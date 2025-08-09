Tecno

OpenAI transforma la inteligencia artificial con el lanzamiento de GPT-5 y GPT-OSS

La compañía tecnológica introducirá un sistema que decidirá de forma inteligente la complejidad de la respuesta, reduciendo errores y ofreciendo mayor honestidad sobre sus límites y capacidades en escenarios reales y profesionales

Santiago Neira

Por Santiago Neira

El nuevo GPT-5 sorprende
El nuevo GPT-5 sorprende por su razonamiento autónomo y mejoras en fiabilidad

La inteligencia artificial entra en una fase decisiva con el lanzamiento de dos apuestas cruciales de OpenAI: GPT-5, su nuevo sistema de IA de última generación, y GPT-OSS, el primer modelo pleno de código abierto de la compañía desde 2019.

Cómo será ChatGPT 5

GPT-5 irrumpe como el modelo más sofisticado creado por OpenAI hasta la fecha. Su ventaja no se concentra en una funcionalidad icónica puntual, sino en progresos generales que lo sitúan por encima de versiones anteriores en múltiples dominios, desde la programación y las matemáticas, hasta la redacción, la percepción visual y la asistencia en salud.

Esta nueva versión emplaza un sistema unificado capaz de decidir, de forma autónoma, si una consulta requiere una respuesta inmediata o, por el contrario, un análisis más profundo para alcanzar una sofisticación de nivel experto.

La nueva generación de modelos
La nueva generación de modelos de OpenAI llega con capacidades avanzadas para programación, redacción, salud y transparencia, marcando un hito en la apertura del código y el desarrollo seguro de la IA

Detrás del lanzamiento de GPT-5 reside una arquitectura que integra un modelo eficiente para la mayoría de consultas, uno de razonamiento avanzado (identificado como “GPT-5 thinking”) y un enrutador que elige qué componente activar de acuerdo al tipo y complejidad de la conversación.

Este sistema aprende en tiempo real con parámetros que incluyen las decisiones de los usuarios y la calidad de sus interacciones, perfeccionando resultados a medida que recopila datos de uso.

Para los desarrolladores, las posibilidades de GPT-5 sobresalen especialmente en la generación de código y el diseño de aplicaciones. OpenAI expone ejemplos concretos como la creación de minijuegos, aplicaciones web con animaciones de calidad y simuladores creativos a partir de una simple instrucción.

El modelo demuestra una comprensión avanzada de criterios de diseño y funcionalidad, adaptándose tanto a proyectos complejos como a propuestas orientadas al usuario general.

Con versiones para alto rendimiento
Con versiones para alto rendimiento y equipos estándar, OpenAI apuesta por democratizar el acceso a la inteligencia artificial, permitiendo la modificación y el uso comercial bajo una licencia Apache 2.0

En ámbitos como la escritura y la salud, GPT-5 introduce mejoras en el seguimiento de instrucciones y la gestión de consultas reales. Sus respuestas reducen notoriamente las “alucinaciones”, es decir, los errores o invenciones que pueden afectar la credibilidad de la IA. Además, el modelo comunica de forma honesta sus capacidades y limitaciones, especialmente ante tareas complejas o imposibles de ejecutar en determinados entornos.

En pruebas internas y universidades, la reducción de respuestas imprecisas y la mayor honestidad ante peticiones no resolubles refuerzan la confianza en el sistema.

Cómo es el modelo abierto de GPT

El lanzamiento de GPT-OSS representa el retorno de OpenAI al terreno del código abierto, tras seis años de modelos cerrados. Disponible para descarga en plataformas como Hugging Face, Databricks, Azure y AWS, GPT-OSS llega bajo una licencia Apache 2.0 que habilita usos comerciales y permite modificaciones.

La apuesta de la empresa contempla dos versiones: gpt-oss-120b, con 120.000 millones de parámetros para exigir alto rendimiento, y gpt-oss-20b, más ligera y apta para ordenadores convencionales. Ambas opciones amplían el acceso a tecnologías de IA avanzadas tanto para organismos de gran escala como para usuarios individuales.

La nueva arquitectura de OpenAI
La nueva arquitectura de OpenAI impulsa proyectos más creativos, mejora la fiabilidad de respuestas y amplía las opciones de integración tanto para grandes organizaciones como para desarrolladores individuales

Un punto distintivo de GPT-OSS es su posibilidad de asociarse con sistemas propietarios y consultar a la nube en busca de asistencia adicional para tareas complejas. La transparencia es clave: el modelo informa su cadena de razonamiento para ayudar a detectar posibles errores o riesgos.

OpenAI destaca el rigor de pruebas de seguridad, en un intento de mitigar amenazas en áreas críticas como la ciberseguridad o la manipulación de información.

Pese a los avances, GPT-OSS muestra tasas de alucinación por encima de los modelos propietarios, lo que plantea desafíos pendientes en términos de precisión y confiabilidad. Sin embargo, en lógica y matemáticas, sus resultados superan a otros modelos abiertos.

El regreso a la apertura y el impulso por democratizar la inteligencia artificial colocan a OpenAI en el centro de las transformaciones que viven la industria y la sociedad. La compañía reconoce que el equilibrio entre innovación, seguridad y apertura será determinante para definir el rumbo de la próxima generación de sistemas inteligentes.

