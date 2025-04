Cómo desbloquear series y películas ocultas por el idioma en Netflix

Netflix prioriza mostrar títulos disponibles en el idioma seleccionado por el usuario. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Netflix, una de las plataformas de streaming más utilizadas en el mundo, ofrece un catálogo que varía en función de diferentes criterios, entre ellos la configuración de idioma seleccionada por el usuario. En este artículo enseñamos un paso a paso para descubrir los títulos ocultos en la plataforma.

A pesar de estar disponible en más de 190 países y contar con una amplia variedad de contenidos en múltiples idiomas, existen títulos en Netflix que permanecen ocultos para quienes navegan en español. Esta situación puede limitar el acceso a ciertos programas o películas que, aunque están disponibles en el país del usuario, no se muestran debido a las preferencias de idioma configuradas por defecto.

Una forma sencilla de acceder a estos contenidos es modificar el idioma de visualización en la cuenta de Netflix. Este ajuste, que puede realizarse tanto desde la aplicación como desde la versión web, modifica la forma en que se presentan los resultados de búsqueda y la interfaz de la plataforma.

Este ajuste puede realizarse desde la aplicación móvil o la versión web de Netflix. Captura Netflix

Al cambiar el idioma principal del perfil al inglés, se amplía el acceso a producciones que no cuentan con doblaje o subtítulos en español y que por esta razón no aparecen en los resultados cuando se navega en ese idioma.

El procedimiento es el siguiente: desde la configuración de la cuenta, se debe ingresar a la sección ‘Idioma’ o ‘Language’ y seleccionar ‘Inglés’ como idioma de visualización.

Una vez guardados los cambios, el usuario debe volver a realizar la búsqueda del contenido que desea ver. Es probable que en esta nueva búsqueda aparezcan títulos que anteriormente no eran visibles. Estos contenidos suelen estar disponibles en su idioma original, aunque muchos cuentan con subtítulos en español.

El cambio de idioma modifica tanto la interfaz de usuario como las recomendaciones de contenido. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este método resulta especialmente útil en el caso de ciertos géneros o producciones originarias de países asiáticos, como las series surcoreanas conocidas como K-Dramas.

Estos programas han ganado popularidad a nivel global, pero muchos de ellos no son doblados ni subtitulados de inmediato en todos los idiomas. Por tanto, al modificar la configuración del perfil, los usuarios pueden acceder a una parte del catálogo que no se muestra por defecto en español.

El catálogo de Netflix no solo se adapta por región geográfica, sino también por idioma. Este sistema de personalización responde a criterios algorítmicos que priorizan la oferta de contenidos disponibles en la lengua seleccionada.

De este modo, al establecer el inglés como idioma principal, se prioriza la aparición de títulos disponibles en ese idioma o sin traducción.

El catálogo de Netflix varía según el idioma de navegación y la región del usuario. Netflix

La compañía no ha hecho pública una declaración oficial sobre este tipo de funcionamiento del algoritmo, aunque diversos portales especializados han documentado la eficacia de este método como una forma legítima de ampliar el catálogo visible sin necesidad de cambiar de país o usar herramientas adicionales.

Es importante tener en cuenta que esta modificación no cambia la disponibilidad legal del contenido según el país. Es decir, no se trata de un mecanismo para acceder a catálogos de otras regiones, sino de una forma de hacer visibles títulos que ya están disponibles en el país del usuario pero que, debido a la configuración del idioma, no se muestran en los resultados de búsqueda.

Además, este cambio no afecta únicamente al contenido visible. También modifica el idioma de la interfaz y los menús de navegación de la plataforma. Para los usuarios que prefieren mantener la interfaz en español, es posible revertir el ajuste una vez se haya localizado el contenido deseado.

Al seleccionar inglés como idioma, el algoritmo muestra series y películas disponibles en ese idioma. EFE/EPA/NEIL HALL

En resumen, esta opción permite ampliar las posibilidades de exploración del catálogo, especialmente en el caso de producciones que no han sido localizadas al español, pero que sí están disponibles en inglés u otros idiomas.