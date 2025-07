Android 16 llega con errores: usuarios de Pixel 9 reportan importante problema en notificaciones

Usuarios de Pixel 9 reportan problemas con Android 16 tras su actualización. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

La última versión del sistema operativo móvil de Google, Android 16, ha traído consigo importantes mejoras y valoraciones positivas entre los usuarios del ecosistema Pixel. Sin embargo, no todo son buenas noticias.

Algunos propietarios de dispositivos de la serie Pixel 9 han comenzado a reportar problemas serios con la gestión de notificaciones, un fallo que está generando frustración en la comunidad y que, hasta ahora, no cuenta con una solución oficial por parte de Google.

El fallo ha sido identificado principalmente en modelos como el Pixel 9 Pro XL. Usuarios afectados relatan que ciertas notificaciones, en especial las de aplicaciones como Discord, Reddit y Gmail, no llegan o desaparecen pocos minutos después de haber sido mostradas en la barra de notificaciones. En algunos casos, ni siquiera llegan a aparecer, lo que ha llevado a muchos a perder mensajes importantes o a no estar al tanto de información urgente.

Android 16 llegó a los teléfonos Pixel 9, pero algunos modelos reportan problemas. (Foto: Google)

La plataforma Reddit se ha convertido en el principal espacio donde los usuarios están compartiendo sus experiencias y tratando de encontrar respuestas. Uno de los testimonios más citados es el de un usuario que recientemente actualizó de un Pixel 6 Pro al Pixel 9 Pro XL.

Según describe, desde la instalación de Android 16 ha notado la ausencia de notificaciones en varias aplicaciones, incluyendo su gestor de correo. “Me he perdido notificaciones de mi aplicación de correo porque no aparecen. No es el caso con todas las aplicaciones, sin embargo, algunas funcionan bien, lo cual es confuso”, explica.

Este comportamiento inconsistente es uno de los aspectos más desconcertantes del fallo, ya que no afecta de forma uniforme a todas las apps. La situación es especialmente preocupante en el caso de Gmail, una herramienta clave en la vida digital de millones de personas, donde la falta de notificaciones puede derivar en pérdidas de comunicación importantes.

Usuarios de Pixel 9 aseguran que las notificaciones en Android 16 "desaparecen". (Google)

Hasta el momento, Google no ha emitido ninguna respuesta pública a través de sus canales oficiales ni ha actualizado su página de soporte para confirmar el problema. Ante esta falta de información, la comunidad recomienda a los usuarios que se vean afectados por este bug que reporten el fallo en los foros oficiales de Google, con la esperanza de que una mayor visibilidad motive una solución más rápida.

Algunas teorías han comenzado a circular entre los usuarios que buscan entender el origen del error. Una de las hipótesis más compartidas apunta a que la función de Batería Adaptable, incluida en Android 16, podría estar interfiriendo con las notificaciones en segundo plano. Sin embargo, varios usuarios afirman que incluso desactivando esta función, el problema persiste, descartando esa como una solución definitiva.

Por ahora, no existe un método garantizado para resolver este fallo. Mientras tanto, los usuarios de dispositivos Pixel 9 deben estar atentos a posibles actualizaciones de software o parches que Google pueda lanzar en las próximas semanas.

Esta versión de Android es compatible en primera instancia con modelos de Google Pixel. (Google)

Aquellos que dependan críticamente de las notificaciones para su trabajo o vida diaria podrían considerar revisar manualmente sus apps con mayor frecuencia, al menos hasta que se confirme una solución.

La situación plantea una vez más la dificultad que enfrentan los desarrolladores al lanzar nuevas versiones de sistemas operativos, especialmente cuando estas introducen cambios que pueden tener efectos no deseados en funciones clave como las notificaciones.

Android 16 ha sido bien recibido en términos generales, pero este tipo de problemas pone en evidencia la importancia de una comunicación clara por parte de las empresas tecnológicas y de una respuesta rápida ante errores que impactan directamente en la experiencia del usuario.