Así funcionará el nuevo chat de invitados en WhatsApp para usuarios sin registro

Cómo funciona el modo invitado de WhatsApp. (Foto: Unsplash)

WhatsApp trabaja en una nueva herramienta llamada “chats de invitados”, diseñada para que los usuarios puedan comunicarse con personas que no tienen cuenta en la aplicación.

Esta opción, detectada en la versión beta de WhatsApp para Android (v2.25.22.13), busca ampliar las posibilidades de conexión dentro de la plataforma, pero sin necesidad de que el interlocutor se registre.

De acuerdo con la información publicada por el portal especializado WaBetaInfo, la función estará integrada directamente en el ecosistema de WhatsApp, a diferencia de los chats de terceros que dependen de integraciones externas.

WhatsApp traerá nuevas funciones. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Esto significa que la comunicación con los invitados estará completamente gestionada por la propia aplicación de Meta, lo que facilitará su uso y seguridad.

Cómo funcionarán los “chats de invitados”

Para iniciar un chat con un invitado, el usuario de WhatsApp deberá enviarle una invitación personalizada. Esta se compartirá a través de un enlace que podrá ser enviado por SMS, correo electrónico u otras redes sociales. Al abrir el enlace, la persona invitada accederá a una interfaz similar a WhatsApp Web, pero adaptada para este modo temporal.

Una vez dentro, el invitado podrá mantener una conversación de texto con el usuario que lo invitó, sin necesidad de descargar ni instalar la aplicación. Esta comunicación se realizará en una sesión de chat privada, generada a través de los recursos web de WhatsApp.

WhatsApp ahora permitirá que invitados envíen mensajes. REUTERS/Dado Ruvic

Limitaciones de la herramienta

Aunque permitirá conectar con personas que no utilizan la aplicación, la función tendrá restricciones importantes. Según los detalles detectados en la beta:

Solo se podrá conversar en chats individuales. No habrá soporte para grupos.

No se podrán enviar archivos multimedia , como fotos, vídeos o GIF.

Las notas de voz y de vídeo estarán deshabilitadas, así como las llamadas de voz y videollamadas.

En consecuencia, su uso estará enfocado a intercambiar mensajes de texto simples, sin opciones avanzadas de comunicación que sí están disponibles entre usuarios registrados.

WhatsApp traerá nuevas funciones en una nueva actualización.

Seguridad y cifrado

WaBetaInfo subraya que, pese a las limitaciones, todos los mensajes enviados mediante los “chats de invitados” estarán protegidos con cifrado de extremo a extremo. Esto significa que sólo las dos personas que participan en la conversación podrán leer su contenido.

La seguridad se logra porque el chat se genera dentro de la infraestructura oficial de WhatsApp, y la sesión del invitado utiliza el mismo sistema de protección que en la aplicación principal. Al emplear un entorno similar a WhatsApp Web, se garantiza que no haya acceso de terceros a los mensajes.

Un paso más en la interoperabilidad

La llegada de los “chats de invitados” se suma al trabajo que WhatsApp viene realizando desde 2024 para cumplir con las exigencias de interoperabilidad en servicios de mensajería, impulsadas por la Ley de Mercados Digitales (DMA) en Europa.

Whatshapp. (Shutterstock)

Esta normativa obliga a las grandes plataformas a permitir que sus usuarios se comuniquen con personas de otras aplicaciones, aunque en este caso la función de invitados se centrará en personas que no usan ningún otro servicio, sino que simplemente no tienen WhatsApp instalado.

La compañía ya había estado desarrollando opciones para administrar chats provenientes de aplicaciones de terceros, permitiendo activar o desactivar la interoperabilidad y decidir con qué servicios se podía interactuar. Los “chats de invitados” representan un paso distinto: la conexión será directa y sin intermediarios, con control total por parte de la plataforma.