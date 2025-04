El peligro de Seekee: el navegador que ofrece películas gratis a cambio de tu privacidad

Seekee, el navegador que ofrece películas gratis a cambio de tu privacidad - Montaje Infobae

En un mercado digital gobernado por navegadores como Chrome, apareció Seekee con una promesa tentadora. La aplicación ofrece velocidad, seguridad y funciones de inteligencia artificial diseñadas para mejorar la navegación.

A simple vista, parece ser una alternativa más en un sector altamente competitivo. Sin embargo, su verdadero atractivo no reside en su tecnología, sino en la facilidad con la que permite acceder a contenido audiovisual pirata.

Al instalar Seekee en un dispositivo, los usuarios se encuentran con una estructura que facilita de manera alarmante el acceso a películas, series, anime y retransmisiones deportivas sin pasar por plataformas oficiales. Basta con seleccionar las pestañas de Películas o Anime para visualizar una lista organizada de títulos recientes.

La tentadora oferta de entretenimiento gratuito esconde prácticas de recopilación de datos que exponen a los usuarios a fraudes, suplantaciones y pérdida de privacidad - (Imagen ilustrativa Infobae)

A diferencia de otros navegadores, Seekee elimina barreras y presenta enlaces no autorizados como primera opción, relegando a servicios legales como Netflix o Prime Video a un segundo plano.

Una plataforma que seduce con contenido gratuito

El éxito de Seekee fue inmediato. Superó los cinco millones de descargas en Google Play Store en apenas unas semanas, impulsada principalmente por usuarios de América Latina donde el acceso a alternativas gratuitas es altamente demandado.

A pesar de que la aplicación no almacena directamente el contenido, su modo de presentación facilita la piratería de forma abierta y sin disimulo.

Debido a denuncias de violaciones de derechos de autor, Seekee fue retirada de la tienda de Android. Sin embargo, continúa disponible en forma de APK en numerosos sitios web. Incluso en la App Store de iOS puede encontrarse bajo descripciones que ocultan sus funciones reales.

La aplicación tiene una navegación que permite la reproducción de contenidos multimedia, facilitando la piratería - Imagen Ilustrativa Infobae

Esta persistencia en distintas plataformas demuestra tanto la popularidad como el riesgo que representa para quienes la utilizan sin conocimiento pleno de sus implicaciones.

El precio oculto detrás de la piratería

Mientras muchos usuarios celebran el acceso a entretenimiento sin coste aparente, expertos en ciberseguridad advierten sobre los riesgos que implica el uso de Seekee.

La política de privacidad del navegador revela una recolección masiva de datos personales, incluyendo direcciones IP, geolocalización, identificadores de dispositivos, historial de navegación y patrones de uso diario.

Expertos en ciberseguridad advierten que quienes usan este navegador podrían pagar un precio alto al entregar su información personal a empresas desconocidas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volumen y tipo de datos recopilados superan ampliamente los estándares habituales en aplicaciones de su tipo. Este exceso convierte a Seekee en una potencial amenaza para la privacidad de los usuarios.

En lugar de pagar con dinero, quienes utilizan la aplicación están entregando su información personal más sensible a una empresa de la que se sabe muy poco.

Una compañía desconocida tras Seekee

La aplicación es propiedad de Xiji Information Technology Co., Ltd., una firma china sobre la que existe escasa información pública. No se conocen detalles sobre su estructura, fuentes de financiación ni sobre el uso final de los datos recolectados.

Bajo la fachada de velocidad y eficiencia, el navegador oculta prácticas que comprometen la privacidad de millones de usuarios a nivel mundial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta falta de transparencia añade un elemento de riesgo adicional para los millones de usuarios que han descargado el navegador.

Cuáles son los peligros de usar Seekee

Al no saber con certeza quién administra la información ni con qué fines podría ser utilizada, el usuario se expone a vulnerabilidades importantes.

Entregar datos personales a empresas desconocidas como la responsable de Seekee representa un riesgo considerable para la privacidad y la seguridad.

Al proporcionar información como direcciones IP, ubicación, historial de navegación, correos electrónicos o datos bancarios, se abre la puerta a usos indebidos que van desde el rastreo constante hasta el robo de identidad.

Empresas sin trayectoria clara ni mecanismos de transparencia pueden vender o transferir esta información a terceros sin el consentimiento del usuario, exponiéndolo a campañas de publicidad invasiva, fraudes financieros o extorsiones.

Además, la falta de regulación sobre el manejo de esos datos dificulta cualquier reclamo legal en caso de violaciones. En el caso de Seekee, donde se desconocen tanto la estructura corporativa como los destinos finales de la información recolectada, el usuario queda en una situación de absoluta vulnerabilidad.

Confiar en aplicaciones de este tipo puede comprometer seriamente la seguridad personal a largo plazo.