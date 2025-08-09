Estos serían todos los colores en los que vendrían el iPhone 17: hay un tono nunca antes visto en la línea Pro

Semanas antes al lanzamiento oficial del iPhone, circulan rumores sobre sus caracterísiticas. (X: MajinBuOfficial)

Septiembre suele ser el mes en que Apple presenta su nueva línea de iPhone, y en las semanas previas al lanzamiento circulan muchos rumores sobre las características de los nuevos dispositivos.

En esta ocasión, un filtrador conocido en X (antes Twitter) como Majin Bu compartió lo que podrían ser los colores de la línea del iPhone 17. La sorpresa de este año estaría en los tonos de la línea Pro, que incluiría por primera vez un color anaranjado.

Estos serían todos los colores en los que podrían venir estos celulares:

iPhone 17: negro, blanco, rosado, azul y verde.

iPhone 17 Air: negro, blanco, azul y un blanco hueso.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max: negro, blanco, azul oscuro, anaranjado y gris.

Es importante señalar que, según varios filtradores, este año Apple reemplazaría el iPhone Plus con un modelo Air, cuyas principales características serían su delgadez y la incorporación de una sola cámara.

La novedad este año apuntaría a la presencia del modelo Air. (X: MajinBuOfficial)

Cuándo se presentaría este nueva línea de iPhone

Según el medio alemán iPhone Ticker, que recoge información de fuentes internas en proveedores de telefonía móvil en Alemania, Apple anunciaría el iPhone 17 el martes 9 de septiembre de 2025.

Las entregas a los clientes y las ventas en Apple Stores y distribuidores autorizados comenzarían una semana después, el jueves 19 de septiembre, inicialmente en los principales mercados globales: Estados Unidos, China, Europa y Japón.

Qué otros productos presentaría Apple

En el evento de septiembre, Apple no se limitaría a presentar la nueva línea de iPhone, sino que también podría aprovechar para lanzar otros dispositivos, como una posible tercera generación de AirPods Pro y nuevos modelos de Apple Watch.

Como es habitual, la empresa actualizaría varias de sus gamas de productos al mismo tiempo. No obstante, es probable que la renovación del HomePod se retrase hasta 2026.

Apple no ha confirmado la fecha de lanzamiento del nuevo iPhone. REUTERS/Abdul Saboor

Qué rumores hay sobre la nueva línea de iPhone

Otros rumores que hay sobre la nueva línea de iPhone, por modelo, son los siguientes:

iPhone 17 (estándar): Mantendría una pantalla de 6,3 pulgadas, pero esta vez con una tasa de refresco de 120 Hz. Estaría equipado con el chip A19 y 8 GB de memoria RAM.

iPhone 17 Air: Se perfila como el modelo más innovador. Sustituiría al iPhone Plus y destacaría por su diseño ultradelgado (solo 5,4 mm), pantalla de 6,5 pulgadas, una única cámara trasera de 48 MP, chip A19 Pro y 12 GB de RAM.

Phone 17 Pro: También tendría una pantalla de 6,3 pulgadas, pero con un nuevo módulo de cámara que ocuparía toda la parte superior. Incorporaría un sistema de triple cámara con teleobjetivo de 48 MP (mejorando los 12 MP actuales), además del chip A19 Pro y 12 GB de RAM.

Apple se saltaría el modelo Plus este año. REUTERS/Adam Gray/File Photo

En cuanto a otros productos:

Apple Watch Series 11, SE 3 y Ultra 3 tendrían una renovación completa, siendo el Ultra 3 el más esperado, con posibles funciones como medición de presión arterial y conectividad 5G.

AirPods Pro 3: Se especula que llegarían con chip H3, mejor cancelación de ruido y nuevas funciones de salud como monitoreo del ritmo cardíaco y temperatura corporal.

iPhone 17 Pro Max: Contaría con una pantalla de 6,9 pulgadas, las mismas cámaras del modelo Pro y posiblemente integraría un nuevo botón adicional, además del botón de acción ya conocido.

iOS 26 se caracteriza por el rediseño de interfaz llamado Liquid Glass. (Apple)

Apple todavía no ha dado detalles oficiales sobre su próxima generación de iPhone, aunque se espera que sea presentada en septiembre de 2025, junto con iOS 26, el nuevo sistema operativo anunciado en la WWDC 2025.

Una de las novedades visuales más destacadas de esta actualización es Liquid Glass, un rediseño que incorpora efectos translúcidos y dinámicos que reaccionan al entorno y a las acciones del usuario.

Este enfoque busca brindar una experiencia visual más coherente y fluida en todo el ecosistema Apple, abarcando iOS, iPadOS, macOS, tvOS y watchOS.