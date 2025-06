Adiós a los juegos en Netflix: la plataforma retira más de 21 títulos

Netflix retiró sin aviso juegos móviles de su plataforma.

Netflix, el gigante del streaming que durante los últimos años intentó diversificar su oferta con la incorporación de videojuegos móviles, ha dado un paso atrás en esta estrategia.

La compañía ha comenzado a eliminar silenciosamente varios títulos de su catálogo de juegos, lo que confirma una reducción en su apuesta por esta línea de negocio. En total, 21 videojuegos han sido retirados recientemente, incluidos algunos que contaban con buena recepción entre los usuarios.

Aunque Netflix no ha emitido un comunicado oficial detallando las razones de esta decisión, diversas versiones apuntan a que la retirada de estos juegos responde a una estrategia de consolidación y optimización de recursos.

Netflix estuvo apostando por videojuegos desde el 2021. (Netflix)

A pesar de contar con una base de usuarios creciente en su servicio de gaming —incluido dentro de su suscripción sin coste adicional—, la compañía aún no ha logrado posicionarse como un jugador clave dentro del sector de videojuegos móviles.

Juegos retirados sin anuncio previo

La eliminación de los juegos ha sido detectada por portales especializados y usuarios que notaron la desaparición de títulos como Twelve Minutes, Kentucky Route Zero, Immortality, Reigns: Three Kingdoms o Before Your Eyes. Estos títulos, en su mayoría, eran juegos narrativos o de estilo indie que apuntaban a un público más reflexivo, en línea con la idea de ofrecer una experiencia más madura y cinematográfica.

Lo que llama la atención es que la eliminación de estos videojuegos no fue comunicada oficialmente por Netflix. No hubo anuncio ni advertencia previa, ni se informó a los suscriptores que los juegos dejarían de estar disponibles.

Neflix retiró videojuegos de su plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Esto ha generado molestias entre los usuarios que ya habían descargado o estaban jugando estos títulos, ya que la mayoría de ellos dejará de funcionar al no contar con servidores activos o soporte oficial.

¿Fracaso o reestructuración?

Desde que lanzó su plataforma de juegos en 2021, Netflix ha invertido fuertemente en estudios propios y adquisiciones, como Night School Studio (Oxenfree) y Next Games (Stranger Things: Puzzle Tales).

También ha desarrollado títulos basados en sus series insignia como Stranger Things, La Casa de Papel y Narcos. Sin embargo, el engagement ha sido limitado.

De acuerdo con un informe de CNBC, menos del 1% de los suscriptores de Netflix utilizan regularmente la sección de juegos. Esto ha planteado dudas sobre la viabilidad de mantener una línea de contenidos que, aunque con potencial a largo plazo, aún no ofrece un retorno inmediato ni garantiza una adopción masiva.

Expertos en la industria señalan que esta reducción puede interpretarse más como una reestructuración que como un abandono total. Netflix podría estar enfocándose en títulos con mayor rentabilidad, en mejorar la experiencia de usuario o en relanzar su propuesta con nuevas alianzas o formatos.

La empresa ha asegurado en varias ocasiones que ve los videojuegos como una forma de expansión natural y una herramienta para aumentar el tiempo que los usuarios pasan en su ecosistema.

Un futuro incierto para el “Netflix Gaming”

Lo cierto es que la retirada de estos 21 juegos pone sobre la mesa la fragilidad de los servicios de suscripción cuando se trata de contenidos interactivos. A diferencia de las películas o series, que se consumen una vez y quedan en el catálogo, los videojuegos requieren actualizaciones constantes, mantenimiento y soporte técnico, lo que implica costos operativos elevados.

Netflix no dio explicaciones sobre la eliminación de sus juegos móviles. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Netflix aún mantiene una biblioteca de más de 80 videojuegos y continúa desarrollando títulos con estudios internos. También se especula que podría explorar opciones como el juego en la nube o la integración con televisores inteligentes y consolas, aunque por ahora su presencia se limita a dispositivos móviles.

En un contexto donde gigantes como Apple, Microsoft y Amazon también compiten en el sector gaming, el movimiento de Netflix se interpreta como un ajuste de expectativas. La plataforma no abandona los videojuegos, pero deja claro que su incursión en esta industria será más selectiva y medida.