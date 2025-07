Glosario de tecnología: qué significa Coste por mil (CPM)

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué significa Coste por mil (CPM)

El coste por mil o CPM es aquel modelo empleado para los medios de comunicación como la televisión, la radio, las revistas y los periódicos para calcular el costo de una campaña por cada 1.000 personas que consuman el contenido.

Por lo tanto, podemos decir que el punto de referencia más importante en este modelo es la cantidad de consumidores.

Para sacar el cálculo CPM se hace uso de una fórmula en donde se divide toda la inversión de los costes publicitarios entre el alcance por la cantidad de personas.

Fórmula para sacar el CPM

CPM = (costes publicitarios/alcance) x 1000

Por ejemplo: Si un anuncio tiene un precio de 200$ con un alcance de 15.000 consumidores, tenemos que el coste por mil sería de 13,3$

Quedando así la fórmula:

CPM = (200/15000) x 1000

Explicación del coste por mil

El coste por mil también puede ser aplicado para páginas webs, calculando la cantidad de visitantes que ingresen a ella. De igual forma, este modelo de cálculo es empleado en medios más tradicionales como la radio o la TV. A continuación, mencionaremos los principales medios.

Televisión : El cálculo se realiza por la cantidad de televidentes, analizando el rating del programa donde se emitió el anuncio publicitario. Radio : Al igual que el anterior, este también se calcula por el rating que obtuvo el programa donde se dio la publicidad, haciendo un análisis de la cantidad de oyentes. Revistas : Para la imprenta se realiza un cálculo por el rango de circulación del material. Online : Como ya mencionamos, las páginas webs también pueden usar este modelo de negocio calculando la cantidad de visitas que reciba el sitio.

Otras formas donde se puede emplear el CPM:

Rango bruto : Este cálculo se puede usar por ejemplo para una oficina, sacando el cálculo de la cantidad de empleados. Este rango bruto pretende calcular la cantidad total de personas. Rango neto : Para este rango se asume que solo una persona percibirá el anuncio publicitario como, por ejemplo, las visitas únicas en los sitios webs.

Ventajas y desventajas del CPM

Estas son algunas de las ventajas y desventajas que presenta este modelo de cálculo:

Ventajas: Se puede comparar los precios de acuerdo con cada medio donde se empleará la publicidad. Se puede sacar un cálculo más preciso de los costos. Es más económico que el modelo CPC.

Desventajas: No se puede medir la calidad de los consumidores. No se puede saber el sector de los consumidores. Tampoco se puede medir al instante si la publicidad fue efectiva o no.

Para saber si nos conviene usar o no el CPM es de vital importancia saber nuestro tipo de campaña y así decidir si elegiremos dicho modelo o nos vamos por otro como el CPC (coste por clic) o el CPA (coste por adquisición).

