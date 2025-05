Detienen en España a un hombre por grabar a mujeres con gafas Ray-Ban de Meta sin su consentimiento

Un hombre fue arrestado en España por utilizar gafas inteligentes para grabar a mujeres en espacios públicos sin su autorización. (Ray-Ban Meta)

Un hombre fue detenido en España por grabar a mujeres en la vía pública con unas gafas inteligentes, sin su consentimiento.

Posteriormente, publicaba los videos en TikTok e Instagram para promocionar un curso de seducción que ofrecía por 3.000 euros, más una cuota mensual de 45 euros.

Según la Policía Nacional, la novedad del caso radica en que muchas de las grabaciones fueron realizadas con una cámara oculta, “probablemente ubicada a la altura de los ojos”.

La mujer que presentó la denuncia explicó que fue abordada por el detenido mientras caminaba, entabló una conversación en la que compartió información personal e íntima, y más tarde el hombre intentó besarla en dos ocasiones y le realizó tocamientos.

La denunciante relató que el hombre la interceptó mientras caminaba por la vía pública. (Foto: Meta)

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a El País que las grabaciones se hicieron con unas gafas inteligentes.

La denunciante relató que le llamó la atención que el hombre llevara gafas de sol por la tarde-noche. Al preguntarle insistentemente por qué las usaba, él respondió que combinaban con su vestimenta. El video en el que ella aparece había superado las 700.000 reproducciones en TikTok.

La Policía analizó 239 videos de entrevistas, con una duración de entre uno y tres minutos, seleccionados entre los 329 que el joven había publicado en sus redes sociales.

“En ninguno observamos que alguna mujer hiciera un gesto o comentario que indicara que estaba siendo grabada”, señalaron fuentes del caso, lo que refuerza la hipótesis de que utilizaba gafas camufladas para filmarlas sin su consentimiento.

La Policía revisó 239 videos de entre uno y tres minutos, extraídos de los 329 que el joven subió a sus redes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de España no ha podido determinar con certeza el modelo de gafas utilizado, ya que no fue necesario realizar un registro y el detenido no las llevaba consigo al momento del arresto.

Sin embargo, el modelo más conocido de este tipo de dispositivos son las gafas inteligentes Meta Ray-Ban, que cuestan 329 euros y cuentan con cámara frontal, micrófono y altavoces incorporados.

Cómo son las gas inteligentes Meta Ray-Ban

Las gafas inteligentes Meta Ray-Ban se destacan por incorporar una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles y un sistema de cinco micrófonos, que permiten capturar con precisión lo que el usuario ve y oye.

Las gafas inteligentes Meta Ray-Ban sobresalen por incluir una cámara ultra gran angular de 12 MP. (Meta)

Con ellas se pueden tomar fotografías y videos de alta calidad, grabar videos inmersivos y compartirlos directamente en Facebook e Instagram. Además, es posible alternar entre la cámara del teléfono y la de las gafas durante videollamadas o transmisiones en vivo, ofreciendo así una perspectiva única.

Estas gafas también integran inteligencia artificial. Mediante comandos de voz, activados con la frase “Hey Meta”, los usuarios pueden obtener información, gestionar funciones o registrar ideas y recordatorios. La IA responde preguntas, facilita tareas cotidianas y estimula la creatividad de manera asistida.

Las Meta Ray-Ban permiten operar múltiples funciones sin usar las manos, gracias a los comandos de voz para llamadas, mensajes, captura de contenido y ajustes multimedia. Se pueden controlar mediante una pantalla táctil de alta sensibilidad y un botón físico de captura.

Las gafas permiten su manejo a través de una pantalla táctil sensible y un botón dedicado para capturar contenido. REUTERS/Manuel Orbegozo

Ofrecen hasta cuatro horas de autonomía continua y vienen con una funda de carga portátil que proporciona hasta ocho cargas adicionales.

Grabar en público con gafas inteligentes

Grabar en espacios públicos utilizando dispositivos como las gafas inteligentes Ray-Ban Meta es técnicamente posible y, en muchos casos, legal.

Sin embargo, lo más recomendable (tanto desde una perspectiva ética como legal) es contar con el consentimiento explícito de las personas que aparecen en las imágenes o videos capturados.

Grabar en espacios públicos con gafas inteligentes como las Ray-Ban Meta es posible y, en muchos casos, legal, pero lo recomendable es obtener el consentimiento de quienes aparecen en las imágenes. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Aunque en la vía pública no siempre se requiere autorización para registrar imágenes de carácter general, la situación cambia cuando las grabaciones son utilizadas con fines personales, comerciales o se difunden en plataformas digitales como redes sociales.

En estos casos, el derecho a la imagen y a la privacidad cobra especial relevancia.

Solicitar permiso no solo demuestra respeto por la intimidad ajena, sino que también ayuda a prevenir conflictos legales o denuncias por uso indebido de contenido audiovisual.