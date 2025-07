Trixie Mattel y su canción ‘Gay HBO Max song’ ya está disponible en Spotify, Apple Music y más plataformas streaming

El tema se lanzó primero con un videoclip en redes, pero por su éxito, ahora está en Spotify, Apple Music y más. (HBO Max)

La canción ‘GAY HBO MAX SONG’ creada por la drag queen y DJ Trixie Mattel para HBO Max ya está disponible en Spotify, Apple Music y otras plataformas de música, tras volverse viral en redes sociales. El tema incluye frases icónicas de personajes como Cassie Howard, Maddie Pérez y Tanya McQuoid, extraídas de las populares series Euphoria y The White Lotus.

En la canción ‘GAY HBO MAX SONG’ se escuchan fragmentos de personajes como Cassie Howard (interpretada por Sydney Sweeney) en Euphoria, con la frase “I never ever been happier”; Maddie Pérez (Alexa Demie), que dice “You better be joking”; y Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge) con “These gays, they’re trying to murder me”, en The White Lotus.

Para buscar la canción en estas plataformas solo hay que escribir “GAY HBO MAX SONG” en el buscador o buscar por el nombre de Trixie Mattel. En el caso de Spotify, la drag y DJ cuenta con más de 224.000 oyentes mensuales.

“Este lanzamiento es un homenaje al entusiasmo de la comunidad y una forma de mantener viva la energía festiva y celebrar el Orgullo durante todo el año”, explica HBO Max.

El logo actual e interfaz de HBO Max es negro. Antes era azul. (HBO Max)

Quién es Trixie Mattel

Trixie Mattel es el nombre artístico de Brian Michael Firkus, una destacada drag queen, cantante, DJ, actriz, empresaria y personalidad de internet estadounidense.

Nació el 23 de agosto de 1989 en Silver Cliff, Wisconsin, y es reconocida por su participación en la séptima temporada de RuPaul’s Drag Race, donde fue eliminada en el episodio cuatro, pero regresó y terminó en sexto lugar. Posteriormente, ganó la tercera temporada de RuPaul’s Drag Race: All Stars en 2018.

Además de su carrera en el drag, Trixie ha desarrollado una exitosa carrera musical. Su estilo ha evolucionado desde el folk y country en sus primeros álbumes, hasta un sonido “electro-folk” en su tercer álbum, Barbara (2020), y “power pop” en su cuarto álbum, The Blonde & Pink Albums (2022).

En el ámbito empresarial, es fundadora y CEO de Trixie Cosmetics, una marca de maquillaje lanzada en 2019. Su estilo y estética están fuertemente influenciados por su amor por las muñecas Barbie, lo que se refleja en su imagen y en el nombre artístico que eligió.

Su estilo y nombre artístico están inspirados en su pasión por las muñecas Barbie. REUTERS/Mike Blake

Cambio de nombre de HBO Max

HBO Max volverá a llamarse HBO Max después de haber sido renombrado como Max durante un tiempo .

Esta decisión de Warner Bros. Discovery implica que la plataforma de streaming regresará a su nombre original, según informaron varios medios.El cambio de nombre a Max había ocurrido en 2023 tras la fusión de WarnerMedia y Discovery, pero ahora, menos de dos años después, se ha decidido revertir la medida.

“El sólido crecimiento que hemos experimentado en nuestro servicio global de streaming se basa en la calidad de nuestra programación. Hoy, recuperamos HBO, la marca que representa la más alta calidad en medios, para impulsar aún más ese crecimiento en los próximos años”, aseguró David Zaslav, presidente y CEO de Warner Bros. Discovery (WBD).

Desde la perspectiva de los suscriptores, la principal duda era si se modificaría el acceso al servicio, las tarifas o el procedimiento para migrar apps y cuentas. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Qué implica el regreso de HBO Max para los usuarios

Desde el punto de vista de los suscriptores, la mayor preocupación era si habría cambios en el acceso al servicio, en las tarifas o en el proceso para migrar apps y cuentas.

No obstante, esta vez el rebranding fue mucho menos disruptivo que en 2023, cuando el cambio de HBO Max a Max implicó actualizar aplicaciones y adaptarse a una nueva interfaz.

La reconfiguración de Warner Bros. Discovery divide operaciones entre streaming y TV lineal.(Créditos: HBO)

En esta ocasión, lo más importante permanece igual:

El catálogo sigue incluyendo las mismas películas, series y documentales, con contenido de Warner Bros., DC, Cartoon Network y Discovery.

Las tarifas de suscripción no han cambiado.

Los perfiles, listas y contenido guardado se mantienen sin alteraciones.

La aplicación conserva su funcionalidad, con un rediseño visual que recupera los colores y el logo clásico de HBO.

La única novedad que perciben los usuarios de inmediato radica en la imagen visual del sitio:el logo de HBO Max reemplaza al de Max y el color negro regresa como elemento dominante de la interfaz,en substitución del azul que había caracterizado el branding.