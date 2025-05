Crea en WhatsApp fotos de perfil sin salir de la app, en segundo y con Meta AI

La IA del círculo azul puede generar fotos a partir de prompts. REUTERS/Yves Herman

Crear fotos de perfil con inteligencia artificial para WhatsApp ahora es mucho más fácil, ya que la aplicación móvil, tanto en Android como en iOS (iPhone), incorporó una nueva herramienta que permite hacerlo directamente desde los ajustes del perfil.

Meta AI, la inteligencia artificial identificada con el círculo azul, genera una imagen a partir de una indicación escrita por el usuario, conocida como prompt. Por ejemplo, se puede pedir “una mujer de cabello rubio vestida de astronauta” o “un paisaje en la playa”.

Esta función es ideal para quienes desean personalizar su foto de perfil con un estilo único, utilizando tecnología de inteligencia artificial.

El proceso para crear fotos de perfil con IA directamente en WhatsApp es el siguiente:

Esta función se encuentra disponible tanto en iOS como en Android. (WhatsApp)

Ir a la aplicación móvil. Dirigirse a 'Ajustes'. Pulsar en el nombre del usuario. Seleccionar 'Editar' y luego 'Crea con la IA'. Ingresar el prompt o indicación. Seleccionar la foto generada que más se acomode al prompt y colocarla como foto de perfil.

Consejos para pedirle fotos a Meta AI

Al momento de pedirle a Meta AI que genere imágenes, es clave tener en cuenta algunas recomendaciones para obtener resultados precisos y ajustados a lo que buscas:

Sé específico : Describe con detalle qué deseas ver en la imagen. Cuanta más información incluyas, mejor será el resultado.

Define el estilo : Indica si prefieres un enfoque realista, artístico, abstracto, caricaturesco, entre otros.

Colores y texturas : Menciona los tonos predominantes y texturas que deseas incorporar.

Composición: Explica cómo deben estar distribuidos los elementos dentro de la imagen.

Ser claro en la descripción permitirá que la inteligencia artificial genere una imagen más cercana a tus expectativas.

Meta AI se encuentra integrada en WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Qué más se puede hacer con Meta AI en Instagram

Además de generar fotos, Meta AI puede realizar otras tareas en WhatsApp:

Traducir textos.

Meta AI puede entender y traducir al español textos escritos en varios idiomas, incluidos inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino (en sus variantes simplificada y tradicional), japonés, coreano, árabe y ruso.

Para usar esta función, basta con enviar el texto que se desea traducir, ya sea un pasaje de un libro o la letra de una canción.

Dar ideas de contenido para redes sociales.

Meta AI puede generar ideas de contenido para redes sociales adaptadas a los intereses de cada usuario. Por ejemplo, si una persona publica videos de cocina en Instagram, la inteligencia artificial puede sugerir frases de apertura o guiones para sus publicaciones.

Los usuarios pueden solicitarle que traduzcan canciones en coreano. (WhatsApp)

Revisión de textos.

Al escribir, es habitual que ciertos errores ortográficos o de redacción no se detecten. En esos casos, los usuarios pueden copiar el texto y colocarlo en el chat con Meta AI para que lo revise y sugiera correcciones. Se recomienda no incluir información sensible o confidencial en el contenido compartido.

Integración en los chat individuales y grupales.

Al igual que se puede interactuar con Meta AI mediante el círculo azul, los usuarios también pueden integrarla en sus conversaciones escribiendo @Meta AI, lo que les permite hacer preguntas o solicitar la creación de imágenes.

Qué información nunca compartir con Meta AI

Nunca se debe compartir información personal con Meta AI. (WhatsApp)

Al interactuar con Meta AI, es fundamental mantener la seguridad de los datos personales. Nunca se debe compartir información confidencial como direcciones de domicilio, números de teléfono, documentos de identidad, correos electrónicos personales, datos bancarios, contraseñas o información médica.

Tampoco es recomendable enviar imágenes sensibles ni detalles sobre ubicación en tiempo real. Aunque Meta AI está diseñada para ayudar con tareas como redacción, generación de imágenes o traducción, las conversaciones pueden ser registradas para mejorar el servicio, por lo que no se garantiza privacidad absoluta.

Limitarse a consultas generales y evitar datos identificables es clave para proteger la información personal.