Glosario de tecnología: qué significa integridad referencial

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es integridad referencial

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Reuters)/Dado Ruvic

Integridad referencial se refiere al principio de consistencia en una base de datos, que garantiza que los datos relacionados entre sí permanezcan consistentes. Esto significa que ninguna parte de la base de datos se puede modificar sin afectar a otra. Esta consistencia es fundamental para preservar la integridad y exactitud de los datos.

La integridad referencial es un concepto clave para garantizar la consistencia de los datos almacenados en una base de datos. Se trata de un conjunto de reglas y restricciones que ayudan a mantener la exactitud y coherencia entre las tablas relacionadas dentro de la base de datos. En este artículo veremos la relación que tiene con una base de datos relacional, así como su aplicación en mysql.

La integridad referencial en una base de datos relacional

En una base de datos relacional, existen dos tipos principales de reglas de integridad referencial:

Integridad referencial «Uno a Uno». Esta regla garantiza que cada fila en una tabla se asocie con exactamente una única fila en otra tabla. Por ejemplo, si hay un campo para el número de teléfono en la tabla «empleados», hay que asegurarse de que solo haya un número asociado con cada empleado.

Integridad referencial «Uno a Muchos». Esta regla garantiza que cada fila en una tabla se puede asociar con múltiples filas en otra tabla. Por ejemplo, si hay un campo para el departamento en la tabla «empleados», entonces cada departamento tendrá muchos empleados asociados con él.

Los desarrolladores deben tener cuidado al crear estas restricciones para evitar errores comunes como registros duplicados y violaciones del límite del tamaño de la columna. La implementación correcta y consistente de las restricciones puede ayudar a prevenir errores comunes y mejorar el rendimiento general del sistema.

Integridad referencia en MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) utilizado ampliamente para el desarrollo web. La integridad referencial en MySQL es un concepto importante que garantiza la consistencia de los datos almacenados en una base de datos y ayuda a prevenir la introducción de valores inválidos.

La integridad referencial en MySQL se refiere a la capacidad del sistema para verificar si los valores almacenados son válidos. Esto se logra mediante la definición de reglas que deben cumplirse cuando se ingresan nuevos valores en la base de datos. Por ejemplo, las claves foráneas pueden usarse para garantizar que se guardan únicamente referencias a elementos existentes en otras tablas.

Existen tres tipos principales de restricciones relacionadas con la integridad referencial:

Restricciones NOT NULL . Esta restricción garantiza que los campos no contienen valores nulos, es decir, vacíos o sin contenido.

Restricciones UNIQUE . Esta restricción garantiza que los campos contienen únicamente valores únicos, lo cual significa que no hay dos filas con el mismo valor para el mismo campo.

Restricciones FOREIGN KEY . Esta restricción garantiza que los campos contienen únicamente referencias a elementos existentes en otras tablas, lo cual evita entradas inválidas y hace más fácil recuperar información relacionada entre distintas tablas.

Además, MySQL también soporta varias acciones comunes relacionadas con la integridad referencial como «UPDATE», «DELETE» y «CASCADE». El primero actualiza automáticamente todas las filas relacionadas cuando un campo es modificado. El segundo elimina todas las filas relacionadas cuando un campo es eliminado. Por último, el tercero elimina todas las filas relacionadas cuando un elemento existente en otra tabla es eliminado.

Estas acciones permiten mantener los datos consistentes y protegerlos contra entradas inválidas al mismo tiempo que mejoran la productividad del desarrollador al reducir el tiempo dedicado a realizar mantenimiento manual sobre los datos almacenados

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.