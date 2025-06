PlayStation prepara un nuevo videojuego sobre Titanic: una experiencia inmersiva entre la historia y la tragedia

Videojuego experimental convierte el desastre del Titanic en simulación narrativa - (AP Photo, File)

El hundimiento del Titanic ha sido retratado en libros, documentales y películas, pero ahora llegará a las consolas con una propuesta diferente, basada en una simulación inmersiva donde los jugadores deberán escapar del transatlántico más famoso de la historia antes de que desaparezca bajo las aguas del Atlántico.

‘Titanic: Honour and Glory’, el título en desarrollo desde hace más de una década por el estudio independiente Vintage Digital Revival, fue adelantado recientemente en redes sociales y se perfila como uno de los lanzamientos más comentados del próximo año.

El hecho histórico fue recreado en una famosa película dirigida por James Cameron - 20th Century Fox

Cómo será Titanic: el nuevo juego inspirado en la tragedia

La existencia del proyecto fue señalada por el sitio especializado Gamerficial, que anticipó detalles básicos sobre la mecánica principal; el objetivo será sobrevivir a la catástrofe.

Aunque todavía no hay una fecha oficial de salida ni un tráiler completo, las primeras versiones y demostraciones técnicas permiten entrever una reconstrucción detallada del RMS Titanic, desde las suites de primera clase hasta las salas de máquinas, pasando por los comedores, escaleras y cubiertas.

El Titanic, que se hundió el 15 de abril de 1912 tras impactar con un iceberg durante su primer viaje entre Southampton y Nueva York, transportaba más de 2.200 personas a bordo. De ellas, aproximadamente 1.500 perdieron la vida en una tragedia que marcó un punto de inflexión en la historia del transporte marítimo.

Titanic: Honour and Glory reconstruye el icónico buque con planos reales y apuesta por una mecánica de supervivencia sin diálogos ni combates, centrada en la arquitectura y el paso del tiempo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este nuevo juego, el enfoque no estará en el combate ni en el entretenimiento superficial, sino en la recreación del caos, la arquitectura del barco y la sensación de estar atrapado en un entorno que se deteriora minuto a minuto.

El equipo detrás del desarrollo ha trabajado desde 2012 en una representación fiel del barco, apoyándose en planos originales, archivos históricos y testimonios de la época.

PlayStation será la consola que llevará a la realidad el juego de Titanic - PLAYSTATION OFICIAL

La última demostración pública, publicada en 2023, mostraba avances técnicos relevantes y una ambientación silenciosa, sin diálogos ni personajes no jugables, lo que acentúa la sensación de desolación.

El jugador, en soledad, debe recorrer pasillos estrechos, encontrar rutas hacia la superficie y enfrentar la inminente inundación, en una narrativa que no ofrece misiones ni recompensas tradicionales, sino una experiencia más contemplativa y sensorial.

Polémicas en redes sociales por la gamificación de una tragedia

Usurarios de redes sociales han cuestionado el uso de una catástrofe para generar entretenimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En redes sociales, el anuncio ha despertado reacciones encontradas. Algunos usuarios han ironizado sobre la tragedia, mientras otros han planteado preguntas sobre el enfoque ético de convertir un evento tan traumático en una experiencia interactiva.

Sin embargo, el interés por el título es innegable, en parte por la vigencia cultural del Titanic y por el trabajo minucioso que el equipo de desarrollo ha compartido desde hace más de una década.

Titanic y el auge de los videojuegos históricos

El juego no solo pretende entretener, también preservar un fragmento de la historia. Esa búsqueda lo posiciona dentro de una categoría particular del mundo de los videojuegos: los títulos históricos.

Este género se caracteriza por construir narrativas ambientadas en momentos y escenarios reales, con distintos niveles de fidelidad. Mientras algunos juegos, como los de estrategia ambientados en civilizaciones antiguas, toman licencias para adaptar mecánicas y estructuras, otros como ‘Honour and Glory’ se enfocan en la recreación arquitectónica, el contexto y la atmósfera, buscando provocar una reacción emocional vinculada al pasado.

Los videojuegos históricos permiten explorar sucesos reales con herramientas interactivas, generando una conexión distinta a la que puede ofrecer una obra audiovisual o literaria. No buscan reemplazar a los museos ni a los libros, pero sí pueden servir como portales hacia la curiosidad histórica, sobre todo en generaciones que acceden a la información desde lo digital. En ese sentido, ‘Titanic: Honour and Glory’ abre una discusión sobre el rol del videojuego como medio de memoria y no solo de entretenimiento.