Así evoluciona la tecnología del Mazda Miata, el roadster más vendido de la historia, en su aniversario 35

Desde 1989, el MX-5 ha evolucionado en cuatro generaciones. Mazda

Durante tres décadas y media, el Mazda MX-5 —también conocido como Mazda Miata— se ha consolidado como el modelo roadster biplaza más vendido del mundo, según datos de Guinness World Records. Para conmemorar este hito, la compañía automotriz ha lanzado una edición especial del modelo.

Desde su debut en 1989, el vehículo ha acumulado más de 1,2 millones de unidades comercializadas a nivel global y se ha caracterizado por una combinación de diseño compacto, tracción trasera y un enfoque en la experiencia de conducción, que ha evolucionado con el tiempo sin renunciar a su concepto original.

En términos tecnológicos, la transformación del MX-5 ha sido progresiva y responde tanto a avances mecánicos como a la integración de sistemas de asistencia y conectividad.

Mazda MX-5, el roadster biplaza más vendido del mundo, cumple 35 años. REUTERS/Pierre Albouy/File Photo

El modelo actual, correspondiente a la cuarta generación (ND), incorpora un motor Skyactiv-G de 2.0 litros, con 181 caballos de potencia a 7.000 revoluciones por minuto y un torque de 20,9 kg-m a 4.000 r.p.m.

Esta configuración se complementa con una transmisión automática de seis velocidades Activematic, que incluye modo manual. Por su parte, la arquitectura de tracción trasera se ha mantenido, ofreciendo una distribución de peso balanceada, lo que permite una respuesta directa entre el conductor, el vehículo y la carretera.

Edición especial Mazda MX-5 por sus 35 años

La edición especial por los 35 años del modelo mantiene este conjunto mecánico, al tiempo que incorpora innovaciones tecnológicas en seguridad activa mediante el paquete i-ACTIVSENSE.

Este sistema reúne múltiples asistencias, como iluminación inteligente adaptativa (ALH), asistente de frenado delantero inteligente (SBS), sistema avanzado de monitoreo de punto ciego (BSM), alerta de atención del conductor (DAA), asistencia de arranque en pendiente (HLA) y cámara de reversa.

La edición 35 aniversario refuerza el legado tecnológico y de diseño del modelo. (Crédito: Mazda)

Estas funciones están diseñadas para optimizar la percepción del entorno y reducir riesgos durante la conducción, sin intervenir en exceso sobre el control del conductor.

Esta edición limitada incorpora una insignia conmemorativa, una placa numerada en cada unidad y elementos distintivos en el diseño interior, como tapicería beige, alfombras personalizadas y logotipos bordados. El color Rojo Artesanal, exclusivo de esta versión, fue producido con la técnica Takuminuri, que busca resaltar los reflejos de luz en la carrocería.

En cuanto a conectividad, el vehículo incorpora una pantalla central TFT a color de 8,8 pulgadas. Este panel facilita el acceso a información y entretenimiento sin desviar la atención de la carretera.

El sistema multimedia es compatible con dispositivos Android Auto y iPhone mediante conexión inalámbrica, e incluye puertos de carga USB tipo C para dispositivos móviles. Además, el sistema de sonido está compuesto por nueve parlantes BOSE, algunos integrados en los apoyacabezas, que buscan mantener una calidad auditiva estable incluso con el techo descapotado.

El color Rojo Artesanal se aplicó mediante la técnica Takuminuri. (Crédito: Mazda)

Diseño y técnicas de fabricación avanzadas

El modelo también se destaca por la incorporación de materiales y procesos de fabricación que combinan tecnología y estética. Un ejemplo es la pintura Rojo Artesanal empleada en la edición de aniversario, aplicada mediante la técnica Takuminuri, un proceso desarrollado por ingenieros y artesanos de Mazda. Esta técnica busca generar una capa transparente que acentúe los reflejos de luz en la carrocería, simulando el tono de un vino maduro.

Desde su primera versión, lanzada con un motor de 1.6 litros y caja mecánica de cinco velocidades, el MX-5 ha mantenido una evolución tecnológica que ha respetado su planteamiento original: un vehículo ligero, con centro de gravedad bajo y tracción trasera. Aunque las mejoras han incluido potencia, eficiencia y equipamiento, la plataforma del modelo ha priorizado la reducción de peso, elemento esencial en su desempeño.

El diseño actual del Mazda Miata se enmarca en la filosofía de desarrollo Jinba-Ittai de Mazda, un término japonés que alude a la conexión entre jinete y caballo. Bajo esta idea, cada avance tecnológico en el modelo ha buscado reforzar la sensación de control y fluidez en la conducción, sin depender exclusivamente de la automatización.

El Mazda MX-5, conocido como el roadster más popular del mundo, fue laureado en los World Car Awards de 2016.

A lo largo de sus cuatro generaciones —denominadas NA, NB, NC y ND— el MX-5 ha recibido más de 200 reconocimientos internacionales, incluyendo premios como World Car of the Year y World Car Design of the Year.