El jefe científico de Google aseguró que en menos de un año la IA operaría al nivel de los programadores junior

Jeff Dean, jefe científico de Google, advirtió durante AI Ascent 2025 que en menos de un año los modelos de IA podrán asumir tareas básicas de programación, como escribir código, depurar errores o interpretar documentación técnica (captura de video Sequoia Capital)

Durante el evento AI Ascent 2025, Jeff Dean, jefe científico de Google, lanzó una afirmación que puso en alerta a la industria del software, en menos de un año, la inteligencia artificial podría operar al nivel de un ingeniero de software junior.

Dean explicó que los sistemas de IA pronto serán capaces no solo de escribir código, también de leer documentación técnica, ejecutar pruebas, identificar errores y aprender de la experiencia, emulando las tareas habituales de un desarrollador principiante.

Esto implicaría una nueva competencia en el mercado laboral, donde no solo se compite con otros perfiles humanos, también con modelos computacionales que no descansan, no requieren formación continua y aprenden a velocidades exponenciales.

La inteligencia artificial se acerca al nivel de un programador junior - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA frente a la industria laboral

El contexto que rodea estas predicciones no es menor. La industria tecnológica ha atravesado en los últimos años una ola de despidos, siendo los perfiles junior los más afectados. La posibilidad de que la IA pueda asumir muchas de sus funciones plantea preguntas de fondo sobre el futuro del empleo y la formación en programación.

La IA aún no superará al humano de acuerdo con Jeff Dean

Sin embargo, Dean también fue prudente. Aclaró que, si bien las capacidades de los modelos actuales han crecido de forma notable, aún están lejos del nivel de un desarrollador humano experimentado.

En tareas como la depuración de errores, por ejemplo, los sistemas de IA siguen siendo inconsistentes. El jefe científico de Google citó estudios recientes que muestran cómo herramientas de depuración automatizada logran resolver apenas el 48,4 % de los errores, frente al 90 % que resuelve un humano cualificado.

Este margen de error no es trivial. Proyectos desarrollados parcialmente con IA han demostrado tener hasta un 35 % más de vulnerabilidades que los construidos con programación tradicional.

Google proyecta que la IA podrá programar como un desarrollador principiante en 2026 - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Las implicancias son claras, delegar completamente tareas técnicas a modelos aún inmaduros puede derivar en sistemas inseguros, con errores difíciles de rastrear y consecuencias económicas y sociales costosas.

Habilidades humanas que la IA aún no replica

El científico de Google enfatizó que ser un buen programador no se limita a escribir líneas de código funcional. También es necesario entender el contexto de uso, optimizar el rendimiento, colaborar con otros equipos y mantener sistemas a largo plazo. Estas habilidades, de momento, siguen siendo terreno exclusivo de los humanos.

En ese sentido, Dean subrayó que, aunque los modelos de IA pueden leer documentación, ejecutar simulaciones y absorber conocimiento técnico, todavía carecen de la intuición que solo se obtiene con la experiencia.

Por eso, el rol de los desarrolladores cambiará, ya no serán medidos solo por su capacidad de producir código, sino por su criterio al integrarlo, su entendimiento de sistemas complejos y su habilidad para guiar la implementación de la inteligencia artificial.

El uso de inteligencia artificial para tareas de programación de bajo nivel podría modificar profundamente el mercado laboral técnico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación concluyó con una reflexión sobre el impacto social de la inteligencia artificial. Dean relató cómo la IA ya ha acelerado descubrimientos en física, biología y otras disciplinas, y pronosticó que su uso en la educación transformará por completo los métodos de enseñanza.

Con capacidades que van desde generar juegos educativos a partir de videos hasta diseñar simuladores científicos más rápidos que los actuales, la IA se presenta no solo como una herramienta técnica, sino como un nuevo motor de progreso.

La IA es una transición inevitable, pero no automática

La predicción de Jeff Dean no representa una amenaza inmediata, sino una advertencia sobre el ritmo de transformación tecnológica. En menos de un año, la IA podrá asumir muchas tareas básicas de la programación, pero todavía dependerá del juicio humano para garantizar que el código no solo funcione, sino que tenga sentido, sea seguro y cumpla con las necesidades reales.

En este nuevo panorama, los programadores ya no competirán por escribir más líneas de código, sino por su capacidad de interpretar, integrar y gobernar un ecosistema donde las máquinas también escriben.