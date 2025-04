Qué tan peligroso es conectar una memoria USB a un cargador de teléfono

Mientras algunos usuarios creen que conectar un pendrive a un cargador de teléfono podría ser peligroso, otros lo consideran una práctica inofensiva; aquí te contamos lo que debes saber

Conectar un dispositivo USB a un cargador de teléfono podría parecer una opción sencilla y conveniente, especialmente cuando se trata de transferir datos o cargar otros equipos. Sin embargo, para muchas personas, esta práctica podría tener consecuencias irreversibles en los accesorios involucrados, aunque estas advertencias suelen ser solo teorías.

A medida que los cargadores de teléfonos se han diversificado en cuanto a puertos y capacidades, surge la duda sobre si realmente es seguro conectar una memoria USB a estos cargadores. La respuesta no es tan alarmante como las hipótesis de daños irreparables sugieren.

La configuración común de los cargadores modernos

Las marcas de teléfonos como Xiaomi, Motorola, Honor, entre otras, todavía incluyen cargadores junto con sus dispositivos. Estos cargadores, generalmente con puertos USB-A (para los modelos más antiguos), permiten conectar cables para la carga de teléfonos y otros accesorios.

La entrada USB-A es la que aparece en los televisores inteligentes y smartphones más antiguos - crédito Santiago Neira Infobae

En muchos cargadores, el puerto USB-A permite conectar diversos dispositivos, y no solo el cable para cargar el teléfono. A veces, los usuarios intentan conectar otros equipos como memorias USB (pendrives), ya que el puerto parece ser compatible con este tipo de dispositivos de almacenamiento.

Riesgos o mitos de conectar un pendrive al cargador

En la red circulan varias teorías sobre los peligros de conectar una memoria USB a un cargador. Una de las más alarmantes sostiene que, debido a la potencia que proviene del tomacorriente, la memoria USB podría explotar en pocos segundos. Esta teoría sugiere que la memoria USB no está diseñada para soportar la energía del cargador, lo que resultaría en un sobrecalentamiento, un cortocircuito o, en el peor de los casos, un incendio.

Además, algunos especulan que la conexión podría “colapsar” los archivos almacenados en el pendrive, dañando toda la información contenida en él. Ante estos temores, muchos usuarios se sienten inseguros sobre la posibilidad de realizar esta acción. Sin embargo, estas teorías resultan ser bastante exageradas, y un experto en la materia se encargó de desmentirlas.

Uno de los mitos desestimado por los expertos es que podría haber una supuesta explosión por conectar la USB al cargador - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ocurre realmente al conectar la USB al cargador

El ingeniero eléctrico brasileño André Mafra, ofreció una perspectiva más tranquila y racional sobre esta situación. Según Mafra, conectar una memoria USB al cargador de un teléfono no implica que el dispositivo se sobrecaliente o explote, como muchos temen.

Aunque la energía del cargador proviene directamente del tomacorriente, el voltaje que se suministra depende de los dispositivos conectados al cargador. En el caso de un pendrive, este no requiere una cantidad significativa de energía, por lo que la potencia que recibe es baja, evitando cualquier daño potencial.

De hecho, el experto afirma que, si bien es posible que veas una luz LED en el pendrive parpadear o encenderse, esto es completamente normal. La memoria no sufrirá ningún desperfecto si se conecta a un cargador, ya que su temperatura no se incrementa de manera significativa.

De manera similar a cómo un teléfono móvil se puede cargar con un cargador de carga rápida sin que se sobrecaliente, el pendrive también puede mantenerse en funcionamiento sin sufrir daños.

A pesar de que el experimento no sea tan riesgoso en teoría, Mafra advierte sobre un aspecto crucial, el uso de cargadores no oficiales o no certificados. Estos cargadores, que no han pasado por los controles de calidad y seguridad establecidos por los fabricantes, pueden ser peligrosos.

Aunque un cargador original de una marca reconocida probablemente no cause problemas al conectar una memoria USB, los cargadores de dudosa procedencia pueden provocar cortocircuitos o, en el peor de los casos, daños tanto al pendrive como al sistema eléctrico de la vivienda.

El uso de cargadores no certificados puede no solo dañar los dispositivos conectados, sino que existe el riesgo de que el cargador genere un cortocircuito que afecte otros aparatos eléctricos. Por ello, es fundamental asegurarse de utilizar cargadores oficiales o de confianza, y evitar conectar dispositivos no compatibles, como pendrives, en cargadores no verificados.