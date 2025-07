Los mejores juegos de Pokémon para jugar en Nintendo Switch en 2025

Los mejores juegos de Pokémon para Nintendo Switch. (Foto: Nintendo)

Pokémon no solo es una franquicia de videojuegos; es un fenómeno cultural global. Desde su debut en los años 90, la saga creada por Nintendo, Game Freak y Creatures Inc. ha evolucionado hasta convertirse en una de las marcas más rentables del planeta.

Además de conquistar el mundo con su anime, juguetes y cartas coleccionables, la serie sigue dominando la escena gamer, especialmente en consolas como la Nintendo Switch, donde ofrece una variedad de títulos para todo tipo de jugadores.

Con tantas opciones disponibles, desde remakes clásicos hasta aventuras completamente nuevas, elegir el mejor juego de Pokémon para tu consola puede ser complicado.

Por eso, elaboramos este ranking actualizado con los 11 mejores títulos disponibles en 2025, excluyendo aquellos que han quedado en el olvido, como Pokémon Quest o Pokkén Tournament DX.

Una saga para todos los gustos

La consola híbrida de Nintendo se ha convertido en el hogar perfecto para la franquicia. Aquí no solo encontramos las entregas principales que siguen la evolución natural de los entrenadores y sus criaturas, sino también experimentos jugables que exploran géneros como el MOBA, la simulación de cafetería, los juegos de fotografía e incluso la investigación detectivesca.

Uno de los títulos más destacados es Leyendas Pokémon: Arceus, una propuesta que rompió con la fórmula clásica al presentar un mundo abierto lleno de libertad. Aunque su rendimiento técnico dejó que desear, fue celebrado por su innovación. En la misma línea, Pokémon Escarlata y Púrpura también abrazaron el mundo abierto, aunque cargaron con críticas por bugs y problemas de rendimiento.

Puede encontrar una gran variedad de juegos de Pokémon para Nintendo Switch. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Para quienes buscan una experiencia más relajada, New Pokémon Snap ofrece una vuelta al icónico juego de fotografía, mientras que Pokémon Café ReMix transforma a los Pokémon en clientes de una cafetería que debemos gestionar. Ambos títulos brillan por su originalidad y estética cuidada.

Remakes, nostalgia y batallas en equipo

La nostalgia tiene un lugar especial en Nintendo Switch. Juegos como Pokémon: Let’s Go, Pikachu! y Let’s Go, Eevee! retoman la historia de Kanto con un diseño visual renovado y un sistema de captura inspirado en Pokémon GO.

También destacan Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, aunque su recepción fue mixta debido a su estilo gráfico “chibi” y la falta de novedades.

Pokémon Legends: Z-A, de Nintendo.

En cuanto a combates en tiempo real y acción colaborativa, Pokémon Unite ofrece una propuesta inesperada pero exitosa: un MOBA gratuito al estilo League of Legends, en el que cinco jugadores deben coordinar estrategias y habilidades Pokémon para vencer al equipo contrario. El juego ha conseguido una base sólida de usuarios tanto en consola como en móviles.

Pokémon Mundo Misterioso: Equipo de Rescate DX también merece mención. Este remake del querido spin-off permite controlar directamente a los Pokémon en mazmorras, en una historia más emocional que la media.

La evolución sigue y se juega en Switch

Los títulos de la octava generación, Pokémon Espada y Escudo, aunque criticados por no incluir a todos los Pokémon, representaron un punto de inflexión al presentar el Área Silvestre, un espacio más libre dentro del juego tradicional. Con expansiones como Isla de la Armadura y Nieves de la Corona, se ampliaron significativamente las posibilidades del jugador.

Por otro lado, Detective Pikachu: El Regreso retoma el universo del carismático detective eléctrico amante del café. Aunque más enfocado en la narrativa que en los combates, este título aporta variedad al catálogo y demuestra que Pokémon puede brillar en otros géneros.

El videojuego busca que el jugador resuelva casos entrevistando humanos y pokémon. (Nintendo)

¿Cuál deberías jugar primero?

La elección depende de tu perfil como jugador. Si prefieres la experiencia tradicional con combates y exploración, títulos como Arceus, Escarlata/Púrpura o Espada/Escudo son imprescindibles. Si quieres algo relajado y creativo, Snap o Café ReMix son grandes opciones. ¿Buscas nostalgia? Let’s Go o los remakes de Sinnoh pueden ser tu punto de partida.

Nintendo Switch ofrece una de las bibliotecas más completas y diversas de la historia de Pokémon. Ya seas fan veterano o nuevo entrenador, hay un juego para ti y posiblemente más de uno. Así que prepara tus Poké Balls y empieza la aventura.