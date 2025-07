Glosario de tecnología: qué significa Tipos de redes sociales

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Tipos de redes sociales

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Freepik)

Las redes sociales son sitios web o aplicaciones que permiten a los usuarios conectarse, interactuar y compartir contenido. Existen diferentes tipos de redes sociales, incluyendo las redes sociales para el networking profesional, las redes sociales para compartir fotos y videos, las redes sociales para los juegos en línea y las redes sociales para el marketing.

¿Tiene usted alguna cuenta en redes sociales? Si es así, ¿sabe qué tipo de red social es? Hay muchos tipos diferentes de redes sociales y cada uno tiene sus propias características únicas. A continuación se presentan los diferentes tipos de redes sociales y sus características para que pueda conocerlas mejor.

Tipos de redes sociales

Las redes sociales son una parte integral de nuestras vidas. Nos permiten mantenernos en contacto con nuestros seres queridos, compartir nuestras experiencias y conectarnos con otras personas que comparten nuestros intereses.

A medida que la tecnología ha evolucionado, también lo han hecho las redes sociales. Ya no se trata solo de sitios web como Facebook o Twitter, sino que también tenemos aplicaciones móviles, juegos en línea y otros servicios en línea que nos permiten interactuar con otros usuarios.

Entonces, ¿cuál es el mejor tipo de red social para usted? Depende de lo que busque y de sus preferencias personales. Aquí hay algunos ejemplos de los diferentes tipos de redes sociales disponibles:

Facebook: Facebook es probablemente la red social más popular en el mundo. Es un sitio web gratuito que le permite conectarse con amigos y familiares, compartir fotos y videos, publicar actualizaciones sobre lo que está pasando en su vida y mucho más. También puede usar Facebook para encontrar grupos e intereses similares a los suyos, así como para seguir a otras personas y marcas. Twitter: Twitter es un sitio web gratuito y una red social basada en microblogging. En Twitter, los usuarios publican actualizaciones breves llamadas «tuits» de 140 caracteres o menos. Puede seguir a otros usuarios para ver sus tuits en su «feed» personalizado, así como buscar términos relevantes para encontrar tuits sobre temas específicos. También puede marcar sus tuits como favoritos o incluso reenviarlos (retwittear) a otros usuarios. LinkedIn: LinkedIn es una red social diseñada principalmente para profesionales y empresarios. Le permite crear un perfil profesional detallado, buscar empleo o promocionar su negocio/empresa e interactuar con otros profesionales similares a usted. LinkedIn también ofrece grupos temáticos donde puede discutir ideas e intercambiar información útil con otros miembros del grupo.

¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas?

Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha buscado formas de comunicarse. En la actualidad, con el avance de la tecnología, existen muchas maneras de hacerlo. Las redes sociales son una de ellas.

Según Statista, en 2020, el número de usuarios activos de redes sociales en todo el mundo era de 3,96 mil millones. Y se espera que este número aumente a 4,41 mil millones para 2025.

Las redes sociales más utilizadas en 2020 fueron Facebook, YouTube, WhatsApp y Facebook Messenger. Estas cuatro plataformas tenían aproximadamente 2,70 mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo.

Facebook es la red social más grande del mundo. Fue creada por Mark Zuckerberg en 2004 y tiene sede en Menlo Park, California. Según Statista, Facebook tenía 2,70 mil millones de usuarios activos mensuales en 2020. YouTube es un sitio web para compartir videos que fue creado por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim en 2005. Actualmente es propiedad de Google y tiene sede en San Bruno, California. Según Statista, YouTube tenía 2 mil millones de usuarios activos mensuales en 2020. WhatsApp es una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes que permite a los usuarios realizar llamadas y chatear con otros usuarios que también tienen la aplicación instalada. WhatsApp fue creado por Jan Koum y Brian Acton en 2009 y actualmente está disponible en más de 180 países. Según Statista, WhatsApp tenía 1,6 mil millones de usuarios activos mensuales en 2020. Facebook Messenger es una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes que permite a los usuarios chatear entre sí así como hacer llamadas y video llamadas. Facebook Messenger fue creado por David Marcus, Andrew Bosworth, Jonathan Matus y Eduardo Saverin (también cofundador of Facebook). La aplicación se lanzó por primera vez como parte del sitio web Facebook pero se convirtió posteriormente en un producto independiente. Según Statista, Facebook Messenger tenía 1,3 mil millones de usuarios activos mensuales durante 2020.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que rápidamente avanza.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, extraños, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.