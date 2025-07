Actualmente, WhatsApp no ofrece una opción para desactivar por completo Meta AI. (unoentrerios.com.ar)

A pesar de la integración del asistente Meta AI, representado por el círculo azul, WhatsApp no permite deshabilitar por completo esta función desde la propia aplicación. Una de las vías sugeridas es instalar versiones anteriores de WhatsApp que no cuenten con este asistente, aunque esta práctica se desaconseja, ya que puede poner en peligro la seguridad del dispositivo y exponerlo a vulnerabilidades no corregidas.

En lugar de retroceder a versiones desactualizadas, existen formas prácticas de limitar la exposición a Meta AI.

Cómo desactivar la Meta AI de WhatsApp

Actualmente, WhatsApp no ofrece una opción para desactivar por completo Meta AI, el asistente de inteligencia artificial representado por el círculo azul en la aplicación. Sin embargo, es posible minimizar su presencia.

No interactuar con el asistente: Evitar responder a mensajes o iniciar nuevas conversaciones con Meta AI restringe la cantidad de datos compartidos.

Eliminar el chat con Meta AI: Es posible borrar la conversación como cualquier otro chat de WhatsApp, simplemente seleccionando la opción de eliminar chat.

Limpiar el historial conversacional: Al enviar el comando “/reset-ai” en el chat con Meta AI, el usuario puede solicitar el borrado de las interacciones almacenadas en los servidores de la compañía.

En lugar de tratar de desinstalar la inteligencia artificial, los usuarios pueden optar por minimizar su impacto.

Cabe señalar que, aunque se sigan estos pasos, el ícono azul seguirá visible en la interfaz y la herramienta podrá reactivarse si el usuario inicia una nueva conversación con Meta AI.

Cómo proteger tu privacidad al usar Meta AI en WhatsApp

Para quienes decidan aprovechar las funciones de Meta AI, es esencial tomar precauciones para resguardar la privacidad y los datos personales. Se recomienda no compartir información sensible, revisar las configuraciones de privacidad y mantenerse informado sobre los cambios en las políticas del servicio.

Meta ha aclarado que la IA solo tiene acceso a los mensajes en los que se le menciona directamente o a aquellos que se comparten explícitamente por el usuario. No existe acceso a los mensajes privados o a otras conversaciones fuera de las interacciones dirigidas.

Meta AI proporciona a los usuarios de WhatsApp la capacidad de interactuar para resolver consultas sobre temas generales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, las acciones del asistente están sujetas a las políticas de privacidad y condiciones de uso que Meta ha publicado, donde se especifica que las respuestas generadas pueden ser revisadas, almacenadas temporalmente y utilizadas para mejorar el sistema.

La compañía también advierte que los mensajes creados automáticamente pueden contener errores, por lo que solicita la colaboración de los usuarios para perfeccionar el asistente mediante comentarios.

Principales funciones de Meta AI en WhatsApp

Meta AI proporciona a los usuarios de WhatsApp la capacidad de interactuar para resolver consultas sobre temas generales, obtener datos de interés, recibir pronósticos del clima o buscar recetas. Por ejemplo, al organizar un viaje con amigos, se puede preguntar sobre destinos turísticos o actividades y obtener respuestas inmediatas al mencionar a la IA en el grupo.

El asistente también cuenta con la opción de generar imágenes a partir de descripciones, permitiendo así solicitudes creativas, como la creación de ilustraciones personalizadas bajo demanda.

La integración de Meta AI en WhatsApp ha cambiado la experiencia de millones de usuarios al sumar un asistente basado en inteligencia artificial. META

Otras herramientas útiles incluyen la traducción de textos entre diferentes idiomas, facilitando la comunicación internacional, así como la redacción automática de mensajes, listas, descripciones u otros textos según las instrucciones proporcionadas.

Otras opciones de inteligencia artificial disponibles en WhatsApp

Entre las utilidades adicionales basadas en IA que WhatsApp ofrece, destacan:

Creación de fotos de perfil con IA: Los usuarios pueden generar imágenes de perfil originales a través de la inteligencia artificial directamente desde los ajustes de la aplicación, tanto en Android como en iOS. Basta con seleccionar la opción correspondiente, escribir una breve descripción y dejar que la IA proponga distintas opciones.

Interacción con chatbots personalizados: WhatsApp también permite conversar con diferentes bots desarrollados en base a personajes famosos o figuras imaginarias. Estos asistentes simulan la personalidad y el estilo de figuras reconocidas, facilitando respuestas personalizadas y experiencias más interactivas para los usuarios.

Con el avance de la inteligencia artificial dentro de WhatsApp, los usuarios cuentan con múltiples herramientas que pueden gestionar según sus preferencias y necesidades, eligiendo hasta qué punto desean interactuar o personalizar su experiencia en la plataforma.