la comunicación, el entretenimiento y el aprendizaje.

La historia y evolución de la radio se pueden dividir en tres grandes etapas:

Primera etapa (1895-1920) . Esta fue la época en que los inventos científicos permitieron a Marconi transmitir señales a través del aire para la primera vez. Además, en esta etapa fue en la que las primeras emisoras y estaciones comenzaron a funcionar para transmitir noticias, música y otros programas. Segunda etapa (1920-1945) . Esta fue una época marcada por el crecimiento del uso de la radio comercial, con emisoras dedicadas al entretenimiento y programas informativos. También fue el período en que comenzaron a surgir los primeros sistemas de difusión por satélite, así como las primeras radios portátiles y vehiculares. Tercera etapa (1945-presente) . Esta última etapa ha estado marcada por un rápido avance tecnológico en cuanto al uso de la radio, con el desarrollo del FM, AM, transmisión digital y streaming online. Además, se han introducido nuevos tipos de radios portátiles con pantalla LCD e incluso dispositivos sin cables para reproducir contenidos digitales.

En todas sus evoluciones, la radio sigue siendo hoy en día un medio clave para informarnos sobre lo que ocurre alrededor del mundo. Y todo, sin necesidad de salir de nuestras casas o incluso llevarnos contenidos digitales a cualquier lugar gracias al streaming online.

La tecnología es un aliado
La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.

Temas Relacionados

Glosario de tecnologíaLo último en tecnologíaNoticias

Últimas Noticias

Qué significa despertarse varias veces en la madrugada, según la psicología y la IA

La Clínica Mayo señala que interrumpir el sueño a mitad de la noche es un tipo común de insomnio, especialmente presente durante etapas de estrés

Qué significa despertarse varias veces

Nequi anuncia suspensión temporal de su app en dispositivos móviles: cuándo estará fuera de línea

La empresa invita a seguir sus canales oficiales en caso de que la suspensión se extienda o haya novedades

Nequi anuncia suspensión temporal de

Crean robots humanoides para los primeros Juegos Mundiales de Robótica

Uno de los protagonistas será el robot T1, creado por Booster Robotics en colaboración con la Universidad de Tsinghua

Crean robots humanoides para los

Qualcomm prepara el Snapdragon 8 Gen 5 con potencia premium a bajo costo

Uno de sus mayores atractivos sería el precio. Los smartphones que lo integren rondarían entre los 250 y 320 euros

Qualcomm prepara el Snapdragon 8

Microsoft presenta en beta su asistente Gaming Copilot para PC

El asistente Copilot for Gaming está diseñado para identificar automáticamente el videojuego en ejecución y proporcionar ayuda adaptada a la situación

Microsoft presenta en beta su
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Por puro desprecio a su

“Por puro desprecio a su vida”: caminaba con sus hermanos por José C. Paz y motochorros lo asesinaron

Lo atraparon por atacar a su vecino con un machete tras una discusión por la música fuerte

Cuál es la zona del AMBA donde los alquileres registraron en julio el menor aumento desde la pandemia

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

Qué significa despertarse con terror en medio de la noche, según la psicología

INFOBAE AMÉRICA
A pocos días de la

A pocos días de la cumbre entre Trump y Putin, Zelensky advirtió que Rusia “tiene la intención de engañar” a EEUU

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

GAESA: el conglomerado empresarial de los militares cubanos que concentra miles de millones de dólares mientras el país se hunde en la pobreza

Trump y Netanyahu hablaron sobre el plan de Israel para tomar el control de los bastiones restantes de Hamas en Gaza

Nueva masacre en Ecuador: ocho muertos en un ataque a tiros frente a una discoteca en Santa Lucía

TELESHOW
L-Gante se filmó con Tamara

L-Gante se filmó con Tamara Báez y alentó los rumores de reconciliación: “Unas ganas de volver con ella”

El video del accidente del líder de Dale Q’ Va en pleno show: se rompió el escenario y cayó al vacío

Valeria Mazza y Fátima Flórez se destacaron en Starlite 2025, la gala benéfica de Antonio Banderas

¿Nicki Nicole, de novia con Lamine Yamal? Las pistas de su explosivo romance entre dedicatorias y salidas nocturnas

El look inspirado en un caramelo que las hijas de Wanda Nara le armaron a su mamá: “Es para ir al supermercado”