OpenAI apuesta por chips de Google para impulsar ChatGPT

La decisión de OpenAI de alquilar chips de inteligencia artificial de Google marca un cambio estratégico clave al complementar la infraestructura que tradicionalmente dependía de Nvidia y Microsoft, con el fin de enfrentar la creciente demanda global de cómputo.

OpenAI ha comenzado a alquilar chips de inteligencia artificial de Google para potenciar ChatGPT y otros productos, según informó una fuente cercana al asunto a la agencia Reuters el viernes.

Esta decisión marca un giro relevante en la estrategia tecnológica de OpenAI, que hasta ahora figuraba entre los mayores compradores de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia para entrenar modelos de inteligencia artificial y realizar tareas de inferencia, es decir, cuando un modelo utiliza su conocimiento adquirido para hacer predicciones o tomar decisiones a partir de nueva información.

La colaboración entre OpenAI y Google representa un acontecimiento inesperado en el sector de la inteligencia artificial, donde ambas compañías compiten por el liderazgo en innovación y desarrollo de productos. Según Reuters, OpenAI planeó incorporar el servicio de Google Cloud para satisfacer la creciente demanda de capacidad de cómputo, una necesidad que ha ido en aumento debido a la popularidad y expansión de herramientas como ChatGPT. Esta alianza, revelada en exclusiva por Reuters a principios de mes, subraya la magnitud de los desafíos técnicos y logísticos que enfrentan las empresas líderes en inteligencia artificial.

Para Google, el acuerdo con OpenAI coincide con la expansión de la disponibilidad externa de sus unidades de procesamiento tensorial (TPU), un tipo de chip desarrollado internamente y que, hasta hace poco, se reservaba para uso exclusivo de la compañía.

Esta apertura ha permitido a Google atraer a clientes de alto perfil, como Apple, así como a startups emergentes como Anthropic y Safe Superintelligence, ambas fundadas por antiguos líderes de OpenAI y consideradas competidoras directas en el ámbito de la inteligencia artificial generativa.

OpenAI comenzó a utilizar unidades de procesamiento tensorial de Google mediante el servicio Google Cloud, con el objetivo de reducir los costos de inferencia y responder al alto consumo computacional de herramientas como ChatGPT. EFE/ Etienne Laurent

El paso de OpenAI hacia el alquiler de TPU de Google marca la primera vez que la empresa utiliza de manera significativa chips distintos a los de Nvidia. Este cambio refleja una diversificación en la infraestructura tecnológica de OpenAI, que hasta ahora dependía en gran medida de los centros de datos de Microsoft, uno de sus principales inversores.

Según información citada por Reuters y publicada previamente por The Information, esta decisión podría impulsar a las TPU como una alternativa más económica frente a las GPU de Nvidia, cuyo costo y demanda han aumentado considerablemente en los últimos años.

De acuerdo con el reporte, OpenAI espera que el uso de TPU a través de Google Cloud contribuya a reducir los costos asociados a la inferencia, una de las fases más intensivas en recursos dentro del ciclo de vida de los modelos de inteligencia artificial. La inferencia requiere una infraestructura robusta y eficiente, ya que implica procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real para ofrecer respuestas precisas y rápidas a los usuarios. “OpenAI espera que las TPU, que alquila mediante Google Cloud, ayuden a disminuir el costo de la inferencia”, señala el informe.

No obstante, la colaboración entre ambas compañías tiene límites claros. Según The Information, que cita a un empleado de Google Cloud, la empresa no está alquilando sus TPU más potentes a OpenAI, lo que sugiere que Google mantiene cierto control estratégico sobre el acceso a su tecnología más avanzada. Esta restricción podría responder tanto a consideraciones competitivas como a la necesidad de preservar recursos para sus propios proyectos internos y clientes prioritarios.

A pesar de ser competidores directos en el desarrollo de modelos de lenguaje, OpenAI y Google establecieron una colaboración puntual que refleja la complejidad e interdependencia estratégica del sector tecnológico. REUTERS/Dado Ruvic/

La decisión de OpenAI de diversificar sus proveedores de hardware responde a la presión creciente por optimizar costos y asegurar la disponibilidad de recursos computacionales en un contexto de alta demanda global. Las GPU de Nvidia se han convertido en un recurso codiciado por empresas tecnológicas, laboratorios de investigación y startups, lo que ha generado cuellos de botella y ha elevado los precios en el mercado. Frente a este escenario, la posibilidad de acceder a TPU de Google representa una oportunidad para OpenAI de mantener la escalabilidad de sus servicios y explorar nuevas alternativas tecnológicas.

Por su parte, la incorporación de OpenAI a la cartera de clientes de Google evidencia la capacidad de la compañía para capitalizar su tecnología de inteligencia artificial, tanto en el ámbito del hardware como del software, y acelerar el crecimiento de su negocio en la nube.

“La adición de OpenAI a la lista de clientes de Google muestra cómo el gigante tecnológico ha aprovechado su tecnología de IA interna para impulsar el desarrollo de su negocio cloud”, destaca Reuters. Este movimiento refuerza la posición de Google como proveedor de infraestructura crítica para empresas que lideran la innovación en inteligencia artificial, incluso cuando estas empresas compiten directamente en el mercado de productos y servicios basados en IA.

El acuerdo también ilustra la complejidad de las relaciones en el sector tecnológico, donde la competencia y la colaboración pueden coexistir en función de las necesidades estratégicas y operativas de cada actor. Aunque Google y OpenAI compiten por el desarrollo de modelos de lenguaje avanzados y aplicaciones de inteligencia artificial, la interdependencia en materia de infraestructura y recursos técnicos puede llevar a alianzas puntuales que benefician a ambas partes.

La colaboración entre OpenAI y Google pone de manifiesto cómo la competencia y la cooperación pueden coexistir en el ámbito tecnológico, donde las necesidades estratégicas obligan a alianzas puntuales entre rivales. (Reuters)

En el contexto actual, la demanda de capacidad de cómputo para inteligencia artificial continúa en aumento, impulsada por el crecimiento exponencial de aplicaciones como ChatGPT y la proliferación de modelos generativos en diversos sectores. La decisión de OpenAI de recurrir a Google para complementar su infraestructura tecnológica refleja la dinámica cambiante de un mercado en el que la innovación, la eficiencia y la escalabilidad resultan determinantes para mantener la competitividad.

Tanto Google como OpenAI declinaron hacer comentarios directos sobre el acuerdo cuando fueron contactados por Reuters. Esta reserva sugiere que las negociaciones y los términos específicos de la colaboración permanecen bajo estricta confidencialidad, en línea con la sensibilidad comercial y estratégica que caracteriza a este tipo de acuerdos en la industria tecnológica.

La evolución de esta alianza será observada de cerca por analistas y competidores, ya que podría sentar precedentes sobre cómo las grandes empresas tecnológicas gestionan sus recursos y colaboran en un entorno marcado por la rápida transformación y la competencia global.

“El movimiento de OpenAI hacia el alquiler de TPUs de Google señala la primera vez que la empresa utiliza chips distintos a los de Nvidia de manera significativa”, resalta The Information, subrayando la importancia de este cambio en la estrategia de infraestructura de una de las compañías más influyentes en el desarrollo de inteligencia artificial.

La decisión de OpenAI de alquilar chips de Google para potenciar sus productos representa un hito en la evolución del sector, con implicaciones tanto para la competencia tecnológica como para la gestión de recursos en la era de la inteligencia artificial avanzada.