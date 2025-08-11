Cuánto valen hoy las Ray-Ban Meta Skyler y qué características tiene

Este modelo no es invasivo en el rostro y es apto para llevar puesto durante gran parte de la jornada. (Foto: Ray-Ban)

La colaboración entre Ray-Ban y Meta ha dado lugar a los lentes inteligentes Ray-Ban Meta Skyler, que combinan la estética con funciones avanzadas de inteligencia artificial (IA).

Este tipo de gafas se destacan por ofrecer funcionalidades propias de un asistente inteligente, permitiendo grabar videos, tomar fotografías, realizar llamadas, escuchar música y hasta consultar información en tiempo real, directamente desde los propios lentes.

El precio de las Ray-Ban Meta Skyler varía según la configuración elegida. Actualmente, los valores oscilan entre 299 y 379 dólares, dependiendo del tipo de marco, el color de los lentes y otras características adicionales.

El valor cambia acorde al marco o el estilo que se elija. (Foto: Meta)

Los usuarios pueden elegir entre distintos colores para el marco como negro brillante y gris tiza brillante, además de lentes en tonos transparente, verde o azul, entre otros.

Qué destaca a los Ray-Ban Meta Skyler en materia de inteligencia artificial

Este modelo de lentes es compatible con Meta AI, el asistente inteligente de Meta. Esta característica permite a los usuarios interactuar con la inteligencia artificial mediante comandos de voz, recibir sugerencias contextuales y recordatorios, e incluso obtener información relevante sobre el lugar donde están.

Los lentes pueden sugerir recetas, recordar la ubicación del estacionamiento y describir puntos de referencia, todo sin recurrir al teléfono.

Cómo es la capacidad de los lentes para capturar fotos y videos

El usuario puede tomar registro de cualquier cosa que desee. (Foto: Meta)

Uno de los atractivos de los Ray-Ban Meta Skyler reside en sus capacidades multimedia. Los lentes incorporan una cámara de 12 megapíxeles con lente ultra gran angular, lo cual posibilita tomar imágenes y grabar videos en calidad HD sin necesidad de usar las manos.

El sistema responde a comandos como “Hey Meta, take a photo” y graba con solo presionar el botón físico ubicado en la montura. Además, el almacenamiento no resulta un problema, porque disponen de 32 GB de memoria flash, suficiente para guardar más de 500 fotografías o más de 100 videos de 30 segundos cada uno.

Esto los convierte en una solución útil para quienes desean registrar su día a día o momentos espontáneos sin depender de otro dispositivo. Asimismo, los cinco micrófonos incorporados permiten captar sonido ambiente de forma precisa, potenciando el uso durante grabaciones en movimiento o llamadas.

Cuál es la calidad de sonido y conectividad de los lentes

A través de comandos de voz puede hablar con la IA. (Foto: Ray-Ban)

Las Ray-Ban Meta Skyler ofrecen una experiencia auditiva personalizada mediante altavoces de oído abierto integrados en las patillas. Esta tecnología garantiza que solo el usuario escuche el contenido reproducido, manteniendo la privacidad y permitiendo estar atento al entorno.

El sistema aprovecha la conectividad Bluetooth para reproducir música, recibir indicaciones o contestar llamadas sin cables ni accesorios adicionales. También, la presencia de cinco micrófonos facilita no sólo la captura de audio nítido en grabaciones, sino la realización de llamadas y el control por voz.

Así, los usuarios pueden comunicarse y interactuar con sus contactos o con el asistente Meta AI sin sacar el teléfono del bolsillo. Esta capacidad resulta muy útil en situaciones de movilidad o durante actividades en las que las manos se encuentran ocupadas.

Cómo se pueden cargar los lentes

Con el estuche de carga completamente lleno, los lentes pueden alcanzar hasta 36 horas de uso, mientras que una única carga directa permite utilizarlos durante cuatro horas seguidas.

El estuche ofrece una carga del dispositivo en menos de cinco horas. (Foto: Meta)

La carga completa del estuche se logra en aproximadamente 3,5 horas mediante un cable USB-C, lo que añade flexibilidad y conveniencia para quienes pasan largos períodos fuera de casa.

Este sistema de carga rápida y prolongada autonomía responde a las exigencias de usuarios que requieren un dispositivo fiable durante toda la jornada.

De qué forma funciona la traducción a varios idiomas

Otro aspecto destacado es la posibilidad de traducción en tiempo real y comunicación sin manos. La función de traducción permite mantener conversaciones en francés, italiano, español o inglés, eliminando las barreras idiomáticas en situaciones cotidianas o en viajes.

El usuario solo debe hablar normalmente para recibir la interpretación del mensaje a través de los altavoces integrados. Las llamadas telefónicas, videollamadas y mensajes de texto pueden gestionarse completamente por voz, facilitando el acceso rápido y seguro a la comunicación.