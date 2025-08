My Hero Academia: conoce el videojuego disponible de forma gratuita en PlayStation

El videojuego está disponible para PS4. (My Hero Academia)

Desde el 5 de agosto, My Hero One’s Justice 2 estará disponible sin costo adicional para los suscriptores de PlayStation Plus. Este título, valorado en 40 dólares en su edición estándar, forma parte del catálogo mensual de juegos gratuitos de PS Plus y se suma a las celebraciones por el 15° aniversario del servicio, que este mes ofrece beneficios especiales para los usuarios.

Inspirado en el exitoso manga y anime My Hero Academia, el juego propone combates en 3D con personajes emblemáticos como Deku, Bakugo, All Might y Shigaraki. Cada batalla permite revivir escenas clave de la historia, haciendo uso de los Quirks más representativos en escenarios altamente destructibles y visualmente espectaculares. Su fidelidad estética y jugabilidad accesible lo convierten en una opción ideal tanto para fans como para jugadores ocasionales.

My Hero One’s Justice 2 destaca por su enfoque en peleas rápidas y estratégicas, donde cada personaje refleja fielmente sus habilidades especiales. Aunque su precio habitual es de 40 dólares, quienes cuenten con una suscripción activa a PS Plus podrán disfrutarlo gratuitamente, en una oportunidad perfecta para sumergirse en el universo de los héroes de UA sin gastar un dólar.

My Hero One’s Justice 2. (My Hero Academia)

Disponible para PS4, el videojuego ofrece una experiencia de combate vibrante protagonizada por los héroes y villanos más populares de My Hero Academia. El juego se destaca por su jugabilidad accesible, que combina ataques especiales, combos aéreos y mecánicas intuitivas, lo que permite que tanto los fans del anime como los jugadores casuales disfruten enfrentamientos emocionantes y llenos de acción.

Otros juegos gratis de PlayStation Plus

A partir del martes 5 de agosto, además de My Hero One’s Justice 2, se sumarán al catálogo de PlayStation Plus los títulos Lies of P y DayZ, ampliando así la oferta para los suscriptores del servicio.

Lies of P ofrece una versión retorcida y sombría del clásico cuento de Pinocho, con una jugabilidad inspirada en los títulos souls-like. En esta historia, el jugador encarna a una marioneta mecánica que atraviesa una ciudad decadente y plagada de amenazas en busca de su creador, el Sr. Geppetto. La atmósfera oscura y la acción desafiante se potencian gracias al uso del motor gráfico Unreal Engine.

Control PlayStation 4 Dualshock. (Genbeta)

En contraste, DayZ propone una experiencia de supervivencia en mundo abierto, ambientada en un entorno postapocalíptico. El objetivo principal no es solo resistir a los infectados, sino también enfrentarse a otros jugadores en línea. El juego combina exploración, administración de recursos, creación de objetos y decisiones estratégicas, todo dentro de un contexto multijugador masivo que aporta un nivel constante de tensión e imprevisibilidad.

Cómo acceder a los juegos de PS Plus en agosto de 2025

Para descargar los títulos gratuitos de PS Plus en agosto de 2025, es necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de los niveles del servicio. A continuación, te mostramos las tarifas disponibles para cada plan:

PlayStation Plus Essential

1 mes: 11,99 dólares

12 meses: 64,99 dólares

PlayStation Plus Extra

1 mes: 14,99 dólares

3 meses: 39,99 dólares

12 meses: 107,99 dólares

PlayStation Plus Premium

1 mes: 17,99 dólares

3 meses: 59,99 dólares

12 meses: 129,99 dólares

Con cualquiera de estas opciones, los suscriptores pueden acceder a los juegos mensuales sin costo adicional mientras mantengan su suscripción activa.

Inspirado en el exitoso manga y anime My Hero Academia, el juego propone combates en 3D con personajes emblemáticos como Deku, Bakugo, All Might y Shigaraki. (My Hero Academia)

De qué trata My Hero Academia

My Hero Academia narra la historia de Izuku Midoriya, un joven que vive en un mundo donde la mayoría de las personas poseen superpoderes llamados “Quirks”. A pesar de nacer sin habilidades especiales, Midoriya sueña con convertirse en un gran héroe y proteger a quienes lo rodean.

La serie sigue su ingreso a la UA High School, una prestigiosa academia de héroes, donde entrena junto a otros jóvenes aspirantes y enfrenta diferentes desafíos. My Hero Academia explora temas como la justicia, la amistad y la lucha por superarse frente a la adversidad.