Glosario de tecnología: qué significa Windows

Qué significa Windows

Windows es el sistema operativo desarrollado por la compañía Microsoft. De igual forma, es uno de los sistemas operativos más conocidos y posee una interfaz gráfica muy amigable para el usuario .

El nombre del sistema operativo viene de su característica principal en donde todas las tareas se ejecutan por medio de una ventana y cada ventana tiene su propio menú y controles.

Además, funciona como un medio de comunicación entre el usuario y el equipo, mejorando la experiencia.

Historia de Windows

El origen del sistema operativo Windows se remonta a diciembre de 1985 cuando Microsoft lanza la primera versión, la cual compitió con Apple.

No obstante, esta versión no tuvo mucha popularidad, ya que el sistema no estaba completo. Tan solo era una extensión gráfica de MS-DOS (uno de los primeros sistemas operativos de la compañía).

Después de varias versiones, Microsoft llegó finalmente a sacar el Windows 95 para el 24 de agosto del mismo año. A partir de esta versión se comercializó mucho más el sistema, ya que contaba con muchos más cambios y novedades en cuanto a su interfaz gráfica, lo que fue bien recibido por el público.

En esta versión se incluyó por primera vez la barra de tareas y el botón de inicio que hoy en día seguimos viendo. Además, también fue la primera versión en soportar la función de Plug and Play.

Versiones más destacadas de Windows

Desde el Windows 1.0, se siguieron sacando nuevas versiones al público con más funcionalidades y herramientas. A continuación, mostramos un resumen de las versiones más destacadas del sistema operativo Windows hasta nuestros días.

Aunque ya se hablaba de otras versiones, esta fue la primera que salió al público de manera oficial. Para usarlo se requería 320 KBs de memoria RAM, una tarjeta gráfica y la unidad de disquete.

El soporte de esta versión duró hasta el 31 de diciembre de 2001.

Windows 3.0

Esta versión de Windows presentó muchos más elementos visuales y fue bien recibido por el público. De este modo, se convirtió en la primera versión en tener tanto éxito que llegó a competir incluso con Apple Macintosh y Commodore Amiga.

En esta versión llegó el famoso juego Buscaminas y el administrador de archivos.

Al igual que el anterior, el soporte duró hasta el 31 de diciembre de 2001.

Windows 95

Conocido como el sistema operativo que marcó una nueva era para Microsoft, Windows 95 mejoró la interfaz gráfica en muchos sentidos, agregando elementos visuales muy importantes como la barra de tareas y el menú de inicio.

Pero no solo eso, sino que en esta versión se incluyó por primera vez Internet Explorer, lo que le dio muy buena fama entre los usuarios.

El soporte estándar culminó el 31 de diciembre del año 2000, pero, de igual forma, tuvo un soporte extendido que duró hasta el mismo año que las versiones anteriores.

Windows XP

Después del gran éxito del Windows 95, Microsoft no había causado tanto impacto hasta que salió el Windows XP, siendo el favorito de muchos por un largo tiempo.

Este sistema operativo llegó en octubre del año 2001, teniendo grandes novedades en cuanto a la interfaz de usuario. Además, este sistema operativo destacó por su gran velocidad.

De igual forma, incluyó funciones como el cifrado de archivos, el soporte para las redes Wifi, la asistencia remota y su versión de 64 bits.

El soporte oficial duró hasta el 14 de abril de 2009 con un soporte extendido hasta el 8 de abril de 2014.

Hoy en día, muchos usuarios siguen usándolo.

Windows Vista

Esta versión, a diferencia de la anterior, tuvo muchas críticas negativas que tuvo.

La empresa, la cual tenía muchas expectativas gracias a la cantidad de nuevas funciones, se llevó una sorpresa cuando la mayoría del público rechazó por completo la versión.

En cuanto a la interfaz gráfica, era mucho más atractiva, pero presentó muchos errores en funcionalidades

El soporte estándar duró hasta el 10 de abril de 2012, mientras que el extendido llegó hasta el 11 de abril de 2017.

Windows 7

Tras el fracaso de Windows Vista, la compañía volvió a recuperarse con Windows 7, una de las versiones más sólidas del sistema operativo. En esta versión se incluyó una nueva barra de tareas, sistema de red y mucho más rendimiento que los anteriores.

El soporte para esta versión fue hasta el 13 de enero de 2015 y el soporte extendido para el 14 de enero de 2020.

Windows 8

Luego de 3 años se lanzó el 26 de octubre una versión que cambiaría por completo la interfaz gráfica como la conocíamos, diseñada principalmente para pantallas táctiles.

No obstante, muchos usuarios no lo aceptaron, lo que hizo que Windows sacara la versión 8.1 para incorporar nuevamente un diseño parecido al de sus versiones anteriores.

Windows 10

Así llega la última versión del sistema operativo lanzada el 29 de julio de 2015. En esta versión llegó por primera vez la herramienta multiplataforma. Además, su interfaz es completamente adaptable a cualquier dispositivo.

De igual forma cuenta con otras novedades como el nuevo navegador Internet Edge que sustituye a Internet Explorer y, a su vez, llega el asistente llamado Cortana que revolucionó por completo el sistema.

El soporte estándar llegará hasta el 9 de enero de 2024, mientras que el extendido hasta el 9 de enero del 2029.

