Por qué usar un gestor de contraseñas resguarda mejor las claves y toda la información sensible

Durante años, los gestores de contraseñas se promocionaron como la solución para recordar nuestras claves online. Pero lo cierto es que estos programas son mucho más que eso: pueden convertirse en verdaderas cajas fuertes digitales para guardar toda clase de datos sensibles. Desde el número de afiliado a la prepaga hasta el código de la cochera o una copia escaneada del título de propiedad.

“El verdadero valor de un gestor de contraseñas no es solo que recuerde claves, sino que te dé acceso rápido y seguro a todos tus secretos personales”, escribió The Wall Street Journal en una reciente columna dedicada al tema. Y no se trata solo de comodidad. Centralizar este tipo de información también puede ser crucial para facilitarle la vida a nuestros seres queridos si algún día llegamos a faltar.

¿Qué se puede guardar?

La lista es amplia y muchas veces inesperada: pasaportes, licencias de conducir, números de socio, cuentas bancarias, pólizas de seguros, membresías de cadenas hoteleras, contraseñas del WiFi o incluso documentos como partidas de nacimiento, títulos de vehículos y escrituras. “Cuanta más información agregues, más conveniente será tu gestor”, resume el WSJ.

También se pueden almacenar datos médicos importantes, como el grupo sanguíneo o los medicamentos habituales. En familias con hijos, incluso puede facilitar la inscripción escolar o la atención en una guardia médica. ¿Tu contador te pide el CBU para la declaración de Ganancias? Basta con copiarlo desde la app.

¿Qué gestor elegir?

Hay opciones para todos los perfiles. Algunas son gratuitas con funciones limitadas, y otras más completas pero pagas. Entre las recomendadas por el WSJ están:

1Password (unos 36 dólares al año): permite personalizar categorías y almacenar desde licencias de software hasta tarjetas de puntos.

Dashlane (60 dólares anuales): destaca por su capacidad para guardar distintos tipos de identificaciones, como el número de seguro social o datos impositivos.

Bitwarden y Proton Pass ofrecen versiones gratuitas sólidas, aunque requieren pagar para acceder a funciones como archivos adjuntos o uso familiar.

También se mencionan los gestores integrados de Apple y Google, que si bien funcionan bien dentro de sus propios ecosistemas, son limitados en cuanto al tipo de información que permiten guardar. Y una advertencia: Microsoft Authenticator eliminará el almacenamiento de contraseñas el 1° de agosto, por lo que conviene migrar antes de esa fecha si uno utiliza esa herramienta.

Seguridad ante todo

El principal temor que muchos tienen —y con razón— es si es seguro guardar todos los datos más personales en un solo lugar. Pero según los expertos, los gestores recomendados trabajan con arquitectura de conocimiento cero, lo que significa que ni siquiera la empresa que los ofrece tiene acceso a la información. “Solo tu contraseña maestra puede descifrar tu bóveda”, explican. Y esa contraseña no se almacena en ningún servidor.

Para reforzar la protección, es clave habilitar la autenticación de dos factores y nunca descargar versiones pirateadas o gratuitas desde sitios poco confiables, ya que podrían contener malware diseñado para robar contraseñas.

“El objetivo no es cuántos huevos pones en la canasta, sino cuán bien protegida está esa canasta”, resume el WSJ. La clave: una contraseña maestra larga, compleja y única.

Pensar en el futuro

Más allá de la organización personal, este tipo de sistemas puede facilitar enormemente la tarea a quienes deban encargarse de nuestros asuntos si ya no estamos. Muchos gestores permiten configurar un acceso de emergencia, o incluso se puede imprimir la clave maestra y guardarla junto al testamento o en una caja fuerte.

El WSJ concluyó, “Estás haciendo una doble tarea: simplificás tu vida cotidiana y a la vez le evitás a tus seres queridos tener que rastrear información vital en un momento difícil”.

En un mundo donde los datos personales son cada vez más sensibles —y más dispersos—, centralizarlos de forma segura puede ser una de las decisiones digitales más inteligentes que podemos tomar.