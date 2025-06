Cómo saber desde el celular cuándo va a temblar

El sistema de alertas sísmicas de Android utiliza acelerómetros para detectar temblores y notificar a los usuarios en tiempo real.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Saber cuándo sucederá un temblor es prácticamente imposible, pero la tecnología ha desarrollado diferentes opciones para generar alertas a través del celular y que los usuarios estén mejor preparados o más seguros de afrontar esta situación.

Por eso, a continuación, explicamos cómo funcionan estas herramientas, cómo activarlas y qué diferencias existen entre los sistemas disponibles para las principales plataformas, ya sea desde un teléfono Android o un iPhone.

Cómo funciona el sistema de alertas de sismos en Android

Google ha desarrollado un sistema de alertas de emergencia específico para dispositivos Android, el cual alerta sobre sismos a nivel local o global dependiendo de la configuración elegida. Este sistema está diseñado para ofrecer notificaciones en eventos sísmicos, lo cual puede ser vital para la seguridad personal.

Para los usuarios de Android, activar esta función implica seguir ciertos pasos dentro de la configuración del dispositivo. Lo primero que se debe hacer es abrir la aplicación de “Ajustes” y navegar a través de diferentes secciones que incluyen “Seguridad y Emergencia”, “Contraseñas y Seguridad” o “Ubicación Avanzada”, dependiendo del modelo del teléfono.

Con notificaciones, los usuarios pueden estar alertas de un sismo segundos antes de que suceda.

Una vez dentro de cualquiera de estas secciones, el usuario debe buscar la opción que mencione “Alertas de Terremotos” y asegurarse de que esté activada. Esto permitirá que el teléfono emita notificaciones que alerten sobre cualquier actividad sísmica que pueda detectarse en la cercanía. Es esencial que el dispositivo esté conectado a una red móvil o a Wifi para recibir las notificaciones a tiempo.

El funcionamiento de este sistema se basa en los acelerómetros incorporados en más de 2.000 millones de dispositivos Android en todo el mundo. Estos sensores son capaces de detectar vibraciones y velocidades que podrían indicar la presencia de un terremoto. Si un teléfono identifica tales condiciones, envía una señal a un servidor central que recopila y analiza la información de múltiples dispositivos.

De confirmarse un evento sísmico, se emiten alertas a los usuarios situados en las áreas potencialmente afectadas. Este enfoque convierte a los dispositivos Android en una extensa red de minisismógrafos, según explica Google, haciendo posible que los usuarios reciban un aviso crucial segundos antes de que ocurran los temblores.

Los usuarios de iPhone pueden acceder a alertas sísmicas mediante aplicaciones de terceros como "Earthquake" y "My Earthquake Alerts & Feed". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tener alertas sísmicas en iPhone

En el caso del sistema operativo iOS, los iPhone no disponen del sistema de alertas sísmicas de Google debido a la propia estructura del sistema operativo de Apple. Sin embargo, esto no quiere decir que los usuarios no tengan opciones para mantenerse informados. Apple tiene en desarrollo un sistema propio de alertas gubernamentales y de emergencia, vigente ya en países como Estados Unidos, Japón, España y Puerto Rico.

Mientras Apple continúa desarrollando su sistema, los usuarios de iOS pueden recurrir a aplicaciones de terceros disponibles en la App Store. Aplicaciones como “Earthquake” o “My Earthquake Alerts & Feed” ofrecen servicios similares de notificación basados en los datos de actividad sísmica.

La instalación y activación de estas aplicaciones son relativamente sencillas y permiten al usuario configurarlas para recibir alertas de acuerdo a las características que elija, como el nivel de magnitud.

Las alertas sísmicas ayudan a minimizar riesgos y a tomar medidas preventivas, según la Red Sismológica Nacional de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es importante tener alertas sísmicas en el celular

El papel de las alertas de sismo no se limita a simplemente advertir a las personas. Según la Red Sismológica Nacional de Colombia, estas alertas son fundamentales para ayudar a la población a reaccionar rápidamente y tomar medidas preventivas, lo que minimiza el riesgo de fatalidades y daños severos.

En Colombia, las plataformas de notificación rápida permiten a los ciudadanos prepararse adecuadamente y, además, sirven como complemento a las medidas que implementan las autoridades para salvaguardar la seguridad pública.

Además de alertar sobre sismos de magnitud 4,5 o mayor, el sistema de Android posee una categorización de alertas. La “alerta de peligro”, diseñada para advertir sobre temblores leves, respeta configuraciones del dispositivo como el modo “No molestar”, mientras que la “alerta para tomar medidas” apunta a fenómenos más intensos y no tiene este tipo de restricciones.