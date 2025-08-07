Tecno

Pokémon estrena nueva app totalmente gratuita en iPhone y Android: cómo se llama

La app Pokémon Events actúa como el portal oficial de actividades del Campeonato Mundial Pokémon y está pensada para optimizar la experiencia de quienes asisten al evento.

La app es totalmente gratuita.
Pokémon ha lanzado una nueva aplicación móvil llamada Pokémon Events, disponible para dispositivos iPhone (iOS) y Android.

Esta app funciona como un portal oficial de actividades del Campeonato Mundial Pokémon, y está diseñada para mejorar la experiencia de los asistentes al evento.

Con Pokémon Events, los usuarios pueden registrarse, consultar y seguir actividades en tiempo real, así como vincular su cuenta para acceder a una agenda personalizada. Además, permite explorar y asistir virtualmente a eventos destacados como encuentros especiales y mesas redondas.

“Pokémon Events es tu compañero ideal para asistir en persona al Campeonato Mundial de Pokémon. Explora las distintas actividades que se llevarán a cabo durante el fin de semana y aprovecha al máximo tu experiencia en el evento”, dice la descripción de la app.

La app está disponible en
Para qué sirve la nueva app de Pokémon

La nueva app Pokémon Events está diseñada para acompañar a los asistentes al Campeonato Mundial de Pokémon, permitiéndoles organizar y aprovechar al máximo su experiencia durante el evento.

Disponible para iOS y Android, la aplicación funciona como un centro de actividades donde los usuarios pueden registrarse, consultar su agenda personalizada y seguir en tiempo real los eventos disponibles, como encuentros especiales, mesas redondas y otras actividades destacadas.

Al vincular la cuenta oficial de Pokémon, se puede acceder a contenido exclusivo y recibir notificaciones importantes.

La nueva app permite llevar
Qué es Pokémon Go

Pokémon GO es un videojuego de realidad aumentada para dispositivos móviles, desarrollado por Niantic en colaboración con Nintendo y The Pokémon Company.

Lanzado en 2016, permite a los jugadores capturar Pokémon que aparecen en el mundo real a través del uso del GPS y la cámara del teléfono.

El juego anima a los usuarios a salir y explorar su entorno para encontrar criaturas, visitar Poképaradas, combatir en gimnasios y participar en eventos especiales.

Pokémon GO combina la nostalgia de la franquicia con tecnología innovadora, convirtiéndose en un fenómeno global que promueve la actividad física y la interacción social.

El objetivo de esta experiencia
Cómo empezar a usar Pokémon Go

Para empezar a usar Pokémon GO, solo necesitas un teléfono con GPS y conexión a internet.

  1. Instala Pokémon GO desde Google Play (Android) o App Store (iOS).
  2. Puedes registrarte con tu cuenta de Google, Facebook, Apple o con un Pokémon Trainer Club.
  3. Elige tu apariencia y nombre de entrenador.
  4. Al comenzar, podrás elegir entre Bulbasaur, Charmander o Squirtle.
  5. Así podrás ver Pokémon en tu entorno real mediante realidad aumentada (opcional).
  6. Muévete en la vida real para encontrar Pokémon, Poképaradas y gimnasios en el mapa del juego.
  7. Lanza Poké Balls para capturar criaturas y agrandar tu Pokédex.
  8. Completa misiones, participa en eventos y combate para ganar experiencia.
El lanzamiento de estos nuevos
Cuál es la diferencia entre estas aplicaciones

Pokémon GO y Pokémon Events son dos aplicaciones oficiales del universo Pokémon, pero con funciones distintas.

Pokémon GO es un juego de realidad aumentada que invita a los usuarios a explorar el mundo real para capturar criaturas, participar en batallas y completar misiones. Está diseñado para jugarse de forma continua y al aire libre.

Por otro lado, Pokémon Events es una herramienta pensada para quienes asisten a eventos oficiales como el Campeonato Mundial Pokémon.

Permite consultar la agenda, registrarse en actividades y seguir encuentros especiales. Mientras Pokémon GO ofrece una experiencia de juego, Pokémon Events funciona como guía para eventos presenciales.

Pokémon Events está diseñado para
Para quiénes es ideal Pokémon Events

Pokémon Events es ideal para los fanáticos que asisten a eventos oficiales de la franquicia, como el Campeonato Mundial Pokémon o torneos regionales. La app está pensada especialmente para jugadores competitivos, entrenadores, espectadores y familias que quieren aprovechar al máximo su visita.

Permite acceder a una agenda personalizada, registrarse en actividades, encontrar ubicaciones clave y seguir eventos como encuentros, paneles o mesas redondas.

Temas Relacionados

PokémonAplicación móviliPhoneAndroidTecnologíaLo último en tecnología

